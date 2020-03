Higiene y aislamiento

Enfrentar al Covid-19

Marcelo Pérez Rodríguez (*)

El coronavirus Covid-19 ha llegado a la entidad. Después de surgir en Wuhan, China, y propagarse poco a poco por diversas partes del mundo y causar los estragos esperados, llegó hace unas semanas a México y hace unos días a nuestro estado.

Afortunadamente hay mucha información sobre este virus y su propagación. Ahora es necesario hacerle frente y tomar las medidas que señalen las autoridades e intensificar nuestros hábitos de higiene.

No es fácil no tener temor y no alarmarnos ante lo que estamos viendo en Italia y España, pero ante esas experiencias es importante no cometer los errores que pueden propiciar que el mal se propague con intensidad.

Hay que quedarse en casa y salir exclusivamente para adquirir los alimentos necesarios, medicinas o algún producto que se requiera. Si las autoridades ya suspendieron las actividades escolares a partir del pasado 17 para reanudarlas después del 20 de abril, entonces hay que buscar estrategias para quedarnos con los niños y hacer los días menos rutinarios.

Es importante enfrentarnos con higiene a este virus mutante.

Si no había la costumbre de lavarnos las manos con frecuencia ahora hay que hacerlo, principalmente si por necesidad regresamos de la calle, sea por hacer pagos, comprar algo o utilizar algún tipo de transporte, así como antes de ingerir alimentos.

Las autoridades ya han cerrado zoológicos, museos, unidades deportivas, centros municipales, asimismo, se han suspendido conciertos, el reemplacamiento y otras actividades en donde se concentra mucha gente, ahora queda en nosotros actuar con higiene, precaución y evitar las salidas.

No vacaciones

Esto no es un juego o una broma, es una realidad la aparición del coronavirus, por tanto hay que poner de nuestra parte para actuar con responsabilidad y madurez ante este mal que está presente.

Los días de cuarentena no son vacaciones ampliadas, sino una forma de evitar que el virus se propague indiscriminadamente. Ante esto es necesario que los padres de familia actúen con creatividad y unión para trabajar en equipo y todos los integrantes de la casa tengan momentos agradables.

Los niños pueden pintar, dibujar, hacer manualidades con papel o plastilina, compartir juegos de mesa y otras actividades lúdicas que ayuden a no caer en la monotonía y rutina.

La lectura aquí podría jugar un papel importante. Tanto padres como los niños o adolescentes podrían optar por un par de horas o más de lectura en familia. Hay muchos libros de cuentos, fábulas, leyendas, novelas e incluso los mismos libros de texto que podrían ser utilizados en esas horas de ocio.

Escribir sobre sus experiencias en casa o sobre el mismo virus o hacer las tareas que marcan los libros de texto; un día de jardinería familiar, limpieza de cuartos y de la casa, hacer ejercicios, contar anécdotas, ver películas, son algunas de las muchas actividades que los padres podrían implementar durante estos días de aislamiento.

Hay que buscar información oficial y no creer todo lo que se lee en las redes sociales. A diario por el Diario y la TV las autoridades a nivel estatal y nacional están dando información sobre los avances del virus y formas de protegerse.

Hay que evitar el alarmismo y las compras de pánico. Es necesario adquirir lo necesario para una semana o quince días como siempre las familias han hecho, pues al final el desabasto de la mercancía afectaría a todos, incluso algunas farmacias y establecimientos han subido el precio de alcohol, bicarbonato, geles antibacteriales y demás.

Asimismo, es importante que solamente un miembro de la familia acuda a surtir, pero sin llevar a menores.

Los síntomas del coronavirus son fiebre, dolor de cabeza, tos seca, cansancio, fatiga, dolores musculares en extremo, principalmente, y en una parte de infectados también se da la pérdida del olfato y gusto, pero tarda varios días en descubrirse esos síntomas del mal. Algo que es muy importante es no automedicarse. El Covid-19 es inmune a los antibióticos y no hay vacuna, hasta ahora, para detenerlo, aunque ya comenzaron recientemente algunas pruebas en algunos países para crearla.

Sin alarma, ni desinformaciones, los yucatecos debemos estar en alerta y prepararnos por este virus que está en la entidad. Está en nosotros si dejamos que se propague o mantenerlo a raya con el aislamiento y la higiene.

Las autoridades, por su parte, están implementando estrategias para apoyar a la población en el momento necesario.

Hay que intensificar nuestros hábitos de higiene y fortalecer nuestro sistema inmunológico. Ante cualquier síntoma acudir al médico y llamar a las autoridades correspondientes. Es necesario cuidarse y cuidar a los demás.

El coronavirus o Covid 19, lamentablemente, es una realidad. Está entre nosotros. Sin embargo, nos hemos enfrentado a otros males y hemos salido airosos. Ahora ante este virus es necesario enfrentarlo con higiene y evitando las aglomeraciones. Es necesario cuidarse y cuidar a los demás. Estemos en alerta continua.— Mérida, Yucatán

marpero53@yahoo.com.mx

Profesor

