Hospital temporal del Siglo XXI da de alta a 11 pacientes

MÉRIDA.- A una semana de iniciar operaciones, el hospital temporal del Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI ha dado de alta a 11 pacientes de Covid-19, tras presentar mejoría. Por lo anterior, los pacientes continuarán su recuperación en casa.

La semana pasada, el hospital temporal abrió sus puertas para atender a personas con Covid-19 en etapa de convalecencia; provenientes de los hospitales del Gobierno Federal (IMSS, ISSSTE, Hospital Regional de Alta Especialidad y el Hospital O´Horán del Gobierno Estatal).

Lo anterior con la finalidad de que ayudar a liberar camas en estos nosocomios y de esta forma puedan seguir atendiendo a gente que acuda a ellos en estado grave.

El acceso al nosocomio se da únicamente a través de un traslado en ambulancia para pacientes que se encuentran en los hospitales públicos del estado.

A la fecha, la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) reportó que se han registrado 47 traslados de pacientes.

Luego de mostrar una significativa mejoría de salud y ya sin requerimiento de oxígeno suplementario, la paciente M.T.P. de 53 años se convirtió en la primera persona en recibir el alta.

Originaria de Mérida y trasladada desde el Hospital Regional Mérida del Issste, la mujer abandonó este lugar tras una exhaustiva revisión y evaluación por parte del equipo médico que ofrece atención en este hospital.

En silla de ruedas y apoyada por personal de salud, M.T.P. salió del edificio para ser recibida por su esposo, Luis B.B., quien comentó que la mujer atravesó días muy difíciles.

A pesar del miedo, la familia ahora se siente aliviada y contenta porque la mujer fue dada de alta.

"Me siento más tranquilo ahora que va a salir. Me hablaron para decirme que ella ya no necesitaba oxígeno y que saldría hoy. Está bien lo que está haciendo el Gobierno. Si uno no quiere hacer caso a las medidas sanitarias ya es decisión personal. Veo muy difícil la situación porque la enfermedad está avanzando mucho y creo que debemos cuidarnos", manifestó.