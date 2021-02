Hermetismo y cero detenidos por ejecución

Silencio tras crimen

Las autoridades de seguridad en el Estado guardan total hermetismo y silencio respecto a la ejecución del tabasqueño Jesús D. C., alias “El Chuy”, quien fue ultimado anteayer por la mañana en el fraccionamiento Las Américas.

Unas 24 horas después de los hechos, ni la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ni la Fiscalía General del Estado (FGE) ni la oficina del gobernador han emitido algún comunicado o información sobre la ejecución.

Ayer durante un evento que se realizó en las instalaciones de la X Región Militar por la conmemoración del Día de la Bandera estuvieron, entre otros encargados de la seguridad en el Estado, el gobernador Mauricio Vila Dosal, el titular de la SSP, Luis Felipe Saidén Ojeda; el comandante de la Policía Municipal, Mario Arturo Romero Escalante, y el comisario de la Guardia Nacional en la entidad, Francisco Díaz González.

También el general Víctor Hugo Aguirre Serna, quien apenas el viernes pasado abordó el tema de las drogas en Yucatán al decir que solo “era narcomenudeo”.

Ninguno de estos personajes pudo ser abordado para hablar del tema, ya que desde que llegaron los representantes de la prensa les asignaron un lugar y no se les permitió que se movieran a ningún otro sitio.

Al finalizar el evento, los “mandos” se retiraron de la mesa de honor y los encargados de comunicación social, principalmente del Palacio de Gobierno, evitaron que los funcionarios fueran abordados con la excusa de que entrarían a un “evento privado e importante”, que era un desayuno.

“Si van a tomar alguna otra foto, adelante, si no, se pueden retirar. Les acompañamos a la puerta”, señaló un elemento de la Policía Militar a los reporteros y no se retiró hasta que éstos se fueron.

Se sabe que las investigaciones continúan y se ha identificado plenamente el vehículo en el que habrían huido los sicarios, pero no se conoce su paradero.

Fuentes extraoficiales de la SSP indicaron que se ha estado realizando el trabajo de inteligencia, revisando cámaras, vehículos, zonas, se han instalado puestos de control o retenes en todas las salidas del estado.

Hasta el momento no han tenido éxito para dar con los responsables de este hecho sangriento en Yucatán que fue precedido por dos decomisos de droga que, sumados, dan un total de 830 kilos de sustancias ilícitas.— Gabriel Chan Uicab

En el mayor decomiso, de 450 kilos, estuvieron presuntamente involucrados dos agentes activos del Ejército Mexicano asignados a la Guardia Nacional, de los cuales tampoco se sabe si fueron turnados a un juez de control por la Fiscalía General de la República.

Aunque se solicitó la información, no fue proporcionada por la dependencia.

Secuelas Las Américas

Vecinos de la última etapa de ese fraccionamiento viven con cierto temor y desconfianza de las personas desconocidas.

Recorrido

Ayer el reportero recorrió la zona donde ejecutaron al tabasqueño cuando se ejercitaba con su esposa Leydi Mariana C. O., para conocer el lugar que habitaba la pareja y su estilo de vida, pero los vecinos mostraron total desconfianza y aseguraron que no sabían dónde vivía ni nada de esa persona.

Bajo perfil

Fuentes indicaron que el hoy occiso y su esposa habitaban una vivienda a tan solo dos cuadras de donde “El Chuy” fue baleado, mantenían un perfil bajo para no llamar la atención y al parecer no tenían hijos, pero no dieron mayor información.

Vigilancia

Durante el recorrido se observó que se quitaron los retenes instalados en las entradas y salidas del fraccionamiento, aunque ayer había unidades de la SSP en rondas de vigilancia. Un vehículo de la Fiscalía General del Estado, de acuerdo con la fuente, estaba en una diligencia de “visualización” de la zona, al parecer para ubicar más cámaras particulares que hayan grabado el trayecto que tomó la camioneta Kia Sportage en la que huyeron los sicarios.