Hallan presunto faltante

Desacuerdo de socios del FUTV con tres acciones

Un minucioso análisis del informe financiero que rindió el secretario general del Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV), Héctor “Billy” Fernández Zapata, que aprobó por aclamación la asamblea general, arroja un presunto faltante de $865,766.70 en las finanzas del gremio en el período de enero a mayo pasado.

Aparentes acciones revanchistas de “Billy” Fernández originaron una contraofensiva informativa en las redes internas del Volante y los socios comentan tres acciones con las que no están de acuerdo: 1) el manejo discrecional y con opacidad del dinero del sindicato, 2) la cancelación de la pensión vitalicia al exlíder Nerio Torres Ortiz, y 3) el pago de asesoría legal presuntamente al despacho Consorcio Legal Empresarial donde es socio César Antuña Aguilar, esposo de la tesorera del FUTV, contadora pública Alicia Martín Alonso, y actual magistrado del tribunal administrativo. En las redes internas del FUTV circula un recibo con la marca de dicho bufete expedido en 2016 donde el Volante paga $10,000 por asesoría legal efectuada de mayo a junio pasado por dicho despacho particular, cuyo director, César Antuña, firma de recibido. Y en el actual informe le carga $215,618 al concepto de asesoría legal, pero no describe quién o quiénes dan ese servicio.— Joaquín Chan Caamal

Dudas

Socios del Volante tienen dudas sobre el despacho Consorcio Legal Empresarial.

Molestia

La molestia de algunos socios es que el FUTV paga a personas externas ese servicio, cuando en el mismo gremio hay socios que tienen hijos abogados o contadores que pueden darlo.