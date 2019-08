“Hoy tenemos un PRI nacional que no habla, no levanta la voz”

Aspirante priista trabajará por ser una oposición real

Alejandro Moreno Cárdenas, aspirante a la presidencia nacional del PRI, en su visita de ayer a Mérida informó que a la fecha ha gastado dos millones 794,350 pesos, el tope de gastos es de alrededor de cuatro millones, faltan tiempos de comprobaciones, pero serán muy respetuosos del mecanismo de financiamiento transparente, ese está abierto, será público y habremos de acreditarlo todo, tratarán de gastar menos de lo permitido.

A quienes dicen que lo apoya Andrés Manuel López Obrador para ganar la presidencia del PRI, el gobernador con licencia de Campeche les recordó que en campaña durante las elecciones presidenciales, él fue quien más lo combatió, más lo criticó, “fui el que más dejó clara su visión en contra del México que proponía Andrés Manuel, que yo no coincidía y, fue permanente de manera clara y de frente como soy yo, con mucha firmeza y con mucho carácter”.

“Pero después de eso, él (López Obrador) ganó la presidencia y yo era gobernador, tuvimos que construir una relación institucional de respeto, porque tenemos que trabajar por Campeche y por México, lo cortés no quita lo valiente, ni lo valiente quita lo cortés, y llevamos una relación de institucionalidad y de respeto”, agregó.

“Alito” Moreno precisó que eso fue cuando era gobernador en funciones, “pero hoy, primero Dios con el voto de las y los priistas yucatecos, del priismo nacional no tengo la menor duda de que vamos a ganar contundentemente la elección para la dirigencia nacional del PRI, vamos a ganar y a tener una dirigencia fuerte y un firme opositor a López Obrador, si algo tengo yo es que soy muy echado para adelante tengo una voluntad inquebrantable me sobra carácter y vamos a trabajar por un mejor país”.

En este punto comentó que es necesario tener un partido opositor, “hoy tenemos un PRI nacional que no habla, no crítica, no señala, no levanta la voz, hoy nosotros seremos una dirigencia firme, clara, crítica, combativa, que verdaderamente trabaje a favor del país, ante un gobierno federal sin brújula, de ocurrencias, que no da una, no hay crecimiento económico, ve cómo están los temas de inseguridad en el país”.— David Domínguez Massa