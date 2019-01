Hay que aplicar el reglamento, dicen diputados locales

Rosa Adriana Díaz Lizama, coordinadora de la bancada del PAN en el Congreso del Estado, dijo que hasta donde se sabe las diputadas de Movimiento Ciudadano que faltaron a las tres últimas sesiones presentaron sus justificaciones.

“Ante la sociedad estas justificaciones se darán o no, de acuerdo y en la medida de la productividad de cada legislador, en este caso particular no quiero opinar sobre a dónde se fueron, o si está bien o mal lo que hicieron”, agregó. “Por eso, como dije, será responsabilidad de las dos diputadas que no asistieron justificar qué pudo ser tan o más importante que la labor que tenemos, y su responsabilidad como legisladoras como para no asistir”.

La panista señaló que en el Congreso hay un reglamento que incluye no solo la posibilidad de justificar las faltas, sino tener descuentos por los días que no se acude a sesionar si no se justifica, “pero creo que quien juzga más y mejor siempre es la sociedad”.

Por su lado, Felipe Cervera Hernández, coordinador de la bancada del PRI, dijo que ellas podrán responderlo cuando estén en condiciones de hacerlo, “intenté hablarles y no tuve contacto, no me dieron mayor información, solo que no podrían asistir a la sesión del pasado viernes”.

El priista señaló que lo de las justificaciones está a cargo de la secretaría general, que debe notificar estos asuntos al presidente y requerir a los que no asistan a las sesiones.

“En lo general lo desconozco, supongo que hay la justificación, luego de cada sesión hay cinco días hábiles para justificarse y el presidente debe considerar si son válidas, también están previstas las sanciones; en este caso, de estar debidamente justificadas yo solo les desearía (a las legisladoras de MC) que estén bien de salud”, indicó.

Alejandro Cuevas Mena, diputado el PRD, señaló que es claro el reglamento del Congreso, tienen que justificar plenamente sus faltas y el motivo de las mismas.

“No puedo hacer juicio ‘a priori’, espero estén bien de salud, no tengan problemas de salud, pero deberán justificar debidamente sus inasistencias”, expresó.

El perredista recordó que desde el pasado 27 de diciembre ambas no asisten ni a las comisiones, ya no se les volvió a ver, “por eso espero estén bien de salud”.

“Si no están justificadas debidamente, que se les descuente, están los mecanismos en la cámara, espero de verdad sea por salud y no sea grave, espero que el presidente aplique el reglamento, proceda a las sanciones que estipula el reglamento si así lo amerita”, enfatizó.

Luis Aguilar Castillo, de Nueva Alianza, se dijo respetuoso de sus compañeras, “tendrán sus motivos de índole personal de no asistir, pero me reservo el opinar, no sé qué problema tengan, pero en su momento deberán dar una explicación”.

“Son dos personas diferentes, puede haber coincidencias que ellas deben explicar, creo hay que esperar a que se incorporen y ahí se les podrá preguntar, están en su derecho, esperemos den una explicación si así lo consideran”, indicó.

Miguel Candila Noh, de Morena, comentó que cada quien tiene su responsabilidad, él respeta la actitud de cada diputado, son personas que saben las consecuencias de sus actos y no sabe qué problemas tendrán.

“Tendríamos que preguntarles dónde se encuentran y si es correcta esa receta médica con la que se justifican, debieron estar para enterarse de lo del presupuesto, es importante y tampoco estuvieron, respeto su decisión de estar o no, pero era su obligación estar allá en esos momentos”, opinó.

“Cuando regresen esperemos digan por qué no estuvieron, ya son mayores de edad, tienen responsabilidad, pero debieron estar en lo del presupuesto”, dijo.

Harry Rodríguez Botello Fierro, del PVEM, declaró que tienen que justificar sus ausencias, seguro tendrán algún motivo de peso o personal, “espero que estén bien y no sé cuál sea el motivo (de la falta), no veo las justificaciones, habría que ver qué sucedió”.— D. D. M.

Congreso Diputadas “desaparecidas”

El Congreso sigue sin informar si también se justificaron todas las ausencias de las diputadas.

Dos justificadas

Enrique Castillo Ruz, diputado del PRI y presidente de la Diputación Permanente, comentó que las diputadas Silvia López Escoffié y Milagros Romero Bastarrachea, ambas de Movimiento Ciudadano, presentaron una justificación médica de cinco días para no asistir a las últimas sesiones.

Nada de la anterior

Durante tres días consecutivos se le ha preguntado a Castillo Ruz si las diputadas se justificaron y la causa de por qué no asistieron a la sesión del pasado 30 de diciembre, en la que se aprobó el paquete fiscal. En este tema el legislador solo responde que pedirá la información a la secretaría general.