Hereda de su padre el oficio de forrador de sillas

Un forrador de Tekantó da vida nueva a las sillas

Eduardo Bote Canul, de 21 años de edad y vecino de Tekantó, viaja todos los días a Mérida para ganar el sustento de su familia con el oficio que heredó de su padre: forrador de sillas.

El joven aprendió la actividad en la infancia y desde hace seis años ofrece el servicio en Mérida.

Chenkú, Pensiones, Lindavista, Yucalpetén, Mulsay, Pacabtún, Polígono y Brisas, entre otras colonias y fraccionamientos, recorre y pregona el servicio.

El joven comparte que en esta temporada le va bien, ya que tiene trabajo diario.

Siempre encuentra algún cliente para forrar sillas y silletas con el hilo de vinil o hacer alguna reparación con petatillo.

El forrador de sillas comparte que la actividad baja en los siguientes meses y es cuando se dedica a otras labores que incluyen pintura de casas, tablaroca y albañilería, entre otras, en su pueblo y otros lugares, en los que son llamados.

En su pueblo también ofrece servicio en mototaxi.

Eduardo Bote indica que ya son pocas las personas que se dedican a forrar sillas y de aquellas muy pocas ofrecen el servicio en las casas.

La gente siente confianza en que trabajen sus sillas en la puerta de sus casas. Además, muchos no tienen vehículo para llevar sus muebles donde se ofrece este servicio, indica.

El forrador agrega que le da mucha tristeza ver cómo las personas tiran sus sillas o se las dan a los chatarreros porque no tienen a la mano el servicio de forrado.

Lo que le causa satisfacción es ver estos muebles de hierro, con nueva vida y con los colores de los hilos del vinil, con diversas combinaciones o de un solo tono, según el gusto del cliente.

El servicio se ofrece en una hora aproximadamente, detalla. Incluye pintura, forro y las “tapitas”.

Eduardo Bote dice que a esta actividad se seguirá dedicando, ya que por medio de ella y en especial en esta temporada obtiene recursos que lo ayudan para el sostenimiento de esposa y dos hijos, en los siguientes meses. Si desean contratar servicio del forrador de sillas pueden llamar a los teléfonos 9994 16-09-16 y 9991 42-34-34.— Claudia Sierra Medina

Forrador

Precios, horarios y días en que ofrece el servicio, así como sus teléfonos de contacto.

Precios que maneja

Eduardo Bote, forrador de sillas, de Tekantó, detalla que el servicio es desde $250 hasta $800, en el caso de un sofá, para tres personas. El precio es de acuerdo con el tamaño del mueble.

De temporada

Esta época es de mayor trabajo, por lo que se dedica de lleno a forrar sillas, de septiembre a marzo, en Mérida.

Pasaje y galletas

También comenta que no se cansa de buscar trabajo, por lo que a su casa no llega con las manos vacías. De su casa sale a las 6 de la mañana y regresa en la tarde o noche. El pasaje vale $32 pesos y para aguantar el hambre come galletas.

Un día bueno

Es cuando hace de seis a siete sillas. Hasta ahora, añade, no ha tenido un día sin trabajo, por lo que se siente contento. “Ya tengo mis clientes acá”.