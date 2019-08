Honores y críticas para los liderazgos

Llamado a crear un cambio para el futuro del PRI

“Hoy se quedarán en el PRI los que consideren que los cimientos del partido son lo suficientemente fuertes para superar los malos tiempos y formar parte del futuro de México, y no solo ser espectadores de lo que vaya a suceder en nuestro país y en Yucatán”, expresó el diputado Felipe Cervera Hernández en el homenaje a su padre, el fallecido gobernador Víctor Cervera Pacheco.

En su mensaje, recalcó que “se quedarán quienes quieran construir ese presente, cambiar ese presente y formar ese futuro. Tenemos que seguir hacia adelante, tenemos que entender nuestra posición real en el tablero de la política mexicana, entender los nuevos tiempos y actuar en consecuencia con unidad, con organización y con generosidad y respeto para quienes no piense igual que nosotros”.

“Tenemos que regresar a nuestros orígenes, a la gente, a los mercados, a las plazas de los pueblos, pero no solo como simples visitantes, sino como parte de ellos”, expuso.

“Es momento de ser oposición y creernos oposición, es momento de ser una oposición verídica, una oposición responsable que tenga el valor de señalar errores y también el valor de felicitar cuando haya algún acierto”.

El diputado Cervera Hernández advirtió que si no regresan con los ciudadanos, si no caminan con la familia priista, si no recorren el estado y con humildad aceptan las críticas de amigos y opositores, si siguen las traiciones y los intentos de arrebatar ese poder disminuido y ávido de energía real, no podrán recobrar el liderazgo del PRI y la confianza de la ciudadanía yucateca.

Por ello, dijo, es necesario recordar y recobrar el trabajo y liderazgo de Balo Cervera, de don Víctor, de Víctor y de Cervera Pacheco.

La ceremonia se inició con honores a la bandera y canto del Himno Nacional, la transmisión de un vídeo con las principales obras del gobernador fallecido, el reconocimiento de antiguas lideresas, como Emilia Canché Ciau, de la UAIM de Tixpéhual, quien estuvo presente y recibió aplausos, y terminó con un mensaje del secretario técnico del Consejo Político, Carlos Carrillo Maldonado, y una guardia de honor ante el busto de Cervera Pacheco.

Horas antes hubo una misa en la iglesia de San Sebastián y una ofrenda floral ante la tumba del fallecido priista.— Joaquín Chan Caamal

Encabezaron esos homenajes la magistrada en retiro Amira Hernández Guerra; sus hijos Felipe, Víctor Manuel, Pilar y Amira; nuera Karla Acereto y nietos.

Igual los diputados Warnel May Escobar y Enrique Castillo Ruz, Cleominio Zoreda Novelo y Leonel Rosado Mena.

No se vio en ningún evento al exlíder del Frente Único de Trabajadores del Volante Nerio Torres Ortiz, quien fue un gran aliado del gobernador fallecido.