Homenaje a Adolfo Patrón: “Fue maestro, consejero y amigo”

Como estaba previsto, ayer en sesión solemne del Congreso del Estado, en un homenaje póstumo se entregó la medalla “Héctor Victoria Aguilar” al empresario Adolfo José Patrón Luján, fundador del patronato de la Orquesta Sinfónica de Yucatán (OSY), quien falleció el 11 de abril de 2020 a la edad de 93 años.

El Legislativo entrega esta presea cada año a yucatecos que hayan trascendido por sus aportaciones al campo del derecho, el arte, la cultura, la promoción y defensa de los derechos humanos, así como la preservación del medio ambiente y actividad humanista en beneficio del estado, la nación y el mundo.

Este reconocimiento lleva el nombre de Héctor Victoria, a quien se le conoce en la historia como un luchador obrero y constitucionalista, porque fue el principal promotor y colaborador en la elaboración de la Constitucional del Estado, que por cierto el pasado 11 de enero cumplió 103 años de su promulgación.

A nombre del recipiendario, recibió la presea su viuda Margarita Molina Zaldívar, quien a nombre de su familia que se siente muy honrada, agradeció esta medalla, “una más de las tantas que enriquecen su egoteca, como él mismo decía al recibir reconocimientos”.

Al inicio de su discurso, la representante del homenajeado pidió disculpas “porque sé que las palabras no me alcanzarán para abarcar todos los méritos de Adolfo Patrón. La medalla se instituyó para premiar a personas que se distinguen por actividades en beneficio de la comunidad universal y no he conocido a un ser humano que haya aportado más en vida que nuestro querido Adolfo Patrón”, a quien llamó su compañero de vida, maestro, consejero y amigo de muchos.

Margarita Molina recordó que un consejo constante del homenajeado fue siempre ser agradecido con lo recibido y por eso, dar apoyo a los demás, “es por eso, que en su nombre, el de sus hijos aquí presentes, del patronato para la Orquesta Sinfónica de Yucatán en nombre de todas las instituciones y personas que apoyaron su postulación y en nombre propio, agradezco que hayan honrado la memoria de Adolfo Patrón con tan importante distinción”.

También aprovechó agradecer el esfuerzo del Congreso y del gobernador Mauricio Vila Dosal para que, por medio del diálogo, le hayan dado a la OSY presupuesto para su continuidad, “y agradecemos la iniciativa para declarar a la Orquesta Sinfónica de Yucatán legado de Adolfo Patrón, como patrimonio cultural del Estado, iniciativa que estoy segura, pronto será ley porque sé que cada uno de ustedes, como yo, seguiremos el ejemplo y los pasos de Adolfo como embajadores de la cultura y la educación”.

La oradora agregó que los integrantes del patronato de la OSY, que forjó el homenajeado, y todos sus amigos están conmovidos con las inmensas muestras de solidaridad, afecto y apoyo a la iniciativa, a la que más de 12 mil ciudadanos han respaldado.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

También compartió con los presentes en la sesión, que Adolfo Patrón concebía la cultura y la educación, “como ese binomio que nunca debe separarse, están correlacionadas, y son la base de la naturaleza humana”.

En la visión de Adolfo —continuó—, la cultura es la base del progreso, por eso se lamentaba con frecuencia, que se le relegara a un segundo o tercer plano, para él, sin la armonía la tranquilidad de la satisfacción que trae consigo el desarrollo cultural, el progreso se hace difícil de alcanzar y resulta perecedero en caso de obtenerse.

“Le causaba gran pesar que la cultura se llegara a considerar un concepto ornamental y no fundamental, un elemento decorativo y no esencial, como realmente lo es para la formación de los seres humanos”, añadió.

Tras señalar que Adolfo Patrón Luján, fue un hombre de multiples facetas, su viuda remarcó que más lo distinguió su calidad humana puesta al servicio de los demás: “Adolfo Patrón me enseñó a tener un deber cívico, un compromiso y responsabilidad con nuestro estado, con nuestro país, a poner un granito de arena y devolver un poco de lo mucho que recibimos, como él lo demostró con creces”.

“Adolfo hoy recuerdo tus palabras una vez más, quien no ha experimentado la satisfacción de dar, no ha tenido una vida completa, la satisfacción de dar, es la única que perdura”, expresó la oradora, al precisar que, “Adolfo Patrón Luján es el nombre de un hombre de ingenio, de un científico mexicano, orgullosamente yucateco, un filántropo, un hombre de hechos, que siempre supo sumar voluntades, en torno de muchos proyectos”.

Al hacer una remembranza del homenajeado, la diputada priista Mirthea del Rosario Arjona Martín, en una parte de ésta, indicó que trabajó desde joven con su hermano en la empresa “Resistol”, fundada por su padre Rodolfo Patrón Tenorio, que producía adhesivo a partir del almidón de Yuca, empresa que más tarde, bajo su tutela, creció hasta convertirse en la década de los 70 en una de las mayores compañías químicas de México y luego asociada con otras empresas internacionales se constituyó en un consorcio industrial internacional.

