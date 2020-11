Hay delitos en el caso del exfiscal, señala ¡Ya Basta!

Una revisión a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Yucatán arroja que en el escándalo de la Fiscalía General se han cometido varios delitos y que la autoridad que debería investigarlos no solo incurre en omisión sino también en obstrucción de la justicia, afirma el colectivo ciudadano “¡Ya Basta! No a la corrupción. Cero tolerancia a la impunidad”.

La misma ley, subraya, especifica ilícitos que cometen particulares que se coluden con funcionarios públicos para un propósito específico. Y en las pruebas que ha dado a conocer el Diario hay nombres y apellidos de quienes están en esa situación.

El proyecto ciudadano también señala que el Sistema Estatal Anticorrupción comete una serie de faltas a su propia ley y no se le ve interés en el caso.

Además, añade, ¿qué ha hecho la Contraloría del Estado en este tema? ¿Qué está haciendo en apoyo del órgano interno de control de la Fiscalía? Si de verdad hay un órgano de control, algo que por ley deben tener todas las dependencias estatales, ¿no había detectado la conducta ilícita del exfiscal Wílbert Cetina Arjona? Más aún, ¿está presente la Contraloría en este caso?

¡Ya Basta! también dice que el Congreso del Estado tiene un reto enorme con la designación del próximo fiscal, quien, además, se enfrentará a difícil tarea ante las condiciones en que recibirá la dependencia.

“En la Fiscalía hay tal nivel de putrefacción que no se resuelve con una fumigación”, dice Nicolás Andrés Dájer, integrante del grupo promotor del colectivo. “Aquí no decimos que el fiscal debe entrar a limpiar su oficina, ¡no! Se trata de limpiar el gobierno y eso no será tarea del fiscal”.

Ayer publicamos la primera parte de una entrevista con el equipo promotor de ¡Ya Basta!, en la que se abordaron varios ángulos del escándalo que derivó en la renuncia del abogado Cetina Arjona a la Fiscalía General.

Además de Nicolás Andrés, en la plática participaron las maestras Blanca Genoveva Estrada Mora y Marysol Canto Ortiz.

A los conceptos que publicamos ayer se agregan los siguientes:

Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Yucatán.— Esta legislación establece que todo servidor público debe basar su actuación en principios rectores, entre ellos honradez, imparcialidad, integridad y lealtad.

La misma ley, como ya hemos comentado, define por primera vez el concepto de corrupción y los tipos de actos que la configuran.

Con base en estos aspectos y las denuncias públicas sobre el caso de la Fiscalía se puede presumir, de entrada, que se han cometido varios delitos.

Por ejemplo, en diferentes artículos de la ley se define en qué consisten el conflicto de interés, cohecho, utilización indebida de información, información privilegiada, abuso de funciones, enriquecimiento oculto u ocultación de conflicto de interés, tráfico de influencias y encubrimiento, entre otras faltas graves del servidor público.

No está solo

Por las informaciones del Diario nos podemos dar cuenta de que el exfiscal Cetina Arjona incurrió en esas prácticas, pero no está solo. El artículo 37 dice que la Contraloría y sus órganos de control están facultados para investigar la evolución del patrimonio de los funcionarios, que deben reportar en su declaración anual. ¿Se hizo con el exfiscal? En los audios que ha difundido el Diario se habla de dinero, tierras, negocios, viajes... ¿Las declaraciones del abogado Cetina son acordes con lo que percibía de salario?

Son copartícipes

En la ley se aborda otro tema del que nadie habla: los delitos vinculados a particulares. En este caso vemos por lo menos dos que se configuran con claridad: soborno y tráfico de influencias, detallados en los artículos 68 y 70, respectivamente.

Sin embargo, parece que esta ley no existe, que ni siquiera la conocen los servidores públicos. Se exhibe el nivel de impunidad.

¿Cuánto tiempo ha pasado desde que el Diario dio a conocer las primeras irregularidades en la actuación del exfiscal? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que se comenzó a tener información de posibles delitos y nada se ha hecho por investigar?

