La “muerte civil” pasará ahora a los 106 cabildos

Por unanimidad, el Congreso del Estado aprobó ayer establecer en Yucatán la “muerte civil”, a fin de inhabilitar de por vida a todo servidor público al que se le sorprenda cometiendo actos de corrupción.

También elevó al rango constitucional de Fiscalía de Combate a la Corrupción la actual vicefiscalía de ese mismo ramo.

Igual por unanimidad y entre aplausos de maestros sindicalistas presentes en la sesión se desechó la iniciativa del gobernador Mauricio Vila Dosal que proponía reformar la Ley del Isstey para usar UMAS en vez del salario mínimo en el cálculo de las jubilaciones y pensiones de los trabajadores.

Karla Franco Blanco, diputada del PRI y presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales que dictaminó estas iniciativas de reformas a la Constitución de Yucatán, informó que la conversión de la vicefiscalía en Fiscalía Anticorrupción con plena autonomía entrará en vigor el 1 de enero de 2020.

El periodo de los fiscales será por siete años con derecho a una reelección, y por la situación de los derechos adquiridos, el vicefiscal José Enrique Goff Ailloud pasará al frente de la nueva Fiscalía por el tiempo que le quede para concluir los siete años —le faltan unos cinco— y puede ser reelegido.

La diputada explicó que para la elección del titular de la Fiscalía, al igual que en otras cinco instituciones autónomas, el gobernador enviaría una terna de candidatos al Congreso.

Rosa Adriana Díaz Lizama, coordinadora de la bancada del PAN, dijo en la tribuna que con la aprobación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado al otorgarle autonomía se dota de otra herramienta a los yucatecos para que puedan conocer si hay casos de corrupción y puedan ser castigados los malos funcionarios y políticos que incurran en estos actos delictivos.

“Es una herramienta no para el gobierno del estado, no para los diputados ni para el Poder Judicial: es una herramienta para los ciudadanos”, puntualizó.

Exigencia

La diputada recordó que en esta legislatura se ha cuestionado mucho el tema de la anticorrupción, y han exigido a la Auditoría Superior del Estado no solamente sanciones sino también una investigación profunda a los actos que pudieran ser sujetos de corrupción.

“Ahora si hay casos de corrupción la sanción a los funcionarios y políticos será la tarea del próximo fiscal que, en este caso, será el que está nombrado por derechos adquiridos, pero deberá tener una tarea ardua, comprometida, con miras a dar resultados a todos los yucatecos”, advirtió.

Felipe Cervera Hernández, coordinador de la bancada del PRI, dijo en la tribuna que con la aprobación de esta iniciativa para contar con una fiscalía autónoma, y también las reformas para incluir en la constitución la “muerte civil”, “el Congreso envía un mensaje claro a la ciudadanía de que la corrupción no será tolerada”.

El diputado priista comentó que la iniciativa de la “muerte civil” fue presentada por las diputadas de Movimiento Ciudadano y el caso de la Fiscalía fue propuesto por el gobernador Mauricio Vila Dosal, de extradición panista, en ambos casos provienen de partidos distintos al PRI, pero tienen todo el apoyo de los legisladores priistas, porque en el combate a la corrupción no hay distinción de colores o partidos.

Inhabilitaciones

Silvia López Escoffié, quien promovió la “muerte civil”, expresó en la tribuna que “ahora quien cometa actos de corrupción quedará inhabilitado de manera permanente para trabajar en el gobierno, debe evitarse que quienes solo buscan un interés personal, ya sean gobernantes, funcionarios o particulares sigan cerca del gobierno, tenemos que evitar que sigan aprovechándose de sus cargos o influencias afectando intereses de los yucatecos”.

Estas reformas aprobadas, por ser a la Constitución y además que le atañen a los municipios se notificará a los ayuntamientos, para que lo pongan a consideración de sus respectivos Cabildos, y si lo aprueba más de la mitad de los 106 municipios, ya se podrá aplicar.

En asuntos generales se presentaron tres iniciativas y la diputada Rosa Adriana recordó que en este mes se registraron tres efemérides importantes para la mujer, el “Día de la Mujer Rural”, “Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama”, y se recordó los 66 años del voto femenino.

Respecto a las nuevas iniciativas, Milagros Romero Bastarrachea, de Movimiento Ciudadano, propuso reformas a la Ley de Gobierno de los Municipios para respetar la paridad de género vertical en los Cabildos, o sea que el alcalde y el síndico no sean del mismo sexo, como ahora lamentablemente sucede en Kantuni por la muerte de la alcaldesa, que se garantice que si el alcalde es un hombre la síndica sea mujer o viceversa.— David Domínguez Massa

Por otra parte, ayer se evidenció que los diputados parecen confundir sus funciones o dar mayor importancia a su agenda social que a su principal función de legislar, al menos así se vio ayer cuando estaban convocados a las 11 horas para la sesión, y prefirieron participar en una ceremonia de reconocimientos a doctores, por ser el Día del Médico, lo que entre otras cosas causó que la reunión plenaria se iniciará con dos horas de atraso.

