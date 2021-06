Hay preparativos para construir el Museo de la Luz

La empresa capitalina Grupo Constructor DJDS ganó la licitación para la construcción del Museo de la Luz de Mérida, proyecto donde la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) invertirá $100 millones.

Desde hace unas semanas, la constructora realiza trabajos de excavación para la cimentación de las zapatas que sostendrán las columnas y otras labores preliminares previos al inicio de la construcción del moderno edificio que estará en un terreno de La Plancha, ubicado en la calle 50 con 43.

El secretario general de la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados de la Industria Constructora en general, Actividades Proveedoras, Conexas Complementarias y Similares del Sector Industrial, Napoleón Escamilla Solís, informó que este sindicato tiene el contrato colectivo y los trabajos apenas se inician, por lo que solo realizan trabajos de excavación, trazos, colocación de estructuras de las columnas y cimentación. Sin embargo, la obra tardará un año aproximadamente, por lo que todavía no se ve su avance y tampoco el movimiento laboral porque solo trabajan de momento 25 albañiles.

Napoleón Escamilla manifestó que el sindicato que preside se llama “Felipe Carrillo Puerto”, es de reciente creación la Sección 40 de Yucatán y surgió como parte del desprendimiento que hubo en la Catem cuando muchos sindicatos se dieron cuenta de la verdadera intención de su líder nacional, Pedro Haces Barba, con el proyecto del Tren Maya.

Los 15 sindicatos que forman ahora la Sección 40 de la organización sindical nacional estaban en la Catem, pero se salieron cuando constataron que los ofrecimientos no se cumplieron. Por ejemplo, no pagan los $3,000 semanales que ofrecieron en un principio sino el 50%, no contrataron a trabajadores yucatecos y la confederación que preside Pedro Haces firmó el contrato colectivo cuando está impedido porque es una organización que afilia a los sindicatos. Un sindicato debió firmar el contrato con las empresas que construyen el Tren Maya, no la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem).

“La Catem no respetó el ofrecimiento de que contratarían preferentemente a los trabajadores de los municipios donde pase la vía del Tren Maya”, dijo.

“Los sindicatos yucatecos reunimos más de 10 mil trabajadores para el Tren Maya, pero no los tomaron en cuenta, trajeron trabajadores de varios estados del país y también ya están molestos porque no les pagan completo lo que les ofrecieron”.

Recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que el Tren Maya iba a crear muchos empleos y las empresas pagarían buenos salarios, pero no es así. En todos los estados por donde se construye la vía férrea del Tren Maya hay inconformidades de los trabajadores por la falta de pago completo.

Respecto a la construcción del Museo de la Luz, se informó que la UNAM prepara un acto protocolario para el “banderazo” oficial de la obra con invitados especiales. Es posible que el evento lo presidan el gobernador Mauricio Vila Dosal y el rector de la UNAM, Enrique Graue, pero aún no hay una fecha tentativa.— Joaquín Chan Caamal

El Museo de la Luz tendrá seis salas de exposiciones permanentes relacionados con la naturaleza, universo, energía, salud, visión y artes, una sala de exposiciones temporales, un laboratorio experimental de ciencia y arte, área de talleres, zona de exposiciones al aire libre, oficinas, espacios compartidos, entre otros atractivos para los visitantes.