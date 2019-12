“Hay una gran irresponsabilidad”

Abordan en un desayuno varias obras federales

“Los buenos son el gobierno federal y AMLO que reparte el dinero, los malos, los cobrones, están en los estados”, expresó la diputada federal por Yucatán Dulce María Sauri Riancho. durante un desayuno análisis en el restaurante Manjar Blanco convocado por el profesor Rubén Calderón Cecilio el pasado sábado y del que anteayer dimos la primera parte.

Al referirse al impuesto de infraestructura de seguridad en el estado, dijo no caberle la menor duda de que todas esas cámaras que se van a instalar por Yucatán Seguro van a requerir un costo de mantenimiento.

“La pregunta es si es correcto que el cobro se haga a través de los recibos de luz”, cuestionó.

Recordó que en el gobierno de Loret de Mola se estableció un derecho de alumbrado público, ese derecho se cobraba en el recibo de energía eléctrica.

Dijo que hubo una serie de amparos y a ella como gobernadora le tocó cuando se resolvieron y el Ayuntamiento de Mérida dejó de percibir una cantidad relevante para el pago de alumbrado público, pues la Suprema Corte sentenció que en una tarifa como la de la luz eléctrica no se le podía sumar un derecho, lo declaró inconstitucional.

“No conozco el detalle de lo que se está planteando ahora pero me temo que sea algo que claramente ya se ha declarado como inconstitucional, esa no es la manera”, dijo la diputada federal.

Indicó que se hubiera hecho mejor un convenio con los ayuntamientos para que en el impuesto predial se pudiera incorporar el impuesto de seguridad, eso hubiera sido limpio y no obligarnos a recorrer una senda que sabemos hacia dónde nos lleva.

La legisladora yucateca aseguró que la relación entre el proyecto del Tren Maya y los impuestos aprobados por el Congreso del Estado tienen una relación muy estrecha aunque no se vea claramente que existe, porque hay proyectos que el gobierno federal está impulsando que son como una especie de aspiradora de los recursos públicos.

A diferencia de lo que ocurría en presupuestos anteriores, cuando los recursos se espolvoreaban y se llevaban a lo local, para que tanto los gobiernos estatales como los municipales tuvieran medios para desarrollar sus proyectos, ahora se recogió todo eso y tenemos grandes proyectos y programas que concentran todos los recursos.

Uno de esos grandes proyectos, dijo, es el de Dos Bocas, para construir una refinería en una zona de Tabasco que se inunda.

Pantano

“¿Cómo van a hacer una refinería con todas las características técnicas en una zona pantanosa?, es posible sí, todo es posible, pero los costos se elevan considerablemente y los riesgos también, existen riesgos que pueden inhabilitar la inversión, además de consideraciones a largo plazo como la tendencia mundial de ir abandonando gradualmente el consumo de combustibles fósiles y sustituirlo por energías renovables. Esto se ve en países como Estados Unidos, donde un buen número de refinerías están cerradas, porque ha caído la demanda”.

“Pero ahí vamos a construir esa refinería con la ilusión de que la autonomía de producción de gasolina bajará los precios, pero no es cierto, es falso y eso le lleva recursos considerables al presupuesto”, apuntó.

La legisladora priista mencionó que otro de los proyectos es el Tren Maya, que en 2020 se asigna un presupuesto “bajo” de solo 2,500 millones, porque hay problemas cuya solución no se ha presentado ante la opinión pública.

El primero, dijo, es la viabilidad económica del proyecto. Si estás pensando 150 mil millones de pesos necesariamente requiere un componente privado y la gente del sector privado no le va a meter ni un cinco si no garantiza la rentabilidad del proyecto.

Los vagones y la construcción, eso sí, porque construyes y te pagan, provees los vagones y te pagan, pero hacer que funcione el tren es otra cosa, y para que se haga la obra tiene que haber una asociación público-privada.

“Por cierto, revisen los proyectos privados que dieron a conocer pomposamente y no hay ninguna alusión al tren maya, eso quiere decir por parte de los empresarios no está en su radar el tren maya”, dijo.

Detalló que el Tren Maya está relacionado con el presupuesto de Yucatán, porque al igual que todos los estados, se está sufriendo un recorte significativo en sus recursos para 2020.

“Otro proyecto es Santa Lucía, son proyectos desfasados en la historia, producto de una retroctopía, es decir, una utopía hacia atrás, del pasado, un pasado que simple y llanamente sólo su nostalgia pretende volverlo presente”, dijo la diputada.

Indicó que tan cuestionado está el proyecto que los expertos han señalado que se tiene que revisar la seguridad del espacio aéreo en la zona para dar autorización para que ese aeropuerto funcione como aeropuerto comercial.

“Imaginen que ya está avanzada la construcción, dice el presidente que el 21 de marzo de 2022 ya va a estar operando, tal vez con un globo aeroestático, pues se dice que no procede en materia de seguridad aérea y las aerolíneas comerciales no van a volar porque los seguros no le dan cobertura al aeropuerto”, apuntó.

“Hay aeropuertos vetados por los expertos internacionales, uno de ellos es el de Lagos, Nigeria, el país más poblado de África, y su aeropuerto no puede recibir vuelos internacionales”, comentó.

Indicó que un cuarto proyecto es el transístmico, un sistema multimodal para unir el Pacífico con el Golfo de México, al que cree el más interesante, pero para el presupuesto 2020 tiene tres peros y no se ha avanzado.

