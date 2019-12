Hoteleros, priistas y morenistas piden a diputados que no aprueben aumento de impuestos

Hoteleros piden a los diputados no aprobar impuesto

Si los diputados locales aprueban el alza del 3 al 5% al Impuesto al Hospedaje, Yucatán será el primer estado turístico que cobra el porcentaje más alto de México en ese gravamen, manifestó el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles de Yucatán (AMHY), Héctor Navarrete Medina.

A nombre de la mayoría de los empresarios de la hotelería de Yucatán, el dirigente hizo un atento y respetuoso llamado a los legis-ladores locales para que se pongan del lado de los empresarios, de los turistas y de la sociedad, y voten contra esa propuesta del Ejecutivo estatal y sí, en cambio, aprueben su propuesta de aumentar de 2.50 a 2.65% el Impuesto Sobre Nómina y Asimilables, porque, reiteró, es lo más equitativo y todo el sector empresarial ayudaría al gobierno para recaudar más.

“Hicimos una propuesta formal, vemos que fue desechada sin tomarla en cuenta y eso nos pone en una posición diferente”, dijo.

“Hacemos un atento y respetuoso llamado a los diputados, que se pongan de lado de los empresarios turísticos, de los turistas y de la sociedad y voten contra este impuesto”.

Recordó que hace un año el gobernador Mauricio Vila también propuso y se aprobó un alza a la cuota de ingreso a la zona arqueológica de Chichén Itzá y los resultados son negativos porque hay una baja superior al 13% en la afluencia. Navarrete Medina cree que lo mismo ocurrirá con el alza del 2% del Impuesto al Hospedaje, porque llegará a 5%, un porcentaje que es muy alto en comparación con otros estados turísticos que aplican este impuesto.

En promedio, el Impuesto al Hospedaje es de 3% y solo 4 entidades cobran el 4%. Nadie cobra 5%, Yucatán sería el primer estado que aplicaría la tarifa más alta.

Se le preguntó qué hará el sector hotelero ante la inminente aprobación de ese impuesto y del paquete fiscal 2020 y respondió que los hoteleros se reúnen con los diputados de su jurisdicción y le piden que no voten por esa propuesta del Ejecutivo estatal porque es lesiva para el turismo de Yucatán.

“Estaremos muy pendientes del actuar de los diputados, los socios y sus familiares seguiremos el desarrollo de la sesión del Congreso”, dijo. “Si la decisión de los diputados resulta contra la sociedad y los hoteleros, buscaremos cómo ampararnos o ver que no se concrete, pues se sobregrava al turista. Yucatán es el único estado del país que grava tanto a los hoteles, es donde los hoteles pagan más impuestos”.

“No es sostenible ese cinco por ciento, por ello pedimos que lo veten”, dijo. “Va a ocasionar una baja en el turismo”.

¿Por qué no hubo un acercamiento directo del gobierno con los hoteleros?

“No sé, no podría decirlo”, respondió. “Nosotros estamos en la mejor disposición de un diálogo, hicimos una propuesta que no se tomó en cuenta. Alguna razón tendrá el gobierno para no dialogar con los afectados. La Asociación es la representante del gremio hotelero y la gran mayoría rechaza mayores aumentos en la industria turística, eso se puede ver en las fachadas de los hoteles que tienen mantas de protesta, se puede decir que el gobierno lastima a los empresarios turísticos nada más”.

“Los hoteleros estamos de acuerdo en ayudar al gobierno a recaudar más recursos y por ello propusimos el aumento del Impuesto Sobre Nómina, que es lo más adecuado y ayudaría a aumentar la recaudación”.

Navarrete Medina dijo que de momento analizan varias opciones para defender al sector hotelero, los socios buscan el diálogo con los diputados locales porque saben que los gobiernos de Puebla y de Oaxaca se desistieron de cobrar más impuestos al turismo.

“Los diputados tienen la facultad de echar para atrás el cobro del 5% del Impuesto al Hospedaje y aplicar el alza mínima al Impuesto Sobre Nómina; pueden cambiar las disposiciones y esperemos que analicen muy bien su voto”.

¿Van a boicotear el tianguis turístico o van a participar?

“Esas son medidas que en su momento vamos a acordar”, señaló. “Ahora no podemos decidir, ahora trabajamos para que se vote contra el alza del Impuesto al Hospedaje. Si votan a favor los diputados, buscaríamos otras formas de manifestarnos”, advirtió.

Informó que hasta ayer por la tarde, ni el gobierno estatal, ni los diputados ni la cúpula del Consejo Coordinador Empresarial los había convocado a alguna reunión para tratar el problema. Y no cree que el CEE los ayude porque los representantes de la Coparmex, Canacintra, CMIC y Canaco aprobaron en el Consejo Consultivo de Presupuesto todos los aumentos y nuevos impuestos, y la Canaco, como denunciaron anteayer, “coaccionó, presionó e intimidó a sus 19 hoteleros afiliados para que apoyen el aumento del Impuesto al Hospedaje”.

Pese a las presiones, seis hoteleros no aprobaron ese aumento y 13 sí lo hicieron ante la propuesta de la Canaco de gestionar el despido del director general del Centro Internacional de Congresos (Federico Treviño Villarreal), y que el 50% de la recaudación de ese impuesto se destine a promoción turística.

La inconformidad de hoteleros es general. En Valladolid, Víctor Sánchez González, quien habló a título personal, pero es miembro de la Asociación de Hoteles y Hostales de la ciudad, opinó que “solo nos quieren voltear la tortilla y dar atole con el dedo, es clara la propuesta de aumentar del 2.5 al 2.65% el Impuesto Sobre Nómina, y así todos los empresarios pagarían, no solo los hoteleros. Lo que más los indigna es que solo se afecta al sector hotelero, cuando hay otras empresas que contaminan y afectan el medio ambiente, como las constructoras, solo por mencionar una”.— JOAQUÍN CHAN CAAMAL

Gravamen Consecuencias según la AMHY

Héctor Navarrete Medina, presidente de la AMHY, habló de lo malo de un gravamen.

Tarifas estancadas

Entrevistado sobre la aprobación en la Comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal del Poder Legislativo, del aumento de 3 a 5% el Impuesto al Hospedaje, como pidió el gobierno del Estado a propuesta de la Cámara de Comercio de Mérida, el presidente de la AMHY afirmó que el cambio que aprobaron los diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto no es lo que solicitaron por escrito. Su propuesta es clara: que aumente .15% el Impuesto Sobre Nómina y Asimilables y se deseche el cobro de $35 por cuarto de hotel por pernocta, como parte de derecho para la preservación del equilibrio ecológico.Las principales consecuencias de un aumento al 5% del Impuesto al Hospedaje es que los hoteleros no podrán aumentar sus tarifas porque la ley y la Profeco los obliga a incluir todos los derechos e impuestos en el precio y así tiene que ser. Sus tarifas quedarán estancadas, como ha ocurrido desde hace años y al final se verá reflejado en los gastos de operación del hotel.

“Bajaría el turismo”

Además, señaló, el cobro de ese porcentaje puede ocasionar que los turistas lo consideren muy elevado y dejen de venir al Estado.

Otras formas de hacerse oír

“Si votan a favor (del impuesto los diputados), buscaríamos otras formas de manifestarnos”, advirtió.

