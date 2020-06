¿Campaña adelantada?

Hay diputados que ya piensan en 2021 —subrayan

Después de exponer argumentos que respaldan la solicitud de préstamo de $400 millones del Ayuntamiento de Mérida, por considerarla sólida, el analista político Luis Ramírez Carrillo se pregunta qué motivos podrían llevar a una eventual negativa del Congreso local.

Y de inmediato se responde: “Las únicas razones serán de carácter político”.

Detrás de esas razones ve principalmente intereses partidistas y electorales, que apuntan con mucha anticipación a 2021, cuando se renovarán las 106 alcaldías yucatecas y las diputaciones locales y federales.

Ayer publicamos la primera parte de una entrevista con el investigador de la Unidad de Ciencias Sociales del Centro de Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi” de la Uady. Entre otras cosas, se refirió al sustento de la solicitud de empréstito de la Comuna meridana, a la que ve con argumentos válidos y suficientes para su aprobación.

Al ampliar sus comentarios se refiere a los argumentos políticos que podrían influir en una decisión adversa al municipio, porque varios diputados han enviado señales públicas en ese sentido.

El doctor Ramírez plantea los siguientes escenarios:

—La primera lectura es partidista: le negamos el préstamo al Ayuntamiento de Mérida para dificultarle el trabajo y hacer que rinda malas cuentas al acercarse el proceso electoral de 2021.

—Esto significaría que el Congreso ya transformó en algo electoral su actuación como autoridad. Estaría degradando su actuación a una posición partidista y electoral sin pensar en el bien de los meridanos y los yucatecos en general.

—Así, pareciera que el Congreso es manejado por la estructura partidista del PRI, y tal pareciera que los diputados del PRI, y de la oposición en general, están transformando su trabajo en un papel político. Eso es muy reprobable, porque si bien son integrantes de partidos, antes son representantes de los yucatecos.

—¿Cuál es el segundo escenario? Debilitamos a Renán, debilitamos a Vila. En el caso de Renán es más urgente debilitarlo, porque es probable que esté en la boleta el próximo año, o que lo intente, y se pondría adelante.

—En ese mismo escenario tendríamos que ver cuál es el bloque de votación. Si es el mismo que prevaleció cuando se le rechazó el crédito a Mauricio Vila, entonces un grupo del PRI tratará de demostrar que tiene el control del partido, que tiene fuerza en el Congreso y podrá decidir, desde la actual dirigencia priista, quiénes serán los candidatos a las presidencias municipales y al Congreso en 2021 y sin hacer concesiones al grupo minoritario que está alrededor del senador Jorge Carlos Ramírez Marín.

—En ese sentido, ese grupo del PRI estaría cerrando filas, marcando posiciones y quizás tratando de eliminar a los enemigos minoritarios del partido.

—Esto sería algo más interno en el PRI. Habría que ver si hay sorpresa, si los diputados priistas que votaron a favor del préstamo del Ejecutivo se mantienen en esa postura frente al Ayuntamiento. Si votan igual que los demás significará que les torcieron la mano o se llegó a un acuerdo con ellos.

—Una tercera motivación, aunque en el caso de Mérida no la veo muy clara, es el interés que pudiera tener cierto grupo del PRI, incluyendo a Ivonne Ortega y Rolando Zapata, para hacer alianzas y pactos con el Partido Verde y en especial con Morena, cuyo papel hasta ahora se ve diluido.

—Es decir, iniciarían en el Congreso una alianza con miras a un acuerdo electoral para el próximo año. Creo que es una estrategia de grupo detrás de la cual están el anterior gobernador e, insistiría yo, Ivonne Ortega, quien no pierde la esperanza de ver su nombre en una boleta electoral.

—Eso que estaba claro con Mauricio Vila (en el rechazo a la solicitud de crédito) no lo veo claro en Mérida, porque casi todos esos partidos la tienen perdida en el municipio. Claro, la tienen perdida si van solos. Quizás estén pensando en un candidato único para Mérida y es aquí donde entra el papel de Morena, que es minoritario en esta capital y no tiene estructura, pero nadie tiene dinero para dar como Morena, que tiene a su favor los programas sociales y una clientela cautiva. Sería algo así: “Tú me das dinero, yo te doy estructura para tratar de ganar posiciones en el Congreso y, eventualmente, en los municipios”.

—Se trata de bloquear al PAN como partido y a Renán como candidato para que no avancen en el municipio.

—En cualquier caso, una negativa bajo esos criterios es reprobable. Como lo quieras ver, usar el tema del préstamo para hacer trabajo electoral anticipado es muy reprobable porque las condiciones de Mérida en esta crisis son terribles. Lo que vemos ahora es la punta del iceberg de la pandemia.

—Si no aprueban el préstamo, estos representantes del Congreso le pondrán una tachita a su currículum. Me parece verdaderamente una pobreza de espíritu estar jugando con un momento como el que atravesamos ahora, en medio de una crisis sanitaria y económica total.

—Si analizamos los resultados de la dos últimas elecciones municipales en Mérida veremos que los candidatos y estrategias del PRI fueron un fracaso. O sea, una vez más el PRI no entiende el lenguaje de los meridanos. Una vez más no comprende que está generando un rechazo a su actuación legislativa... Sigue cometiendo el mismo error y, obviamente, hay altas probabilidades de que obtenga el mismo resultado.— ÁNGEL NOH ESTRADA

