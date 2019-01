Hoy finaliza la primera Expo Foro Energía

Exigen bajar tarifas de luz

Iniciativa privada, gobierno estatal y municipal unieron fuerzas ayer durante la Expo Foro Energía Yucatán 2019 para que el Estado tenga una mejor competitividad.

Por ello, demandan una reducción del costo de la energía eléctrica y un suministro de gas natural suficiente para el beneficio de industrias, comercios y propietarios de viviendas.

La exigencia vino del ingeniero José Enoch Castellanos Férez, vicepresidente de delegaciones y tesorero de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).

En su discurso durante la inauguración afirmó que no está de acuerdo con que digan que el Sureste es menos competitivo y trabaja menos porque Yucatán demuestra lo contrario: crece a más del 5% en el sector industrial pese a las condiciones adversas por la carestía de la electricidad y las limitaciones del gas natural.

“Hay que decirlo fuerte. Esto no es un favor, no es un anhelo, es una exigencia y una necesidad de que igualen los costos energéticos de Yucatán con las otras regiones”, enfatizó. “Hacemos un llamado a los legisladores, sé que son muy activos en sus cámaras y que abanderan esta demanda, para que ayuden a tener condiciones igualitarias en Yucatán”.

“Ya no tiene razón en un mercado abierto de energía eléctrica para que sigamos teniendo tarifas diferenciadas en México, no hay razón si estamos importando gas natural, si estamos abriendo el mercado de gas natural, no hay razón para que no estén interconectados los ductos que llegan a Yucatán para que podamos tener gas de Estados Unidos y Canadá”.

En primera fila oyeron con atención la petición los senadores Jorge Carlos Ramírez Marín, del PRI; Raúl Paz Alonzo, del PAN, y los diputados federales Cecilia Patrón Laviada, Dulce María Sauri Riancho y Limbert Interián Gallegos, del PAN, PRI y Morena, respectivamente.

También los expresidentes locales de Canacintra Mario Can Marín, David Alpizar Carrillo y Mario Martínez Laviada, y desde la mesa de honor los secretarios de Fomento Económico, Ernesto Herrera Novelo, representante del gobernador Mauricio Vila Dosal; la secretaria de Desarrollo Sustentable, Sayda Rodríguez Gómez; el alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, y los CEO’s de las empresas Engie, Mi Gas Natural, Enegas y Bepensa.

Juan Manuel Ponce Díaz, presidente local de la Canacintra, reiteró que los altos costos de electricidad afectan a la industria y al comercio, y la falta de gas natural suficiente frena la llegada de inversiones a Yucatán.

Es la primera Expo Foro de Energía y todos desearon que continúe. En esta edición participan 42 empresas, en el Centro de Convenciones Siglo XXI, que ofrecen alternativas y soluciones para el ahorro de energía eléctrica que, según se vio en los módulos, son muchas opciones y tecnologías avanzadas.

La Expo también sirvió para el destape de Castellanos Férez como candidato a la presidencia nacional de la Canacintra y Ponce Díaz lo llamó presidente porque es el candidato de la unidad y único.

“Yucatán necesita contar con costos más bajos de energía y con un sistema logístico óptimo para tener un eficiente abasto de gas natural y reducir las altas tarifas eléctricas”, enfatizó Ponce Díaz. “Los empresarios sabemos que para lograr esos bajos costos también se necesita ahorrar energía, invertir en equipos nuevos y usar otras alternativas, mismas que requieren ser conocidas por la iniciativa privada y el público en general y esa es la razón de esta expo”.

Luego reconoció que se necesita concluir los proyectos de energía renovable en el estado para que haya una mejor tarifa eléctrica y abrir la oportunidad de que las empresas sean más competitivas.

Por su parte, el alcalde dijo que este foro marcará una tendencia permanente, constante y anual de evolución de las tecnologías de energías limpias. Recordó que la iniciativa privada lleva varios años exigiendo una reducción del costo de las energías para una mejor competitividad y mayor alcance de desarrollo de la economía de Yucatán.

Barrera Concha consideró que el mayor uso de las energías limpias en Mérida y Yucatán es irreversible por su menor costo de hasta un 30% en comparación con otros energéticos y es más amigable con el medio ambiente.

Esta tendencia no solo impactará en las industrias, comercios y viviendas, sino en instalaciones oficiales. Por ejemplo, desde 2013 el Ayuntamiento usa paneles solares en una planta de tratamiento de aguas residuales, indicó.

“Esta tendencia que marca Canacintra será la primera de muchas ediciones donde veremos innovaciones y distintas opciones de energías limpias y hay que apalancarla con financiamiento, llegó para quedarse”, señaló el presidente municipal.

Hoy será la segunda y última jornada, de 9 de la mañana a 9 de la noche, con nuevas conferencias magistrales y exhibición de las tecnologías de energías renovables.— Joaquín Chan Caamal