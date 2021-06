Hermana de María May se manifiesta ante la Fiscalía y pide respuestas

MÉRIDA.- Edith Alejandra May Che, hermana de la fallecida María May Che, cuyo cuerpo encontraron en un parque de La Joya de Opichén a mediados de abril, se manifestó esta tarde en la Fiscalía General del Estado (FGE), para exigir que se agilicen las investigaciones por la muerte de la joven.

Acusa a la Fiscalía de omisión

Edith Alejandra acusó a la dependencia estatal de omisión al momento de armar la carpeta, también expresó que la dependencia retrasó la entrega del cuerpo y no ha hecho nada para detener al que, a su juicio, es la persona responsable de la muerte de la joven.

"Nos entregaron el cuerpo casi dos meses después, cuando debieron de hacerlo a la semana", dijo.

El principal sospechoso

Para la familia una persona de nombre José C. C. es el principal sospechoso de la muerte, ya que fue la última persona con la que vieron a la muchacha antes de encontrarla muerta. Sin embargo, hasta el momento no hay una causa oficial del fallecimiento.

En su momento la FGE informó que por el avanzado estado de descomposición en que se encontraba el cadáver, era necesario realizarle diferentes pruebas periciales y estudios genéticos para poder determinar la causa de muerte, de modo que solicitaron la intervención de la Fiscalía General de la República, cuyos expertos realizaron las pruebas necesarias.

Suicidio es improbable

Edith Alejandra expresó que es improbable que la joven se haya quitado la vida y haya terminado en un parque entre basura. Señaló que si bien, su hermana sí presentó antes un cuadro de depresión y consumía medicamentos, no se suicidó.

La joven quejosa hizo un llamado a las autoridades para agilizar la integración de la carpeta de investigación y la detención de quien fuera compañero de trabajo de la occisa.

La respuesta de la Fiscalía

Sobre el caso, a través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que prosigue la indagatoria en torno al caso y que mantiene informada a la familia de la persona fallecida.

Como parte de las acciones relacionadas con el tema y en continuidad de la integración de la carpeta de investigación, la dependencia realizó en días pasados la entrega del cuerpo de María a sus familiares.

Ante ello, dijeron, la FGE se encuentra a la espera de los resultados de los estudios practicados por especialistas de la Fiscalía General de la República, institución a la que se solicitó su colaboración a fin de complementar los estudios realizados por el Instituto de Ciencias Forenses de la FGE.

"En atención a la solicitud de colaboración de la FGE y a fin de continuar con la recopilación de indicios sobre el tema, arribaron en días pasados a nuestra entidad peritos federales especializados en disciplinas como medicina forense, antropología física, química forense, fotografía forense, genética forense, odontología forense, lofoscopía, video y criminalística, con la finalidad de analizar y realizar pruebas que contribuirán con las ya efectuadas, apegados al protocolo de feminicidio, a fin de llegar al fondo de lo sucedido".

La dependencia incluyó la versión de la familia que reconoce a la persona fallecida por lo que ha tenido contacto permanente con sus integrantes.

La solicitud de colaboración realizada a la Fiscalía General de la República, coadyuvará a conocer otra opinión calificada que se sume a los estudios genéticos, científicos y forenses realizados en la FGE hasta el momento, a lo que se suman los trabajos coordinados con dependencias como la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de las Mujeres (Semujeres) y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), a fin de continuar la investigación de manera seria y profesional con la finalidad de determinar, ejecutar y dar seguimiento a los pormenores de lo sucedido, finalizó el comunicado.

