Hay que pasar del discurso a acción, señala Coparmex

Corrupción, un pendiente

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora Icaza, deploró que la corrupción sea utilizada por la administración de Andrés Manuel López Obrador como argumento para la eliminación de instituciones y fideicomisos, cuando en los hechos no hay una sola denuncia por malversación de dinero público.

También expresó su desacuerdo con la forma en que se está aplicando la política de austeridad del gobierno federal, pues se cae en el exceso con la consecuencia de pérdida de competitividad de la administración.

En cuanto a los proyectos emblema del gobierno de López Obrador, como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía, el dirigente empresarial subrayó que se debe invertir en obras que generen rentabilidad, pues las deficitarias van a obligar al subsidio público.

Ayer publicamos la primera parte de una entrevista que concedió el doctor Medina Mora en el marco de una visita para encabezar la toma de compromiso de Fernando Ponce Díaz como presidente de Coparmex Mérida para un segundo período.

En esa primera parte abordamos sus puntos de vista sobre la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, el impacto de la pandemia de Covid-19 y las perspectivas económicas, entre otros temas.

El tema de la corrupción y la austeridad surgió cuando le preguntamos cómo calificaría la primera mitad de la gestión del presidente López Obrador.

El presidente de Coparmex manifestó lo siguiente:

—Más que poner una calificación, yo creo que tenemos que ver resultados. Ya platicamos de los resultados de la pandemia. Ser el país número uno en fallecimientos de personal médico y el número tres en fallecimientos totales nos indica que es necesario un cambio de estrategia. Y allí hay una opinión de expertos del sector salud.

Grasa y músculo

—Con el gobierno federal estamos de acuerdo, por ejemplo, en la austeridad. ¿Quién no quiere que sea austero? El problema es cuando esa austeridad se pasa de la raya. Sabemos que si cortas grasa está bien, pero cuando te llevas músculo y hueso pierdes operatividad. Nos parece que esa austeridad en exceso le quita operatividad al gobierno federal.

—Estamos de acuerdo en la lucha contra la corrupción. De hecho, antes de que entrara esta administración desde Coparmex propusimos con otros organismos de la sociedad civil la ley Tres de Tres, primera iniciativa ciudadana que se convirtió en una ley.

—Esta administración puso la corrupción como una prioridad. Sin embargo, cuando vemos que se canceló el aeropuerto de Texcoco porque había corrupción, pero no hay una sola denuncia de corrupción; cuando vemos que se cancelaron las estancias infantiles porque había corrupción y no hay una sola denuncia de corrupción; cuando vemos que se cancelan los fideicomisos argumentando que había corrupción y no hay una sola demanda de corrupción, pues nos parece que hay que pasar del discurso a la acción. Es decir, donde hay corrupción hay que atacarla.

—Si en un fideicomiso encuentran que hay corrupción, hay que atacar la corrupción en ese fideicomiso, no quitar el fideicomiso.

—Lo mismo ocurre con la subcontratación. Alegan que se abusó de esa figura. Les decimos: oigan, si tienen evidencia de una empresa que no cumple la ley, que la sancionen, pero no por eso quiten la figura de la subcontratación.

—Si bien es cierto que estamos de acuerdo con la importancia de la lucha contra la corrupción, consideramos que ésta tiene que ser en acción, no usar nada más la causa para quitar instituciones sin que haya realmente una investigación.

En este punto, Medina Mora se refirió al Plan por la Ética y la Integridad que dio a conocer al asumir la presidencia de Coparmex, en enero pasado. Dijo que el objetivo es darle un enfoque positivo a la combate a la corrupción.

“Si yo digo: ‘No pienses en corrupción’, ¿en qué pensaste?”, preguntó. “Lo mismo pasa si te digo: ‘No pienses en el color azul’, pues inmediatamente el cerebro piensa en el color azul”.

