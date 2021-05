“Hice como una hora”: Transcurre ágil la vacunación en la capital yucateca

Salud

La segunda jornada de vacunación contra el Covid-19 en el Centro de Convenciones Siglo XXI para personas de 50 a 59 años de edad se realizó en la mayor parte del día con una baja afluencia, lo que facilitó y agilizó el proceso de inmunización.

Ayer tocó el turno a las personas de 58 años de edad que cumplieron con el registro previo ante la Secretaría del Bienestar del gobierno federal y hoy corresponde a los de 57 años. El martes, como informamos, la vacuna fue para personas de 59 años.

Dos personas vacunadas en el Siglo XXI confirmaron la rapidez del proceso y la atención que hay por la poca afluencia, pero se precisó que la baja asistencia no es porque haya desinterés por obtener la vacuna, sino por la forma de organización para este segmento de la población: las vacunas se aplican por edades en días específicos. Por ejemplo, hoy jueves toca a los de 57 años, mañana a los de 56, el sábado a los de 55, domingo a los de 54, lunes a los de 53, martes 1 de junio a los de 52 años, miércoles 2 de junio a los de 51, y jueves 3 de junio a los de 50 años.

“Hice como una hora, me atendieron muy rápido, son eficientes los muchachos, los enfermeros, las doctoras son muy amables, muy gentiles. Cualquiera situación que presentes por alguna reacción enseguida te atienen, te toman tu presión”, contó José Armado Torres Canto cuando se retiró del Siglo XXI donde le aplicaron la primera dosis de la vacuna Pfizer.

“Antes de la pinchada, les dije que era diabético, me dieron las indicaciones, me checaron la presión y me aplicaron la vacuna, todo muy bien, fue rapidísimo”, reiteró. “Hice como 20 a 25 minutos de espera para ver la reacción, como no tuve nada me dijeron que me podía retirar”.

Con esta primera vacuna que recibió dijo que siente un poco más seguro, ya podrá salir un poco más a la calle y alternar con otras personas, pero evitará asistir donde haya aglomeraciones porque sabe del riesgo que hay de contagio, aun vacunado.

“Gracias al gobernador que nos apoya en este aspecto, que nos da las facilidades porque es gratuita la vacuna. Nadie te pide nada”, señaló. “Hay que seguir cumpliendo todos los protocolos porque no porque tengamos la vacuna ya estamos exentos, al contrario, debemos tener los mismos cuidados en la casa y la calle para evitar el contagio. Yo me cuido porque soy diabético, sigo al pie de la letra las recomendaciones, me inyecto y tomo mis medicamentos, si puedo, no salgo de la casa”.

Relató que llegó a las 9 de la mañana y rápidamente lo pasaron a los filtros y la sala de vacunación. No le dolió la pinchada y tampoco tuvo alguna reacción por lo que considera que está saludable”.

Nemesio Cocom Canché trabaja en el Relleno Sanitario de la comisaría de Chalmuch y sus jefes le avisaron que debía de ir a la vacunación ayer. Le dieron permiso y el día para que cumpla con esta medida sanitaria y apenas recibió la dosis se fue a su casa para esperar si no tiene alguna reacción

Su trabajo en el Relleno Sanitario es el riego con una pipa de las capas de basura que llegan a las montañas de desechos. El riego, según explicó, es para que se compacte la basura, para que prevengan incendios y para que se reforeste la superficie.

Desde el primer día de la campaña de vacunación en Mérida se vio que también vacunan a las embarazadas que llegan al módulo y ayer no fue la excepción. Cuando los auxiliares que revisan la documentación previamente al ingreso al módulo ven una embarazada, facilitan su ingreso sin importar su edad. Basta que observen su estado de gravidez y que tengan la hoja de registro para que le den acceso a la zona de vacunas.—Joaquín Chan Caamal