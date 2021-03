''Hay apertura a un diálogo''

Comuna: Obra no tiene permiso de construcción

En relación con la inconformidad de un grupo de vecinos del norte de la ciudad por la construcción de un nuevo complejo habitacional, el Ayuntamiento de Mérida reitera en primer término su apertura al diálogo para despejar dudas y responder a las inquietudes vecinales.

Mediante un comunicado, precisa que ese complejo de departamentos aún no cuenta con la licencia de construcción, de manera que la obra no podría iniciarse porque cualquier trabajo se cancelaría en tanto no cumpla los requisitos solicitados.

Aun cuando la información con la que se cuenta hasta el momento indica que se trata de un tipo de construcción permitido en la zona, para su ejecución es necesario contar con licencia de uso de suelo y presentar estudios como el de impacto urbano y el de factibilidad urbano-ambiental.

Asimismo, es necesario que los desarrolladores presenten un estudio de impacto vial y su resolutivo para la licencia de construcción. Todo lo anterior se encuentra en trámite aún.

Respecto al papel del Ayuntamiento, el secretario de Participación Ciudadana, Julio Sauma Castillo, destacó que todo proyecto de construcción debe seguir un estricto proceso para la autorización de permisos.

Luego reiteró que la administración que encabeza el alcalde Renán Barrera Concha se mantiene en todo momento dispuesta al diálogo en cualquier situación que inquiete a la ciudadanía y por eso con gusto recibirán a los vecinos en el momento que lo soliciten.

También remarcó que por medio del diálogo el Ayuntamiento podrá responder a las inquietudes de los habitantes de esa zona y explicarles puntualmente el proceso seguido en ese caso.

“El crecimiento constante de Mérida es un desafío que nos obliga a estar un paso más allá de lo que viene y así está plasmado en el Plan de Desarrollo Urbano, que sienta las bases para el desarrollo ordenado”, dijo.

También recordó que con el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable, el Ayuntamiento cuenta con las estrategias necesarias para orientar los proyectos, las acciones y las políticas públicas para mejorar la movilidad en el municipio.