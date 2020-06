Hoteleros: “Lo importante: Ya vamos a abrir”

Desde mayo los hoteleros tienen sus protocolos

“No importa que solo nos permitan operar al 25% de nuestra capacidad, de todas formas en un inicio no esperamos llegar a más por la situación en general, lo importante es que ya vamos a poder abrir y estamos contentos, porque ya estábamos al borde de la quiebra, no hubiéramos aguantado más tiempo cerrados”, dijo ayer Héctor Navarrete Medina, presidente de la Asociación de Hoteles de Yucatán.

“Desde las primeras fechas de mayo tenemos listos nuestros protocolos de actuación, bajo lineamientos de la Secretaría de Turismo y Salud federal, en coordinación con nuestra dirigencia nacional, para ofrecer seguridad sanitaria a nuestros huéspedes”, añadió.

Como se informó ayer, Yucatán pasó en el semáforo epidemiológico del rojo al naranja, y eso permitirá a la entidad que el próximo lunes entre la “Ola 1” de reactivación económica, que incluye algunas actividades no esenciales, entre las que se encuentra la hotelería, aunque con condiciones, como el cumplir todas las medidas sanitarias, y que operen solo al 25% de su capacidad.

Al respecto, Navarrete Medina señaló que en realidad el turismo es autorregulable, el que les impongan la limitante de operar cuando mucho al 25% de su capacidad no es algo que puedan decidir, y lo más probable es que en los primeros días ni siquiera se llegue a ese límite, es más muchos tal vez ni siquiera abran el lunes, lo que les urgía es la fecha de apertura para prepararse, es lo que ya están haciendo.

“Nosotros aunque buscamos no ser limitativos, no podemos decir que arrancaremos con el 25% de capacidad. Para empezar el turismo no viene si no se siente seguro, y en estos momentos nadie se siente seguro en ninguna parte, hay que salir a buscarlos, no se les puede obligar, no hay forma de regularlo, es dejarlo que sea libre”, comentó.

El empresario estimó que al principio sería mínima la ocupación que esperan, aunque ya hay algunos aquí por trabajo y se hospedan en casas de huéspedes o giros con poca seguridad y comodidad, que seguro al enterarse que abrieron los hoteles los buscarán, aun así no son muchos visitantes.

Además recordó el hotelero que al principio pretendían imponerles que sea solo al 10%, eso si era imposible, les saldría más caro, y aunque ahora se dijo sea hasta el 25% eso es algo que no va a pasar al principio, eso sería tal vez como un “colchón”, hay que entender también que puede llegar un grupo de cinco personas y cada uno pida su cuarto, y otros al llegar pidan habitaciones compartidas, no puede haber limitaciones en ese aspecto.

Ejemplo

Para ser más claro explicó que por ejemplo si su hotel tiene 25 cuartos, y llega un grupo de cinco personas y piden cuartos separados, ya se ocupó el 25%, pero si piden cuartos compartidos, entonces no está al 25 por ciento, por eso es algo complicado estas limitaciones.

“De cualquier forma estamos muy contentos de poder abrir, de poder estar en esta primera ola, ya no aguantábamos más, es un buen número para empezar con el 25% y en la segunda ola esperamos poder tener más”, reiteró.

El hotelero dijo que entienden en este sector que todo será paulatino, pero ya era necesario, aun no llegaban a los despidos masivos, y con esta apertura menos, eso les ayudara a ir intercalando al personal para trabajar, mientras llegan a la normalidad, tomarán las mejores prácticas de salud, para que estén tranquilos y seguros, en algunos hoteles tienen mayores prácticas, hasta hospedan a su personal ahí mismo.

En cuanto a las medidas sanitarias para la salud, el empresario señaló que tienen los protocolos para ello, desde las primeras fechas de mayo hicieron esos planes de actuación bajo los lineamientos de las secretarías de Turismo y de Salud federal, en coordinación con la dirigencia nacional de la asociación de hoteleros, ya desde antes habían tomado hasta tres cursos por lo del Tianguis Turístico que luego se suspendió.— DAVID DOMINGUEZ MASSA

Cuenta también con la certificación de la secretaria de turismo estatal, que es bien vista por los turisteros, hoteles y prestadores de servicios turísticos, por ser algo determinante en la generación de la confianza a los turistas, “para decir aquí estamos listos”.

Navarrete Medina explicó que primero en toda la parte que se refiere a los empleados que fueron capacitados, los concienciaron sobre el lavado manos, uso de cubrebocas, la renovación de estos y el cuidado hasta del uniforme.

En cuando a los turistas —continuó el dirigente—, también se ha trabajado en la forma de facilitar el registro de manera segura, se contará con tecnología, termómetros, cámaras infrarrojas, y se capacitó al personal para la debida atención y el estar pendiente de los huéspedes.

De un vistazo

Casos

“En caso de que llegue un sospechoso, se procede a hacerles una segunda prueba y avisar a la Secretaría de Salud, si se detectara a alguien ya hospedado con los síntomas también se procede a notificarlo a las autoridades, se le aísla y se le mantiene bajo monitoreo de las autoridades”, dijo Héctor Navarrete Medina.