“Por eso queremos darle un enfoque positivo, y es el Pacto por la Ética y la Integridad. En lugar de la lucha contra la corrupción hablamos de un pacto. Y básicamente el que quiera adherirse al pacto tiene que firmar sus compromisos, que empiezan con tres básicos: me comprometo a no participar en actos de corrupción, me comprometo a no permitir que haya corrupción y me comprometo a denunciarla cuando se presente”.

Al referirse, a pregunta nuestra, a los proyectos emblema del gobierno federal, el líder empresarial indicó:

—Nos parece que se requiere inversión en infraestructura. El estimado que hacemos desde el sector privado es que se requiere una inversión del 20% del Producto Interno Bruto (PIB) para lograr el crecimiento que necesita el país. Este análisis dice que el gobierno debe poner un 5% del PIB y la iniciativa privada puede poner el otro 15%.

—Cuando analizamos el presupuesto vemos que el gobierno federal está invirtiendo o tiene planeado invertir solo la mitad de ese cinco por ciento. Se requiere una mayor inversión en infraestructura.

—En cada proyecto se tiene que revisar el costo-beneficio, como hacemos todas las empresas, como hacemos todas las personas. Lo que buscamos es que haya un beneficio positivo.

—Nos parece que en esos tres proyectos: el Tren Maya, Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía, si bien es cierto que son una inversión que genera empleo, esto (la inversión) debiera hacerse en proyectos que tengan rentabilidad, de tal manera que se asegure su permanencia en el largo plazo.

—Cuando un proyecto es deficitario quiere decir que el gobierno tendrá que estarlo subsidiando.

Caída profunda

En relación con las expectativas económicas en medio de la pandemia de Covid, dijo que para obtener una conclusión más acertada hay que hablar primero de los promedios.

“En 2020 la economía cayó ocho y medio por ciento. Para tener una perspectiva, es una caída mayor de la que hubo en la crisis financiera mundial de 2008-2009 y también es una caída más profunda que en la crisis mexicana en 1994-1995”, apuntó. “Esto ha generado una pérdida de alrededor de 650 mil empleos formales —es decir, de personas dadas de alta en el Seguro Social—, y de alrededor de dos millones de empleos informales”.

“Aunque empiecen a recuperarse algo los empleos, a este ritmo tardaríamos ocho meses en recuperar lo que perdimos en cinco meses, tiempo en el cual tenemos que haber generado otro millón de empleos. Esto ha generado también el cierre de más de un millón de empresas, sobre todo micro y pequeñas”.

Añadió que se habla de que la economía crecerá 4.5%, y algunos dicen que la variación será de 5%.

“Puede ser, porque con una caída tan profunda crecer solo el 5% es estar todavía como negativa”, enfatizó. “Esto quiere decir que en promedio la economía tardará en recuperarse entre dos y tres años, pero hay sectores mucho más golpeados. Por ejemplo, el sector turismo, el sector de restaurantes, las líneas aéreas, las industrias textil y de la construcción y los gimnasios se podrán recuperar no en dos o tres años, sino en un período de cuatro a seis”.

También señaló que hay sectores que han crecido aun en la pandemia, como la industria de la tecnología, el comercio electrónico y los sectores agroalimentario, farmacéutico y de la salud.

“Entonces, no debemos quedarnos nada más en los promedios, porque eso no nos ayuda mucho”, recalcó. “Tenemos que ver sector por sector cuáles han caído y también debemos ver por regiones”.— ÁNGEL NOH ESTRADA

La elección Condiciones

Coparmex dice que participar en la elección es primordial, con los debidos protocolos.

Elevada abstención

Tenemos un nivel de abstención muy alto. Es muy importante que los ciudadanos salgamos a votar. Cuando no lo hacemos, alguien decide por nosotros, subraya su presidente, José Medina Mora.

Cuatro estrategias

También explica que Coparmex tiene cuatro estrategias para este período electoral: la primera es de promoción del voto —el lema es “participo, voto y exijo”—; la segunda, de organización de debates ciudadanos; la tercera, del Manifiesto mx2.0 —posturas de la Confederación sobre temas específicos, que se contrastarán con las de los candidatos—, y la cuarta, observación electoral.