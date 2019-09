Halla un negocio en la salud

El pan orgánico, oportunidad para un emprendedor

Hace 28 años, Federico Huchim Tzec comenzó a hacer pan integral únicamente para su consumo hasta que descubrió que era una oportunidad de negocio.

“Sólo hacía pan para mi torta”, dice Federico, conocido ampliamente como don Fede en los grupos y colectivos de vegetarianos y veganos que hay en la ciudad.

Don Fede aprendió a preparar pan orgánico después de haber trabajado con un matrimonio que se solo alimentaba de vegetales; más adelante se empleó con integrantes de Hare Krishna que también se preocupaban por una alimentación sana.

Con ellos don Fede probó por primera vez la comida vegetaría y los panes orgánicos y les gustó. En su casa, cada vez que podía, horneaba panes en su pequeña estufa.

Originario de Halachó, pero con muchos años de residir en Mérida, don Fede cuenta que comenzó a trabajar a los 10 años. Fue mozo, jardinero, herrero, albañil; incluso, laboró en una dulcería. “Allí (en la dulcería) me empezó a venir la idea, al ver que la gente compraba los postres”.

Como ya sabía hacer panes, gracias a su trabajo en casas de vegetarianos, hizo unos cuantos que él mismo vendió en las calles. “Me sentaba en la esquina a ofrecerlo y la gente me decía: ‘eso es para enfermos’. Y yo, híjole, qué hago, porque allí se quedaba, no vendía mucho, no salía para vivir”.

Tres veces intentó olvidar para siempre que haría un negocio de panes orgánicos. “No salía para comer y por eso, mientras hacía los panes, también tenía otro trabajo. Lo que me quedaba se lo regalaba a los viejitos que veía en el camino o a algún vecino”.

Fue precisamente por su actitud que la vida comenzó a sonreírle. Un vecino, a quien un día le regaló un pan, le preguntó si tenía otro para venderle. “No tenía, pero le dije que se lo podía hacer”.

Luego, otro vecino le preguntó si hacía panes dulces y le contestó que sí; días después, otro le preguntó por galletas. Poco a poco su pequeño negocio fue tomando forma, y de pan para tortas que era lo único que hacía al principio, ahora vende panes de manzana, vainilla, canela, hojaldras de camote o bolitas de tofu. También vende milanesas de berenjena, entre otros productos para cocinar.

“Hago cosas para hacer comida, para que esté completo, y si la persona no sabe le doy recetas para que sepa como prepararlo”, dice don Fede, tras afirmar que con su negocio también busca fomentar una alimentación sana en las personas.

“Muchos empiezan con la costumbre de comer sano cuando empiezan a sentirse mal; pero cuando están sanos, por así decirlo, comen lo que sea, pero no es el caso. La cosa es comer sano, enfermo o no enfermo”.— Iván Canul Ek

Don Fede también desmitifica la duración del pan orgánico. “Muchos dicen que se echa a perder pronto, pero no es así. Tengo clientes que me compran y lo llevan, y me dicen que aguanta hasta dos o tres meses. La cosa es saber manejarlo: hay que enfriarlo muy bien, ya después con mantelito, tupper o plástico se envuelve y se mete a la nevera y aguanta días”.

Don Fede se dice orgullo de su negocio, pues con eso se ha ayudado a crecer a su familia y que continúen sus estudios sus dos hijas.

Trabaja por encargos.

Para el mismo día le pueden marcar de 8 a 12 horas al teléfono 9999-28-10-49, después de las 12 el pedido es para el día siguiente. Una vez que sale el pedido, él mismo lo reparte a bordo de su bicicleta.

