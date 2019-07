Convocan a un foro ciudadano

Hay preocupación por un proyecto para La Plancha

Agrupaciones civiles y colectivos ciudadanos lanzaron ayer una iniciativa para organizar un foro plural, a realizarse en lugar y fecha aún por acordar entre el 15 y el 19 próximos, cuyo tema será definir de una vez por todas el futuro de las 26 hectáreas que conforman los terrenos de La Plancha de la exestación de ferrocarriles de Mérida.

En rueda de prensa llevada al cabo en el restaurante Manjar Blanco, David Sosa Solís, representante del colectivo 4 de Julio; Félix Rubio Villanueva, presidente de la agrupación Gran Parque de La Plancha, A. C., y María Eugenia Núñez Zapata, de la Agenda de las Mujeres para la Igualdad y la Sustentabilidad en Yucatán (Amisy), a nombre de una decena de agrupaciones involucradas en esta iniciativa, explicaron que el foro es de vital importancia para que la ciudadanía esté bien informada de lo que se está haciendo ahí, cuáles son los planes y propuestas que se tienen para el lugar, así como los estudios ya realizados para darle a éstos el uso más adecuado.

Sosa Solís dio lectura a una carta que harán llegar a los tres órdenes de gobierno involucrados, especialistas y asociaciones civiles para que entre el 15 y el 19 de julio se organice, en lugar y hora por definir, este foro.

Rubio Villanueva, por su parte, expresó su preocupación por el futuro de los terrenos pues el representante en Yucatán del proyecto Tren Maya, Aarón Rosado Castillo, declaró no hace mucho que éste podría tener en los terrenos de La Plancha su centro de operaciones y estación principal.

“La declaración causó malestar entre quienes llevan años trabajando y luchando por que este espacio se integre a la comunidad en la forma de un gran parque con 1,500 árboles y 3,000 arbustos que no solo sea un pulmón urbano, sino también un punto de reunión, esparcimiento y diversión para la comunidad, así como centro de divulgación del arte y las ciencias”, dijo.— Emanuel Rincón B.

“Un parque con estas características y una estación de ferrocarriles como las del proyecto Tren Maya no son compatibles en el mismo lugar, de hecho la presencia del ferrocarril al interior de la ciudad ya no lo esa, y si los trenes aun ruedan por la zona es porque los talleres siguen aquí pero ya es un hecho que se mudarán al centro de operaciones creado en Poxilá; no vemos viable que el tren maya entre hasta este punto de la ciudad causando problemas a la vialidad, contaminación auditiva y problemas de movilidad”, dijo.

Los representante de otros grupos señalaron que hace más de un año la UNAM realizó el plan maestro para crear el Gran Parque de la plancha, así como los espacios cercanos a éste como el Museo de la Luz que se ubicaría en lo que hoy es el campo de beisbol de los Ferrocarrileros, mientras que el proyecto Tren Maya aún no tiene nada en concreto.

“Las autoridades deben responder, todos los involucrados deben responder a la convocatoria de éste foro porque será el escenario propicio para hablar con datos, cifras, números, medidas, impactos, todo cuanto tenga que ver para darle a La Plancha el uso más adecuado; confiamos en que el gobierno del estado y el ayuntamiento respalden la iniciativa del parque porque sus políticas hoy están encaminadas a consensar con los vecinos, con la ciudadanía para tomar las mejor decisión, y por supuesto que esperamos que los representantes del gobierno federall participen y sean sensibles a esta demanda de la comunidad”, explicó la maestra Núñez Zapata.

