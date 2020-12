Iván Jafet Osorio Aké, hermano gemelo del detenido e imputado como presunto responsable del doble homicidio en la colonia San Damián, acudió hoy a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) a interponer una queja contra agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) por presunto abuso policíaco y privación ilegal de la libertad.

El joven, de 26 años, llegó acompañado de su padre y una persona más. Antes de ingresar a las oficinas de la Codhey se detuvo a platicar con los medios de comunicación y acusó a la SSP de usarlo, de manera ilegal, para detener a su hermano Jorge.

Explicó que el pasado jueves 3 llegó a su casa una persona que se identificó como personal del partido Morena para ofrecerle una credencial del partido.

"No tardó nada y se fue, luego regresó acompañada de un señor vestido de civil que así de repente se metió a mi casa (en Juan Pablo II) y sacó una pistola", añadió.

Insultos y golpes

Aseguró que en ese momento comenzó a recibir insultos y golpes del sujeto, que sería elemento de la Policia Estatal de Investigación (PEI), perteneciente a la SSP.

Indicó que en un momento dado en el interior de su vivienda ya estaban 8 agentes vestidos de civil apuntándole con armas a él y a su madre y revolviendo todo.

"De ahí me llevaron al Paseo Verde y siguieron golpeándome, me jalaban mi pelo, me pegaban en la cara y me decían 'tú mataste a los p…s', pero yo ni sabía de qué estaban hablando", añadió.

En otro momento, señaló, los policías le quitaron su teléfono y le pidieron que revelara el paradero de su hermano gemelo, Jorge, pero como no quiso hacerlo llamaron a la novia del joven desde el teléfono del denunciante para que pudieran localizarlo vía GPS.

"En eso me llevaron a Muxupip y en el cementerio me cambiaron de vehículo. Luego me llevaron atrás de la Fiscalía y ahí me siguieron golpeando", añadió.

Afirma que ya tenían a su hermano

Para ese momento, relata, ya la policía tenía a su hermano a quien, dice, sacaron de la casa de uno de sus familiares, donde los agentes también causaron destrozos.

Sin embargo, agregó, cuando lo detuvieron lo acusaron de haber agredido a un policía con la intención de poder retenerlo por al menos 48 horas o hasta que tuvieran la orden de un juez para su detención.

Iván relató que lo dejaron en libertad a las 3 de la mañana del viernes luego de obtener un amparo, pero recibió amenazas de muerte si revelaba lo que sucedió con los policías.

¿Temes por tu vida?, se le preguntó.

No. No les tengo miedo, respondió.

Cabe señalar que, de acuerdo con la SSP, Jorge Isaac fue detenido el sábado previa orden de aprehensión emitida por un juez.

El padre denuncia robo

Jorge Alfonso Osorio Ditch, padre de los jóvenes, acusó a los policías de robar 13,500 pesos en efectivo y cosas de valor.

Aseguró que por su cuenta fue a la zona donde se halló quemado el vehículo y, según dijo, vecinos le indicaron que vieron a "las personas que salieron del auto y no estaba su hijo".

"Yo no sé por qué quieren inculpar a mis hijos, pero sí sé que en ese lugar se vendía droga. Amigos policías me dijeron que el 'comandante Moo' es el que la distribuye ahí", aseguró.

La novia, ¿clave?

Por otra parte, de manera extraoficial se supo que la novia del joven detenido habría sido clave en la investigación, aunque se desconoce cómo dieron con ella.

Fuentes extraoficiales indicaron que la muchacha, quien también vive en Juan Pablo II, relató que Jorge llegó a su casa en la madrugada del martes con la ropa llena de sangre y le dijo que "había matado a dos personas que lo quisieron golpear".

La muchacha habría guardado al joven unos días y se habrían ido juntos a esconder en una cueva ubicada en la carretera entre Euán y Muxupip, y quemaron la ropa llena de sangre y pintura.

Sin embargo, hasta el momento la policía sólo ha puesto a disposición de un juez al joven Jorge.

Después de la audiencia inicial, permanece en el penal de Mérida como medida preventiva y el jueves se conocerá su situación jurídica después de la audiencia de vinculación a proceso programada para las 10 de la mañana.