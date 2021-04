Hoteleros piden movilidad flexible para turistas en Mérida

Es urgente atraer al turismo, señala líder de hoteleros

El presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles de Yucatán (AMHY), Juan José Martín Pacheco, propuso a las autoridades estatales y federales un plan que ayude a una mejor reactivación de la industria turística del estado porque el sector hotelero no se recupera ni repunta en esta nueva normalidad de la pandemia del coronavirus.

Según reveló, a la Secretaría de Turismo federal ya le mandó dos escritos en los cuales pide que vacunen contra el Covid-19 a los trabajadores de la industria turística, para que refuercen los protocolos sanitarios que aplican en los establecimientos de servicios y generen mayor confianza entre los visitantes que exigen mayor seguridad en todo lugar que visitan.

Hasta hoy la Sectur no ha respondido, pero Martín Pacheco ve alguna esperanza de que la industria tenga mayor dinamismo ahora que hay una vacunación general en el estado y en Mérida, cuya aplicación del biológico empieza hoy en 16 puestos de vacunación.

Al gobierno del Estado, dijo, la asociación pidió flexibilidad en el horario restringido de movilidad vehicular de 10:30 de la noche a 5 de la madrugada cuando el visitante tenga alguna reservación de hotel.

Aunque esto, refirió, no se respeta por falta de entendimiento de quienes están al frente de los retenes policíacos, por lo que los visitantes que vienen a Yucatán tienen que dormir en establecimientos diferentes a su reservación para no incurrir en violación a las disposiciones, o bien viajan a Campeche, Cancún o Valladolid por la molestia de que no les permiten continuar su viaje hasta su centro de hospedaje.

“Mérida, donde está la mayor oferta hotelera y de servicios, solo ve pasar a los turistas que tienen como primera opción pernoctar en Yucatán”, informó el presidente de la AMHY.

“Planteamos la situación de que haya flexibilidad para los turistas a la secretaria de Fomento Turístico (Michelle Fridman), pero parece que no funcionó porque recibimos quejas y tengo conocimiento que multaron a personal de un hotel que terminó un trabajo de emergencia y con la confianza de que habría flexibilidad para el sector turístico quiso ir a su casa, pero no hubo tolerancia para él, en el primer retén lo multaron”.

La petición de la AMHY es que los fines de semana y los períodos vacacionales se aplique un plan de flexibilidad en la movilidad nocturna en la industria turística para que los visitantes del sureste vengan con mayor frecuencia al estado, que está bien posicionado como destino, pero con las restricciones buscan otras opciones.

“Nuestra prioridad es atraer al turismo del sureste porque los viajeros de esta región no están usando como medio de transporte el avión, sino el vehículo terrestre porque para ellos es más seguro para la familia y se protegen del coronavirus. Están viniendo, pero se topan con las restricciones de movilidad y eso desalienta, lo difunden como algo negativo y van a otras ciudades”.

Otras acciones que sugirió a la Sefotur fue una mayor promoción en redes sociales y plataformas digitales, pues ahora el 90% de las reservaciones y consultas sobre los servicios y categoría de los hoteles se realiza en esas vías de comunicación.

Incluso, la asociación realiza modificaciones a su página web para que los hoteles afiliados puedan tener una promoción desde esta plataforma y las reservaciones sean directas. A hoteles pequeños los animan para que contraten internet a fin de que también accedan a esta página.

Le parece un acierto la campaña “365 días en Yucatán” que diseñó la Sefotur, pero también pidieron que toda suspensión o cancelación de actividades o sitios turísticos lo informen mínimo con 15 días o un mes de anticipación para que los hoteleros puedan ofrecer otras actividades recreativas, como visitas a cenotes y tours donde esté permitido, y con ello eviten la cadena de cancelaciones de reservaciones.

“Solicité la vacunación de los trabajadores de la industria turística porque los viajeros siempre preguntan qué medidas de prevención aplican entre el personal que los atiende, porque si ellos se cuidan y el hotel tiene sus protocolos, ¿el personal cómo se cuida, cómo se transporta del hotel a su casa?, ahora hay más exigencias por el temor al coronavirus”, recalcó.

“Yucatán y Mérida son destinos muy atractivos para los visitantes del país, pero siento que estamos perdiendo competitividad por las restricciones que aplican contra el coronavirus, que está bien porque hay que cuidar la salud, pero con un poco de flexibilidad, hospitalidad y tolerancia podemos mejorar la dinámica del turismo yucateco”.

Igual recordó, como publicamos ayer, que nueve hoteles con 192 habitaciones dejaron de operar porque no generan los ingresos para su sostenimiento por la baja afluencia, hay hoteles recién construidos que no han abierto por falta de clientela y no se vislumbra una mejoría en esta última semana de vacaciones de Semana Santa. — Joaquín Chan Caamal

De un vistazo

Situación hotelera

En el sector calculan que la ocupación de esta semana será del 11%, aunque ahora el turista terrestre no reserva porque sabe que hay disponibilidad de cuartos, sino que contrata cuando llega al lugar.

“Burbuja sanitaria”

Martín Pacheco, quien fue secretario de Fomento Turístico en el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco y delegado regional de la Sectur en el gobierno de Enrique Peña Nieto, dijo que la clave de la promoción de Yucatán y Mérida serán las redes sociales y plataformas digitales, la del aumento del turismo son la flexibilidad y que los turistas de verdad reciban el beneficio de la burbuja sanitaria.

Ola de contagios

En esta época Yucatán recibe al turismo nacional en su mayoría y muy baja asistencia de turismo internacional porque los visitantes de países que acostumbran venir como Italia, España y Alemania también tienen restricciones por la nueva ola de contagios de coronavirus.