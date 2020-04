Hay pendientes en las comisiones

Analizar reformas a la Constitución, tema en agenda

“Aunque no haya sesión plenaria hoy, esto no significa que no se trabaje en el Congreso. La labor legislativa continúa: entre mañana y el viernes se espera que sesionen varias comisiones para avanzar y llegar a dictámenes sobre iniciativas presentadas, algunas incluso relacionadas de alguna forma con esta contingencia, manifestó Janice Escobedo Salazar, diputada del PRI y presidenta de la mesa directiva de la LXII Legislatura.

Por ejemplo —continuó la entrevistada—, una de las comisiones que debe sesionar estos días es la de Justicia, a donde precisamente el miércoles pasado se turnó la iniciativa presentada por las bancadas del PRI y el PAN para modificar el Código Penal del Estado y tipificar como nuevo delito la agresión al personal médico, con mayores sanciones cuando esto suceda durante una emergencia, como la pandemia que hoy se vive.

La presidenta de la mesa directiva añadió que otra de las comisiones permanentes que se espera sesione en estos días es la de Puntos Constitucionales y Gobernación, donde hay varios pendientes. También el pasado miércoles, a esta comisión turnaron la iniciativa del PRI para hacer reformas a la Constitución del Estado, la Ley de Gobierno del Poder Legislativo y su reglamento, con el fin de que en casos de emergencia el Congreso, sus comisiones y la Junta de Gobierno puedan sesionar a distancia, por internet.

Al respecto, Karla Franco Blanco, diputada del PRI y presidenta de esta comisión, informó que para adelantar el trabajo legislativo ya se distribuyeron todas las iniciativas entre los integrantes de este organismo, y se les pidieron sus opiniones, sugerencias y propuestas.

La legisladora confirmó que entre estas iniciativas están las reformas a la Constitución local y otros ordenamientos que permitan a los diputados sesionar por medios digitales. Karla Franco agregó que ya se están integrando las opiniones de los demás y “estamos avanzando de manera electrónica y documental”.

Otra de las comisiones que se prevé sesione es la Especial para el Desarrollo Humano e Inclusión de los Grupos en Situación de Vulnerabilidad, que preside Kathia Bolio Pinelo, diputada del PAN.

Janice Escobedo precisó que las presidentas de estas comisiones buscan ponerse de acuerdo para que, de ser posible, sesionen todas en un mismo día, ya sea mañana o el viernes y no tengan que acudir al recinto legislativo en distintos días “aumentando el riesgo que todos corren al salir de sus casas”.— David Domínguez Massa

Labores

No habrá esta semana sesión plenaria, pero sí trabajo en las comisiones legislativas:

En agenda

Al menos tres comisiones deben sesionar entre mañana y el viernes: las de Justicia, Puntos Constitucionales y Gobernación y Especial para el Desarrollo Humano e Inclusión de los Grupos en Situación de Vulnerabilidad.

La siguiente plenaria

Janice Escobedo indicó que una vez que sesionen las comisiones éstas podrían emitir dictámenes de iniciativas importantes a fin de ser turnadas la próxima semana a la sesión plenaria del Congreso.