Hotelero anticipa problemas viales con las ciclovías

Lo correcto hubiera sido que el gobierno tocara base con los integrantes de la Fundación Paseo de Montejo previo al anuncio del proyecto de ciclovías, ya que de esa manera podríamos darles nuestra opinión sobre las modificaciones que pensaban hacer, afirmó el empresario Jorge Carrillo Sáenz, presidente de esa agrupación.

“Nosotros tenemos la experiencia de estar aquí en Paseo de Montejo todos los días y sabemos cómo es la vida habitual a todas horas”, refirió.

El también dirigente del Cetur añadió que lamentablemente este proyecto lo hicieron con base en los actuales flujos de tránsito que hay por la pandemia.

Es obvio, dijo, que es muy diferente el número de vehículos que transitan en la vida cotidiana sin coronavirus, hoy día ni siquiera han empezado las clases presenciales y se debe considerar que en el Paseo de Montejo hay dos escuelas: el Colegio Teresiano y la Modelo.

“No nos queremos ni imaginar el tránsito que habrá en todo Paseo de Montejo, tránsito que ya podemos ver prácticamente a todas horas por las reducciones de medidas a los carriles y demás arriates que están instalando”, indicó el hotelero.

En opinión del empresario, lo ideal es que no se hubieran modificado las medidas de los carriles y poner la ciclovía en los andadores de Paseo de Montejo. Obviamente no lo hicieron, no porque no quedara bien ni porque no se viera bonito, sino porque necesitarían la autorización del INAH y eso sería más tardado o simplemente no se las darían.

“Es el colmo, le pedimos al director del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial, Aref Karam Espósitos, que nos exponga este proyecto de las ciclovías, me dio la fecha para la reunión, le dije que era importante que él asistiera porque teníamos muchas inquietudes y dudas”, apuntó.

“Lamentablemente cinco minutos para la hora de la junta me canceló y envió en su lugar a un colaborador de él para escuchar nuestras inconformidades”, dijo.

“No quiso escuchar las inconformidades e inquietudes de quienes tenemos nuestro capital invertido en Paseo de Montejo y que también lo transitamos, no solo no nos dio la cara a los afectados en el Paseo de Montejo, sino que en mi caso hasta mandó poner arriates frente a mi negocio afectándome más”, comentó el dirigente.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Proyecto Ciclovías

El empresario Jorge Carrillo Sáenz habló de los perjuicios que le causan unos trabajos.

Clientela

Como hotelero en el Paseo de Montejo, expresó que le afecta esta medida para las maniobras de ascenso y descenso de sus huéspedes, al igual que a muchos negocios como los restaurantes de esa zona, ya que no se permite el estacionarse en esos lugares, los clientes tienen que buscar dónde dejar sus vehículos y caminar más.

Le instalaron arriates

“No quiero pensar que lo hicieron en venganza por el amparo que estoy promoviendo, pero se me hace mucha casualidad que sea el único al que le mandaron poner estos arriates en el Paseo de Montejo, justo frente al hotel de mi familia”, manifestó.