MÉRIDA.- Ayer miércoles Yucatán aplicó 21,030 vacunas contra Covid a docentes y personal educativo, gente de 50 a 59 años y personal de salud, logrando un nuevo récord en un solo día.

De acuerdo con un comunicado, el gobernador Mauricio Vila Dosal destacó que del total de vacunas aplicadas 19,080 correspondieron a maestros y personal educativo; 1,050 a mayores de 50 años del interior del Estado, de la cuales 220 corresponden a Kaua, 240 a Tekal de Venegas, 270 a Xocchel y 320 a Ixil.

Además, en el XI Batallón de Infantería se administraron 714 dosis al personal de salud de hospitales y clínicas privadas que atienden pacientes con coronavirus.

El mandatario supervisó hoy la aplicación de vacunas a maestros y personal educativo en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI.

Ahí informó que hoy arribará al Estado un lote con 50,000 vacunas para municipios y sector de la población que serán anunciados en los próximos días.

Agradeció al coordinador estatal de vacunación, al Ejército, Marina y a todas las dependencias estatales y federales que trabajan para que este proceso sea rápido y eficiente.

Mañana concluye la vacunación a maestros

Asimismo, recordó que mañana es el último día de la vacunación a maestros y personal educativo.

Invitó a todos aquellos que no han recibido la vacuna a hacerlo cuanto antes para que cuiden su salud y así continúe el combate al Covid.

Por otra parte, platicó con la maestra Nayeli Cortés Pech, del municipio de Motul, quien acudió temprano y en silla de ruedas.

“Me siento y tranquila. No he tenido ninguna reacción hasta el momento y me pusieron la dosis de CanSino, que es de una aplicación” explicó la maestra de primaria.

Mayor seguridad para el regreso a clases

Además, destacó que con la vacuna se sentirá más segura para el futuro regreso a clases, que se planea efectuarse en el segundo semestre del año.

Durante el recorrido el gobernador estuvo acompañado de la secretaría de Educación del Estado, Loreto Trujillo Villanueva, y del representante de la SEP, Enrique Ku González.

También estuvo el coordinador estatal para la vacunación Covid-19, capitán de corbeta Carlos Gómez Montes de Oca, y del comandante de la 32 Zona Militar, general de brigada Diplomado de Estado Mayor,Francisco Miguel Aranda Gutiérrez.