“Hay negocios que ya no pueden pagar, no tienen esta quincena“

Sobre los reportes de despidos forzados en empresas en esta contingencia sanitaria, Michel Salum Francis, presidente de la Cámara de Comercio de Mérida, aseguró que la intención del sector privado no es despedir a nadie, pero ante la falta de apoyo del gobierno federal se pudieran dar casos por falta de dinero para pagar salarios.

“El gobierno estatal demasiado está apoyando, pero hay negocios que ya no pueden pagar, no tienen manera, esta quincena, fue un peregrinar para cumplir y la próxima quincena va a estar más complicada”, dijo.

“Únicamente van a funcionar los negocios ya mencionados y son muy específicos, los demás tienen que cerrar. Es un problema muy grave que se va a empeorar, qué puedo decir”.

Además señaló que todos los giros de los negocios son afectados económicamente por las medidas decretadas por los gobiernos federal y estatal para contener el contagio masivo. “Todos viven una situación complicada por la falta de ventas y no hay manera de que salgan adelante porque las medidas son a nivel nacional. Los comerciantes entienden que es un problema de salud pública, que es una pandemia que golpea a todo el mundo, y lo único que hay que hacer para superarlo es quedarse en casa, sino, el daño será mayor si no se cuida la gente”.— Joaquín Chan Caamal

“Como se está comportando el coronavirus Covid-19 en otros países esta pandemia puede durar más del mes decretado (que es abril)”, señaló. “Las cosas están complicadas, ojalá nos equivoquemos, pero hay que ver la realidad que sucede en otros países, incluso, países que son una gran potencia mundial, que tienen mayor capacidad médica y hospitalaria y económica están de cabeza y en jaque. Entonces, imagínate que pasaría en México y en Yucatán, hay que cuidarnos, hay que tratar que estas medidas funcionen.

“Si se cumplen las medidas recomendadas en el estado se evitaría lo que sucede en otros países que son azotados por el covid-19”, continuó. “La enfermedad sobre pasa las capacidades de las potencias y hay países que mandan a sus enfermos para que mueran en sus casas porque ya está rebasada la capacidad hospitalaria”.

¿Qué medidas tomarán para cubrir sus gastos al dejar de tener ingresos?, preguntamos.

“No van a haber apoyos de lo que acaban de aprobar (la ampliación del préstamo de $1,500 millones). Iremos viendo la manera de adquirir préstamos a tasas cero, pero lo más importante es que cuando esta crisis pase, ¿cómo se va a reactivar la economía?”, respondió. “El gobierno federal no está apoyando a la iniciativa privada, está dejando que a los empresarios se les lleve la fregada. Los diputados (locales) no fueron sensibles ante esta posibilidad y si no hay reactivación económica puede surgir el desorden social. En eso no pensaron los diputados y ¿cómo lo piensan resolver? si se diera el desorden social”.

Michel Salum recordó que el Consejo Coordinador Empresarial, que él preside, solicitó una audiencia con todos los diputados locales y hasta el día de hoy no les han dado fecha para que los atiendan. Ya insistieron en tener ese diálogo con los diputados y están en espera de una respuesta.

Sobre los apoyos de pago parcial por consumo de agua potable, recoja de basura y consumo de electricidad, el líder de los comerciantes dijo que en estos momentos “todo ayuda”, es una pequeña descarga a sus gastos y el gobierno les echa la mano de esta forma, sin embargo, el costo más fuerte para el sector privado es el consumo de energía eléctrica y todos sobrepasan el límite de 400 kilowatts que establece el gobierno estatal, por lo tanto, es casi seguro que muy pocos recibirán este beneficio o quizá nadie.

“La Comisión Federal de Electricidad no se ha mostrado sensible y no ha anunciado algún plan de apoyo, por lo tanto, quien no pague el consumo de energía lo más seguro es que le corten el suministro eléctrico”, señaló. “No hay alternativa, hay que sacar dinero para pagarlo. Hasta ahorita el gobierno federal no ha dado alternativas. Aquí a lo mejor con el crédito estatal nos servirá para pagar la nómina, la luz y otros compromisos adquiridos”.

La Canaco está al margen de la orden de cierre de comercios no necesarios en esta emergencia sanitaria, no tiene facultades para obligar que sus afiliados cierren sus negocios, pero como es una orden federal y estatal recomienda que acaten la disposición y cierren tal como se pide. Si no lo hacen los empresarios, el problema se puede volver más grave.

“El cierre de negocios está en manos de las autoridades”, señaló.

De momento, la Canaco no tenía el número de comercios que funcionan en Mérida ni del personal que labora en los establecimientos, pero el centro de la ciudad, que es el referente comercial y empresarial del Estado, allí trabajan poco más de 70,000 trabajadores en los distintos giros.

El dato que dio el secretario de Planeación del gobierno del estado, Rafael Hernández Kotasek, durante las explicaciones en el Congreso del Estado sobre la forma como apoyar a los trabajadores despedidos es que la Población Económicamente Activa del Estado es de 1.011,000 trabajadores.

