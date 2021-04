"Hoy sí rápidito", así consideraron varias personas adultas que acudieron hoy a las instalaciones del Cbtis No. 95 para la aplicación de la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca contra el Covid-19.

Se trata de la quinta jornada de la campaña de vacunación de adultos mayores de 60 años o más en Mérida.

En esta escuela, donde se imparte bachillerato técnico, la afluencia fue baja en las primeras dos horas de apertura del centro de vacunación de adultos mayores.

Algunas personas acudieron desde las 7 al Cbtis 95 para recibir la vacuna contra el Covid, pero cuando comenzaron a ingresar el proceso fue rápido (Foto de Carlos de la Cruz)

Poco a poco llegaron más personas que sin mayores problemas pasaron el primer filtro de acceso si cumplían con haber nacido en el mes de abril y llevaron la credencial de elector o algún documento que acredite su inscripción.

Sin embargo, el reportero observó que los brigadistas del Ayuntamiento de Mérida que tuvieron la responsabilidad de permitir la entrada solo pidieron que mostraran la credencial del INE para pasar al toldo que es antesala para entrar a las células de vacunación.

Acuden por la vacuna aunque no les toca en esa escuela

Quizá por ser domingo algunos adultos mayores quisieron aprovechar la baja asistencia durante la mañana para pedir que los vacunen aun cuando no pertenecen a la zona de cobertura del Cbtis No. 95.

Es el caso de una vecina de la colonia El Roble Agrícola, que le correspondía ir al auditorio de la colonia San José Tecoh, pero le parecía muy lejos.

Acudió al Cbtis, pero no la aceptaron por cuestión de orden, de modo que acudió al lugar que le asignaron las autoridades federales.

Un caso aún más complicado es el de Jorge Alberto González Campos porque él recibió la primera vacuna en Playa del Carmen, Quintana Roo, como trabajador de la construcción hace dos meses, pero terminó la obra, regresó a Mérida y ya le avisaron que el lunes le aplicarían la segunda dosis.

Tendrá que viajar a Playa del Carmen

Ya no tiene trabajo en Playa de Carmen, de modo que solo viajaría por la segunda dosis de la vacuna, pero no quiere ir.

Planteó su situación al personal logístico del Cbtis No. 95 porque vive por la calle 42 Sur, pero no le resolvieron el problema porque aquí sólo aplican la primera dosis y no saben qué tipo de vacuna le aplicaron.

Le advirtieron que si le inyectan una dosis diferente a la que recibió podría tener complicaciones en su salud.

Entonces, le recomendaron que haga el sacrificio económico y vaya al lugar donde la aplicaron la primera vacuna.

Llegada escalonada de adultos mayores

La afluencia en esta escuela, ubicada sobre Circuito Colonias con Avenida 28, frente al parque de béisbol Kukulcán, fue baja en comparación con días anteriores, pero la jornada de vacunación termina a las 7 de la noche de modo que podría aumentar.

De hecho, la llegada escalonada de los adultos mayores es parte del orden que se impuso y los convocados van en el horario y día que les corresponde.

Este orden lo valoran quienes acudieron hoy porque no vivieron la angustia por aglomeraciones y "hoy sí fue rapidito".