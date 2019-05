Honradez, “un plus”

Realizan maratón de estudiantes de contador público

Calculadora en mano, 48 estudiantes de la carrera de contaduría pública de ocho instituciones educativas de nivel superior de Yucatán participaron ayer en la XVIII edición anual del “Maratón del Conocimiento”.

El evento lo realizó el Colegio de Contadores Públicos de Yucatán, en el marco de las actividades de “Mayo mes de la contaduría pública”, que engloba el 50 aniversario de la fundación de dicho colegio de profesionistas.

Las instalaciones del centro Rodium de la colonia México fue la sede de este tradicional evento que en esta ocasión cumplió su mayoría de edad y que estaba dotado con un premio de $50,000 al equipo ganador, en una justa que pone a prueba no sólo el conocimiento y la habilidad matemática, sino también los valores, la ética, el análisis de problemas y situaciones que cada día afrontan los contadores públicos en el ejercicio de su labor.

El presidente de este colegio, C.P.C. Enrique Lorenzo Salas Durán, dio la bienvenida a los participantes y destacó la trascendencia que tiene este maratón para los estudiantes de la carrera, ya que les permite afrontar situaciones o hechos que suponen de los profesionales de la contaduría no sólo conocimientos básicos y de actualizaciones en materia de reformas fiscales, sino empatía por el servicio, la ética y la atención a las personas o empresas que sirven, con el objeto de un accionar ordenado de todo aquello que tenga que ver con la contabilidad.

“El contador es una persona que vive en la actualización constante”, comentó el CPC Salas Durán. “Su trabajo no puede quedar rezagado, marcha a la par del avance de las tecnologías y de las reformas en materia fiscal que constantemente se presentan en nuestro país, y sin embargo nada de esto serviría si no existe en el profesional el sentido de la ética, del deber, del compromiso y empatía para con clientes y empresas a las cuales sirven y se deben: la honestidad es un plus del contador hoy día”.

Luego explicó que concursos como el de este sábado, en el que participan estudiantes de la carrera provenientes de diversas instituciones de nivel superior que tiene convenios de colaboración con el colegio, permite a los futuros profesionales empaparse de la realidad que permea hoy día el campo de la contabilidad y que escenarios y problemas reales les permiten echar mano de sus habilidades y conocimientos, pero también tiene un alto valor importante el aspectos éticos del ejercicio del contador.

La expresidenta del colegio y coordinadora del Maratón del Conocimiento, C.P.C. Laura Cervera Urtiaga, explicó la dinámica del certamen: Cada equipo representa a una institución de nivel superior y está conformado por seis integrantes. La identidad de cada institución está reservada, a fin de crear con diciones homólogas para todos ellos. La prueba consta de tres fases: una primera ronda de 30 preguntas de opción múltiple sobre temas diversos afines a la contaduría que otorga un punto por cada acierto; la segunda ronda, preguntas abiertas a desarrollar con valor de dos puntos cada acierto, y una ronda final con cinco casos prácticos que otorgan cuatro puntos por cada acierto.— ERB

Las instituciones educativas participantes son la Uady y su campus de Tizimín, Instituto Tecnológico Regional de Tekax, Universidad Marista, Centro de Estudios Superiores de la CTM, Centro de Estudios Universitarios de Mérida, Centro Universitario Felipe Carrillo Puerto, y Universidad del sur.

Los resultados del maratón se darán a conocer al final del mismo después de las 13 hrs.

