Hay que salir, con cuidado

No hay que ir a pasear, pero sí a comprar, opinan

En la jornada de reapertura de ayer, muchos asistentes a los centros comerciales solo fueron a realizar trámites o pagar algún servicio.

Por ejemplo, Raúl Mendoza acudió para verificar si ya funciona el USE de Galerías Mérida para que le expidan un Acta de Antecedentes no Penales para completar los requisitos para solicitar empleo, también aprovecharía para el pago de su recibo de electricidad.

La señora Lidia Ramírez también fue para realizar algunos trámites, que declinó especificar.

Raúl Mendoza fue de los primeros que llegó a Galerías Mérida para esperar la hora de apertura y en plática con el reportero dijo que ya era necesario que se abran las plazas comerciales para que se reactive la economía parejo, y porque muchas personas ya necesitaban salir a trabajar.

Sin embargo, en esta fase de reactivación recomendó a la gente que no tenga tanta confianza, que se siga guardando en sus casas y si necesita salir a la calle debe usar cubrebocas, gel antibacterial, realizar el pendiente y regresar al hogar de inmediato.

“La gente no debe salir a pasear, pero sí debe acudir a las plazas comerciales a comprar porque de nada serviría la reapertura si no hay clientes que consuman”.

La señora Lidia Ramírez también calificó de excelente que abran de nuevo las plazas comerciales porque esto ayuda a los que necesitan un trabajo y tener un ingreso. Sin embargo, la salida a la calle debe ser con el mayor cuidado sanitario y la sana distancia.— Joaquín Chan C.

Ni divertirse ni exponerse

“No vine a comprar ni a pasear porque la situación no está para divertirse y exponerse; a estas alturas hay quienes creen que el coronavirus no existe, pero no es así, sí existe al grado que ha causado muchos muertos”, dijo la señora Lidia Ramírez.

“Hay mayor pobreza”

Ahora hay mayor pobreza, expresó, la gente no tiene dinero y todo es más caro, y por ello “es importante que cada quien se cuide por su bien, que cuide a los niños y a los mayores”.