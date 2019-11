“Han pisoteado mis derechos políticos”, denuncia síndico de Kanasín

Flor de Liz Xóchitl Delgado Caballero, regidora síndico de Kanasín, acudió esta mañana a solicitar un juicio de protección a los derechos políticos por la violencia política ejercida en su contra.

Integrantes de la asociación Mujeres Todas la acompañaron a interponer su petición en el Tribunal Electoral del Estado.

“Estoy triste porque se han pisoteado mis derechos como mujer, como ciudadana, como funcionaria pública, no me dejan ejercer mi trabajo”, expresó a las puertas del Tribunal, en la colonia Itzimná.

Más que nada es lo que quiero, trabajar, que se me entregue la documentación que he pedido y se me ha negado en rotundas ocasiones”

Petición ignorada

La edilesa dijo que en varias ocasiones ha solicito las copias certificadas de todas las sesiones de Cabildo en las que ha participado.

A su decir, “se lo he estipulado por escrito al alcalde (William Román Pérez Cabrera), dan tres días naturales para que las copias sean entregadas, las cuales solicité desde enero y hasta hoy no me las entregan”.

“Se le está pidiendo (al presidente municipal) el padrón de proveedores, tanto de todo lo relacionado con la obra, nómina y presupuesto de egresos, como sesiones de Cabildo, todo, ninguno se ha brindado”, dijo una de las activistas que la acompañaron.

“Creo que poner una denuncia penal es el paso siguiente, pero por lo pronto se seguirá investigando y se seguirá denunciando”, se indicó.