Harían planta eléctrica, pero en 2023

“La obra no urge por ahora”, señala un especialista

La nueva planta de energía eléctrica que la CFE construiría en Mérida el próximo año, según ofreció el presidente Andrés Manuel López Obrador, no se hará sino hasta 2023 por lo menos, afirma Santiago Casillas Arzac, socio de KPA Energy Solutions, una empresa de consultoría en temas de energía entrevistado en Ciudad de México.

Entre las razones de ese atraso figura la falta de recursos, pero principalmente, dice el especialista, por la creencia prevaleciente en el gabinete de Energía del gobierno federal de que la edificación de esa planta no urge, sobretodo ante la inminente terminación del desabasto de gas natural en la Península a partir del próximo año, lo que aumentaría la capacidad de generación de las plantas de la CFE en la zona y reduciría las tarifas eléctricas.

El martes publicamos que en el presupuesto federal para Yucatán en 2020 no se contempla ni un solo peso para la CFE. No solo no hay asignaciones presupuestales para la nueva planta, sino tampoco para mantenimiento de infraestructura.

La nueva planta la anunció López Obrador en una visita a esta ciudad el 22 de junio, como respuesta a la inconformidad por los continuos apagones y el encarecimiento de las tarifas.

Tres semanas después, el director corporativo de Operaciones de la CFE, Carlos Andrés Morales Mar, anunció aquí la licitación de la obra para octubre y noviembre de este año y aseguró que los primeros trabajos empezarían en marzo o abril de 2020, para iniciar la generación de energía antes del próximo verano. La nueva planta, dijo, sería de ciclo combinado, estaría en el mismo terreno de la Planta Mérida II, a un lado del puente de Umán, en el Anillo Periférico con avenida Internacional, y costaría unos 250 millones de dólares.

Según el funcionario, la construcción comenzaría en 2020 y su primera etapa entraría en operación en 2021 con una generación de 500 megawatts (MW), pero con capacidad para crecer a 1,000 MW adicionales en los próximos tres años. “Sin embargo, de acuerdo con información oficial de la CFE, esta planta no tiene fecha de licitación”, señala Casillas Arzac.

Fecha no considerada

El programa de infraestructura de mediano plazo de esa empresa solo establece las fecha de inicio de las obras, el 26 de junio de 2023, y finalización, 2026, con una inversión de $13,514.683,000 y una capacidad de generación de 493.40 MW.

Asimismo, la nueva central contaría con dos turbinas de gas, una turbina de vapor y un recuperador de calor, y podría alcanzar una generación neta media anual de 4,137.6 GWh con un factor de planta promedio de 91.2%.

El atraso en las obras de la nueva planta muestra el triunfo dentro del gobierno federal de la idea de que la capacidad de generación eléctrica en la Península es suficiente y que el verdadero problema es la falta de abasto de gas natural, por lo que no es urgente la construcción de la nueva planta, explica Casillas Arzac.

Esta corriente dentro del gabinete de Energía considera que las plantas de ciclo combinado instaladas en la Península son suficientes para atender las necesidades, de modo que lo primero es surtir de gas a esas plantas y hacer la tercera dependiendo del crecimiento de la demanda, por lo que no habría que hacerla de inmediato, señala el entrevistado.

Añade que, en efecto, esta urgencia no existe, ya que todo parece indicar que el desabasto de gas natural a Yucatán se solucionaría en el primer semestre de 2020.

Según Casillas Arzac, el gasoducto de Energía Mayakán podrá aumentar su capacidad de transportación de gas natural desde Cactus, Chiapas, cuando se termine la interconexión entre ese ducto y la estación recompresora de Cempoala, que recibirá gas natural de Estados Unidos, a través del gasoducto Texas-Tuxpan.— HERNÁN CASARES CÁMARA