Obstrucción de justicia

Aquí caemos en algo igual de grave: la obstrucción de la justicia, a la que se refiere el artículo 66 de la misma ley. Se establece que incurren en esa falta los servidores públicos responsables de la investigación cuando no inicien “el procedimiento correspondiente ante la autoridad competente” dentro del plazo de 30 días naturales a partir de que tengan conocimiento de cualquier conducta que pudiera constituir “una falta administrativa grave, faltas de particulares o un acto de corrupción”.

El artículo 64 señala que será responsable de encubrimiento el servidor público que en el ejercicio de sus funciones llegare a advertir actos u omisiones que pudieran constituir faltas administrativas.

Cabe preguntar cuántos funcionarios, y de qué nivel, tenían conocimiento de lo que estaba pasando en la Fiscalía y no hicieron nada. Y hablamos de quienes estaban abajo y también arriba del exfiscal. ¿Nunca supo el titular del Poder Ejecutivo?

Otro aspecto a resaltar es que no se requiere denuncia para investigar. El artículo 97 dispone que la investigación se iniciará “de oficio, por denuncia o derivado de las auditorías practicadas por las autoridades competentes o, en su caso, de auditores externos”.

En estos casos tampoco aplica el secreto bancario. El artículo 104 indica que a las autoridades investigadoras “no les serán oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la secrecía de la información en materia fiscal bursátil, fiduciaria o la relacionada con operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios”.

Es decir, si realmente se quiere combatir la corrupción aquí hay una herramienta para conocer todo lo relacionado con el exfiscal.

Intervención de particulares.— Las informaciones públicas y los audios que ha dado a conocer el Diario involucran a particulares, no solo a funcionarios. Allá están los nombres de quienes también deberían ser investigados. ¿Se está haciendo?

Ley del Sistema Estatal Anticorrupción.— La autoridad máxima del Sistema es el Comité Coordinador, que tiene siete integrantes: el Comité de Participación Ciudadana (cuyo presidente lo es también del comité coordinador) y los titulares de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, de la Auditoría Superior del Estado, del Tribunal de Justicia Administrativa, de la Fiscalía Anticorrupción y del Instituto Estatal de Transparencia, así como un representante del Poder Judicial.

Hasta ahora, solo el Comité de Participación Ciudadana ha emitido un pronunciamiento, en el cual pide que se esclarezcan las circunstancias en que renunció el fiscal y hace un llamado a que los procedimientos de entrega-recepción se realicen con total apego a la norma.

O sea, enfoca las baterías a la entrega-recepción, que se vea si el funcionario no robó una computadora o algo así. El artículo 29 de la ley del Sistema Estatal indica que el Comité de Participación Ciudadana podrá solicitar al Comité Coordinador la emisión de exhortos públicos cuando algún hecho de corrupción requiera aclaración pública. El propio Comité Coordinador tiene la atribución de hacer ese exhorto por sí solo, sin solicitud de por medio, según el artículo 11. No vemos que esto se haya hecho. (Continuará).— ÁNGEL NOH ESTRADA

Congreso Desafíos

¡Ya Basta! advierte de los retos que plantea al Congreso la designación de nuevo fiscal

Estreno del modelo

Marysol Canto Ortiz dice que es bien recibida la iniciativa de que el proceso de designación se realice mediante el modelo de Parlamento Abierto, que de esta manera se estrenaría en Yucatán.

Opinión ciudadana

Los diputados tienen una tarea fundamental y se antoja muy importante que se oiga la opinión de los ciudadanos sobre la terna en el micrositio web que abrirá el Congreso, apunta. Importante es también que podamos consultar allí mismo todos los documentos que respalden las propuestas.

Otra forma de combate

Así, agrega, se evitarían sorpresas como la del exfiscal Cetina Arjona. Si nadie reúne los votos, a buscar otra terna. La procuración de justicia es también una forma de combatir la impunidad.