“Hay divisiones en el PRD”

Dirigente señala “golpeteo político” de las autoridades

La renuncia de legisladores federales al PRD es producto de la crisis por la cual atraviesa ese partido y que también se presenta en Yucatán, aunque en menor grado, y se observa por el constante golpeteo de algunos militantes a su dirigencia, dijo ayer el líder estatal de es partido, Alejandro Cuevas Mena.

“Existen problemas en el PRD, es real que hay divisiones de visiones dentro del partido, incluso se vio en el Congreso Nacional en noviembre pasado, cuando se llegó hasta los golpes y sillazos, de ahí las renuncias como esta última de los diputados federales”, comentó.

Ayer informamos que nueve diputados federales abandonaron las filas del PRD y decidieron mantenerse como independientes, con Ricardo Gallardo Corona como su coordinador.

Entrevistado al respecto en el Congreso del Estado antes de iniciar la sesión de ayer, el diputado Cuevas Mena admitió que se están dando renuncias al PRD, pero al menos en Yucatán sus nueve alcaldes y él como único legislador local no han considerado abandonar las filas perredistas.

En otros estados como Guanajuato también renunciaron al PRD 20 alcaldes, dos legisladores estatales y uno federal, pero ese no es el caso de Yucatán.

“Salvo Morena, todos los partidos en la actualidad pasan por una crisis, en algunos más acentuada que en otros, pero todos tienen crisis, hay una división entre autoridades y los institutos políticos”, indicó.

El dirigente perredista señaló que su partido en Yucatán no está exento de esa situación, solo que aquí el problema no está en su dirigencia, más bien en la burocracia estatal contra los líderes del PRD, “hay un golpeteo dirigido desde el gobierno del Estado, por medio de funcionarios como Eric Villanueva Mukul y Tonatiuh (Villanueva Caltempa), que son además disidentes en este partido.

“El PRD no debería minimizar esta situación: por el contrario, debe atenderlo ya y cambiar sus estrategias porque no es posible que decidan expulsar a todos los que simpatizan con Morena y no a los que apoyan al PAN”, afirmó el entrevistado.— DAVID DOMINGUEZ MASSA