Al iniciar la sesión de ayer con dos horas de atraso, Alejandro Cuevas Mena, diputado del PRD, dijo desde su curul que estaba decepcionado de la mesa directiva del Congreso, y le pidió no sea rehén de las bancadas, más cuando en la sesión de ayer no se incluía algún tema delicado o grave, sin temas de trascendencia.

Alteran la frase célebre del benemérito de las Américas Benito Juárez García, el perredista dijo a la mesa directiva que deben tener presente siempre que “El respeto al tiempo ajeno es la paz”.

Enrique Castillo Ruz, presidente de la mesa directiva, dijo que no iniciaban la sesión porque “no había quórum”, pero estaba de acuerdo con el perredista y pasará el reporte a la Junta de Gobierno para que se tomen las medidas pertinentes.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Desde hace muchos años las sesiones del Congreso del estado siempre inician con por lo menos media hora de retraso, en varias ocasiones hasta por horas, como la semana anterior cuando por el desacuerdo de los diputados del PAN con el proyecto de presupuesto del Poder Legislativo para 2020, inició con tres horas de atraso, siempre había sido por asuntos legislativos, a diferencia de ayer que fue por una ceremonia, un evento más de carácter social.

El día anterior se invitó a una ceremonia a las 10:30 en una de las salas del Congreso, para entregar reconocimientos a doctores, evento promocionado por el diputado panista Manuel Díaz Suárez, quien por cierto el mes anterior también organizó otro evento similar en las instalaciones del Poder Legislativo, para dar reconocimientos a odontólogos.

Estos reconocimientos fueron promovidos por el mismo diputado del PAN, así como otros legisladores del PRI y Nueva Alianza han legislado para establecer otros reconocimientos a maestros, mujeres, y otros además de los que por años se han establecido, que son la Medalla “Héctor Victoria Aguilar” y el reconocimiento “Pánfilo Novelo Martín”, como si establecieran una agenda social, más que legislativa.

La ceremonia de ayer inició con media hora de atraso, porque no llegaban algunos diputados, entre ellos se dijo que faltaba precisamente el organizador Díaz Suárez, por lo cual comenzó poco después de las 11 horas, cuando la sesión plenaria de diputadas estaba convocada desde una semana antes, a esa misma hora.

Los diputados decidieron darle prioridad a la ceremonia de reconocimientos, que duró alrededor de una hora, y no acudieron a sesionar para legislar, que conforme a la ley esa es su principal responsabilidad y obligación.

Por cierto en la sala de sesiones un grupo de estudiantes esperaban la sesión para conocer en qué consisten estas reuniones públicas de los diputados, pero luego de una hora de espera y ver que no llegaban, decidieron retirarse.

Alrededor de las 12:30 los diputados del PRI empezaron a bajar a la sala se sesiones, pero no iniciaban la sesión porque los panistas no llegaban, Enrique Castillo Ruz, presidente de la mesa directiva, dijo que no iniciaban por esperar a los del PAN.

Poco más de las 13 horas, dos horas después de cuando fueron convocados, Castillo Ruz subió a presidir la sesión llamando a Miguel Rodríguez Baqueiro, diputado del PAN, para asumir la secretaría de la mesa directiva en ausencia de la titular Kathia Bolio Pinelo, pero tampoco estaba en la sala, apenas empezaban a llegar los panistas.

Priistas y panistas se culparon entre sí por el retraso, los del PRI aseguraron que no iniciaba la sesión porque estaban esperando que bajaran los del PAN, y la coordinadora de estos últimos Rosa Adriana Díaz Lizama declaró que no bajaban para no evidenciar a los del Revolucionario Institucional que se suponía estaban en su reunión previa.

La diputada del PAN manifestó que nadie les aviso que ya estaban en la sala los del PRI, estaban esperando que les avisen para bajar.

Iniciativas

En la sesión de ayer enel Congreso estatal, la diputada Silvia López Escoffié, de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa para crear la Ley de Fomento al Aprovechamiento de Energías Renovables, en tanto que la legisladora del PRI María Teresa Moisés Escalante otra para reformar la Constitución para establecer el derecho al acceso de la ciencia, tecnología e innovación dentro del catálogo de los derechos de los yucatecos.