“Hay programas aspiradoras, como los de adultos mayores, en los personal me parece un gran avance en términos de justicia para los adultos mayores y hacia una pensión universal, el país necesita establecer una estructura que permita que las personas mayores de 65 años reciban una pensión social, independientemente de que haya cotizado o no en el IMSS o el Issste”, dijo.

Precisó que es el simiente de la pensión universal y no se deja de señalar es que sí se duplicó la cantidad que reciben los adultos mayores, pero es discriminación que los adultos mayores del medio rural comiencen a recibir la pensión a los 65 años y los de ciudades a partir de 68.

“Tal vez no lo sería si hubieran establecido en función de la esperanza de vida, que entre los indígenas y personas del campo es de esos tres años de diferencia. Es el programa que lleva más recursos, 8 millones”, dijo.

La diputada federal habló también de las becas “Benito Juárez” y dijo estar muy confuso como se estableció este año, porque antes las familias recibían el apoyo de Prospera y le tocaba a veces hasta tres hijos, pero con esta nueva modalidad de becas solo le toca a uno.

Becas

En su análisis ante expresidentes municipales, dirigentes sindicales, exfuncionarios públicos, el doctor Luis Ramírez Carrillo y el organizador del desayuno, profesor Rubén Calderón Cecilio mencionó las becas de educación media superior.

“Esas supuestamente se entregan a todos los estudiantes de ese nivel, es la más clara muestra de oportunismo electoral porque estamos hablando de jóvenes en condiciones de poder votar en 2021 y lo que están haciendo es comprando clientela”, aseguró.

Dijo que las becas se entregan directo a los hijos y las madres están quedando fuera de la decisión sobre esos recursos, a pesar de que sean menores de edad no se sabe si las están usando para reforzar sus estudios o si están comprando tenis nuevos, el celular de nueva generación o el videojuego.

En relación al de Jóvenes construyendo el futuro: ¿Ustedes conocen a alguien que esté inscrito a este programa en 2019? ese programa es un gran fracaso, dijo, es de las ideas que mezclan la utopía con la irresponsabilidad y recordó que Calderón tuvo un programa similar que se llamaba mi primer empleo, que además permitía deducciones fiscales para los empresarios y que también fracasó.

El anfitrión señaló que los programas que han funcionado son aquellos que desarrollan las empresas que tienen ya un compromiso de contratación.

“Si en vez de difuminar el recurso mejor establecemos que si hay alguna empresa que se va a instalar en Yucatán y va a contratar a 2 mil personas, se le entrega el recurso de capacitación y en seis meses viene la capacitación, eso sí funciona, pero no esta locura de Jóvenes Construyendo el futuro”, dijo.

Con relación al campo la legisladora yucateca dijo estar en una situación de alta vulnerabilidad con respecto al presupuesto, desarmaron los programas de conversión que funcionaban en el campo, hay un gran abandono y desapareció Aserca.

Con Echeverría

“Todo se está sustituyendo con el programa Sembrando Vida, que es pariente del programa nacional de desmonte de Echeverría que aquí en el sur nos ocasionó un gran problema ambiental, por el criterio de desmontar para meter ganadería y finalmente solo resultó en la esterilidad de esas tierras que no eran aptas”, dijo Dulce María.

Indicó que ahora para entrar al programa se están talando árboles para luego reforestar con frutales o árboles maderables.

Explicó que un programa agroforestía es de largo plazo, con todos los cuidados que implica durante 15 años para que tenga la densidad de los troncos de árboles, para empezar la cosecha, sino es que 20 años.

Mencionó que aquí se está viendo un programa de corto plazo que significa cinco mil pesos al mes para los campesinos ¿por cuánto tiempo? -No lo sabemos y ¿quién nos garantiza que va a haber continuidad?

“Hay una gran irresponsabilidad o se está anteponiendo la coyuntura electoral, y cuando veo esto reflexiono sobre dos experiencias yucatecas: la primera tiene que ver con el petróleo y el henequén, cuando nosotros como sociedad le metimos todo y pensamos que el henequén iba a ser eterno”, recordó.— Luis Iván Alpuche Escalante

Los hacendados de principios del siglo XX aseguraban que nunca iba a dejar de ser importante y que iba a haber una continuidad. Ustedes saben lo que pasó con la innovación tecnológica, vinieron las fibras sintéticas y se dejó de requerir la fibra de henequén, fue cuando como monoproductores de henequén sufrimos mucho.

“Fue difícil dejar ese modelo de desarrollo económico y algo parecido sucede con el petróleo, no se está entendiendo que hay una renovación de las fuentes de energía que está dejando los combustibles fósiles y está pasando a las energías renovables.

Como sociedad mexicana nos puede costar mucho, porque no es solo el dinero que se va a tirar en Dos Boca, sino el rezago, porque otras partes del mundo están avanzando aceleradamente hacia las nuevas energías.

Aquí con el reparto de dinero, como se hacía antes con los henequeros, se están fomentando clientelas electorales.

“¿Por qué está relacionada el Tren Maya con el presupuesto de Yucatán? Porque al igual que otros estados está teniendo un recorte significativo en sus recursos para 2020, hay una parte que reciben los estados relacionada con las participaciones que tiene que ver con el IVA, el ISR, más impuestos del petróleo. Hay una fórmula que dice cuánto le corresponde a cada estado, los de Morena dicen que hay un incremento real, pero en Yucatán no hay aumento por esa recaudación.

Síguenos en Google Noticias