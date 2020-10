Hoy se dejarán sentir efectos del huracán “Zeta”

Lo peor de las lluvias y vientos del huracán “Zeta” en Mérida se sentirán entre las siete de la mañana y seis de la tarde de hoy martes aproximadamente, informó el meteorólogo Juan Vázquez Montalvo, de la Universidad Autónoma de Yucatán.

Es el peor momento porque es cuando el meteoro estará más cerca de la ciudad, precisó el especialista. Las lluvias serían de intensas a torrenciales e intensas , con vientos de hasta 70 u 80 kilómetros por hora (kph). De acuerdo con el meteorólogo, será el peor viento que tengamos en el pronóstico indicado ayer (lunes), en el cual cambió la posición de salida del meteoro al Golfo de México: era entre Santa Clara y San Crisanto y ahora, temprano, será entre Telchac Puerto y Uaymitún.

El meteoro va más rápido y adelantó su ingreso a tierra peninsular, explicó.

Ahora, advirtió, si pasa sobre la ciudad de Mérida será con viento huracanado, que es lo menos esperado para nosotros. Hasta ahora no debería pasar eso, pero puede suceder, hay las posibilidades.

Vázquez Montalvo explicó que “Zeta” atravesaría Yucatán como huracán categoría 1 y así saldrá al mar. Explicó que hoy martes será un día lluvioso y ventoso debido a la afectación del ciclón, que estará pasando por el oriente, noreste, centro y norte del estado. Si no hay cambios, así ira pasando todo el día.

Por ahora las zonas mencionadas registrarán vientos huracanados de 120 kilómetros sostenidos, con rachas de 160.

Para el resto del estado, incluida Mérida, se tendrían vientos con fuerza de tormenta tropical sostenidos de 50 a 60 kph y rachas de 70, 80 hasta 90 kilómetros en algunos momentos.

El meteorólogo indicó que se adelantó la lluvia en el oriente del estado, la cual se esperaba comenzaría en la madrugada de hoy, pero desde ayer en la tarde hay chubascos y seguirán prácticamente todo este martes.

A su decir, “Zeta” traerá más viento en fuerza para Mérida en comparación con “Delta” porque pasará más cerca. Las lluvias serán similares, aunque durarán un poco más.

Por ello, exhortó a la población a estar preparada y hoy tenga lista comida, agua y permanezca en sus casas.

No salgan si no es necesario porque el viento estará fuerte y caerán ramas, árboles y postes, posiblemente algo que no pasó con “Delta”, cuyos vientos estuvieron cuando mucho con 60 kilómetros las rachas máximas y en el caso de “Zeta” serán sostenidas porque pasará más cerca de nosotros.

Más fenómenos

En la ruta del huracán señalada anoche, la cual puede cambiar, estaba previsto que ingresara en la madrugada de hoy martes por Chemax y seguirá hacia el norte de Valladolid, Buctzotz, San Crisanto y Santa Clara. El aviso de huracán llega hasta Progreso, explicó Vázquez Montalvo.

Vázquez Montalvo señaló que el tiempo mejoraría el miércoles en la mañana o tal vez al mediodía, ya la tarde estaría tranquila.

Por otro lado, el jueves vendrá una onda tropical que dejará lluvias; el viernes y sábado vendrá un frente frío que se estacionará y también dejará lluvias.

Si “Zeta” se topara con un frente frío estará en el Golfo de México.

El meteorólogo recordó que la temporada de huracanes sigue y de hecho los modelos marcan que la otra semana se formará un ciclón entre el 4 y 5 de noviembre, en la misma zona y sería más poderoso que “Zeta”, pero no se sabe a dónde irá. “Esto todavía sigue”, subrayó el meteorólogo integrante del Comité para la Atención de los Fenómenos Meteorológico Extremos de la Uady.— Claudia Sierra Medina / David Domínguez Massa

Servicios del Estado Huracán “Zeta”

Organismos

Hoy no laborarán las dependencias del Poder Judicial y la Junta de Conciliación y Arbitraje, de acuerdo con una publicación vespertina del Diario Oficial del gobierno del Estado. Tampoco está previsto que trabajen hoy en el Poder Legislativo, por los riesgos que implica la llegada del huracán “Zeta” a territorio yucateco.

Volverían mañana

Según la publicación del Diario Oficial, esperando retomar sus actividades normales mañana miércoles.

Se aplaza

En el caso del Poder Legislativo, ayer laboró hasta el mediodía y las comisiones permanentes que sesionarían hoy martes se pospusieron hasta nueva fecha pendiente por definir. Al menos hasta ayer se esperaba que mañana se reanuden las labores en el Congreso del Estado y se realice la sesión plenaria convocada desde la semana pasada para ese día a partir de las 11 horas.