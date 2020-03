“Hago más resolviendo sus quejas y denuncias”

Jueza penal, en labores durante el paro femenino

“Vine a trabajar porque soy profesional, hago más a favor de las mujeres resolviendo sus quejas y denuncias”, fue uno de los comentarios de la jueza Ruby Guadalupe González Alpuche.

A diferencia de muchas funcionarias y empleadas del Poder Judicial, la juzgadora acudió a sus labores ayer lunes. Hubo permiso de faltar con motivo del movimiento feminista “Un día sin mujeres”.

Por ejemplo, en el juzgado penal que tiene a su cargo la licenciada González Alpuche hay 10 mujeres y siete hombres. Ocho mujeres no acudieron.

Civiles

En los juzgados civiles, ubicados a un costado del Cereso, numerosas mujeres laboraron, pero con camisetas o distintivos alusivos a la manifestacion de género.

“Por ejemplo, hoy me toca resolver sobre una violación a una niña, también atendí a una señora que reclama manutención de su esposo...”, dijo la jueza Ruby. “Más atrasos no...”, agregó.

A una pregunta dijo que sus derechos, como mujer, se le han respetado.

“Cuando no se me han respetado he protestado, nunca me he quedado callada”, señaló.

La funcionaria es considerada por litigantes como “dura” al juzgar a hombres. “Aplico la ley...”, fue su comentario sobre este punto.

“También he tenido casos de mujeres violentas...”, añadió.

La jueza Ruby González tiene más de 40 años en el Poder Judicial y ha pasado por todos los puestos inferiores al que actualmente tiene.— Megamedia

