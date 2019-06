“Hay un silencio ignorante”

Falta de interés de los cabildos en reforma paritaria

En el caso de Yucatán las modificaciones constitucionales de la Paridad en todo, la federal y la estatal, se aprobaron el miércoles 29 de mayo pasado en el Congreso local en forma unánime, recuerda la maestra María Eugenia Núñez Zapata, presidenta de “Mujeres Líderes”.

“Se pensó que con esa dinámica con la que actuaron los diputados la enmienda entraría en vigor pronto, pero a 18 días de ese hecho vemos una lentitud que preocupa”, agrega la dirigente.

“Para que la reforma constitucional entrara en vigor se requiere que al menos 17 de los congresos estatales, que representan más del 50%, aprueben esa propuesta federal”, indica la maestra.

“En el caso de la modificación estatal constitucional, también se necesita que 54 de los cabildos de los 106 municipios de la entidad también hicieran lo propio, pero hasta ayer ninguno había sesionado para aprobar la reforma de Paridad en todo”, reitera la integrante de “Mujeres Todas”.

Sin embargo, y a pesar del gran paso que se dio, hasta ayer, de acuerdo con la maestra Núñez Zapata ningún cabildo yucateco sesionó para analizar y aprobar esa modificación constitucional, que en gran medida favorece no sólo la equidad de género sino la igualdad de capacidades de las mujeres más allá del ámbito electoral.

“Llama la atención que en Yucatán, de los 106 municipios 26 están administrados por alcaldesas, y pese a la labor de información y seguimiento que ofreció la agrupación “Agenda de las Mujeres para la Igualdad Sustantiva en Yucatán”, sólo una de las presidentas municipales, Lízbeth Cauich Puch, de Seyé, fue la única que en verdad mostró interés, cuando esa reforma beneficia a las mujeres en la paridad electoral también en todos los puestos de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial”, subraya.

La activista social lamenta que no haya un sólo cabildo yucateco que sesione para analizar la modificación constitucional y aprobarla a pesar del tiempo que ya transcurrió, por lo que hace un llamado abierto al gobernador, a los 25 diputados locales, a los 106 alcaldes, a los representantes de los partidos, a toda la clase política de la entidad para estudiar y difundir el tema para su pronta aprobación.

El Cabildo de Mérida sesionaría hoy martes en la tarde para analizar y en su caso aprobar la reforma constitucional federal y estatal de Paridad en todo.

“Si no hay un compromiso verdadero con las mujeres, no hay responsabilidad social. Hay un silencio ignorante con las mujeres. No sólo es cuestión de conveniencias, sino también de congruencia, de solidaridad para que impere la Paridad en todo, no exclusivamente en la parte político electoral, donde se terminó por tergiversar la propuesta legal de equidad”, apunta la maestra Núñez Zapata.— Carlos F. Cámara Gutiérrez