“Hubo transparencia”

“Si alguien se coló al plan, que lo saquen a patadas”

José Antonio Silveira Bolio, presidente del IMEF Capítulo Yucatán y parte del Comité Ciudadano del Programa de Seguro del Desempleo del gobierno del Estado, creado por la crisis económica que genera la pandemia del coronavirus Covid-19, tiene una visión distinta a la de los integrantes del colectivo “¡Ya Basta!”, porque él sí ve transparencia y contraloría social efectiva por medio de los propios ciudadanos que denunciaron a los “colados”.

Los integrantes de “¡Ya Basta! No a la corrupción. Cero tolerancia a la impunidad”, Blanca Estrada Mora, Nicolás Andrés Dájer, presidente de la asociación civil SOS Colonia México, y Marisol Canto Ortiz, anunciaron, como publicó el Diario, que aceptaron la invitación del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán para vigilar y dar seguimiento al uso de los recursos públicos extraordinarios que se ejercen en esta contingencia, para prevenir actos de corrupción.

Indicaron que ven una serie de situaciones “extrañas” en la lista de Seguro de Desempleo y ponen en duda el trabajo del comité ciudadano, incluso, comparan ese programa con el desaparecido Cobijar de 2008, donde aparecieron beneficiarios incluso ya fallecidos.

¿Qué responde a los comentarios del colectivo “¡Ya Basta!” de que el programa estaba contaminado desde el principio, porque se pidió el registro por internet y los verdaderos necesitados no tienen ese servicio?, se le preguntó a Silveira Bolio.

“El tema de que haya sido por internet la inscripción es porque, precisamente ante la urgencia de entregar los apoyos del programa, el mejor mecanismo es lo digital”, respondió. “No todos tienen (internet), pero sí la mayoría. El gobierno hizo un sondeo sobre quienes tienen celular y dónde se conectan, y en la presentación que nos hicieron se vio una cobertura muy amplia. Era la forma más rápida de llegar a personas de bajos recursos, que era el objetivo del programa. Ante esta situación de la cobertura de internet y telefonía celular, vimos razonable recurrir a este mecanismo”.

“No veo viciado de origen este programa”, indicó. “Llegó por lo que vemos a un altísimo porcentaje de personas a los que debe llegar. Vimos que se filtraron algunas personas que no necesitan el apoyo económico y el mismo gobierno los fue quitando durante las revisiones. La misma ciudadanía denunció, nos pareció correcto que el gobierno publicara la lista de inscritos porque abrió al escrutinio ciudadano, hubo contraloría social porque la gente denunció casos irregulares y se tomaron las acciones precisamente por los reportes ciudadanos en las redes sociales o prensa”.

Programa auditable

“En las reuniones nos muestran los resultados y vemos que es un programa transparente. Si ellos (los de ‘¡Ya Basta!’) no lo ven transparente, nosotros los del Comité Ciudadano propusimos que sea auditable por cualquier instancia, que vean el proceso, que vean que es transparente y sí se cumplió el objetivo, que es lo principal. El objetivo del comité es que el programa sea lo más transparente posible y que cumpla con entregar ese apoyo económico (de $2,500 al mes, por dos meses) al 100% de las personas que lo necesitan; si no se cumple el 100%, que sea muy cercano, y creo que con este mecanismo se llegó al 95%”.

“Si se coló algún indeseable, alguien que no necesita de dicho apoyo y lo hizo de mala fe, que lo saquen a patadas y lo denuncien, porque en la inscripción juraron decir la verdad en la información que proporcionaron”, reiteró. “Son miles de personas que se inscribieron, no se puede checar uno por uno, usaron filtros y fueron sacando gente que no debió estar allá. Por eso pedimos que el Seguro del Desempleo sea auditable, que existan archivos en papel y digital, para que quien quiera auditarlo lo haga”.

“Lo que estamos viendo en las reuniones a distancia que hemos tenido es que se está cumpliendo los objetivos del programa. No veo que haya del gobierno, no es un mecanismo erróneo el proceso, en ningún momento vemos signos de corrupción, los que estamos en el Comité somos diferentes, somos apolíticos, hay ejecutivos de finanzas, académicos, hay ópticas distintas y llegamos a consenso porque el proceso es transparente hasta donde la vista y los oídos alcanzan”.

“Todo lo que preguntamos nos lo contestan bien y aclaran, todo lo que se ha logrado se hace de buena fe y con la mejor intención de ayudar a la gente que lo necesita. Si hay alguna anomalía, que se sancione”.

Silveira Bolio destacó que el hecho de hacer pública la lista de los registrados al programa de desempleo la hace transparente y eso se demostró con las denuncias de personas que no necesitaban el apoyo.

Se pensó lo peor

Muchas personas, expresó, fueron retiradas del programa antes que se entregara el primer pago, y hasta dio la impresión de que sería un desastre, pero no, lo que sucedió es que muchas personas exhibieron a la misma persona que no debía de estar en las listas. Si no se hubiera publicado la lista, la ciudadanía no se hubiera enterado que algunos no tenían por qué solicitar el apoyo porque tienen recursos o ingresos por otras actividades.

¿Recibieron las listas de los inscritos antes de la aprobación y entrega de apoyos?

“Recibimos el listado el día que se publicaron, no los vimos antes. Nos decían las características que debía tener el beneficiario: alguien sin trabajo, gente que tiene oficio propio y que no lo puede desempeñar, o que no tenga empleo. Eran los requisitos principales, pero había otros tipos de mecanismos de protección para que no se cuele gente aprovechada y que se metió por la puerta de atrás. Pusieron un montón de conceptos para que los que se inscriban no se dupliquen, que no haya matrimonios que reciban el mismo apoyo, que solo haya un beneficiario por casa, que se haya quedado sin trabajo, pero siga trabajando en otra actividad.

“Se restringió hasta donde se pudo para evitar ‘colados’, pero se lograron filtrar algunos. Me dio coraje, pero me dio gusto que los denuncien y exhiban porque hubo gente que lo hizo de mala fe. En las revisiones de los denunciados se veía gente más necesitada y por ello los bajaron”.

¿Cómo se seleccionó a los beneficiarios?

“Físicamente no revisamos la lista, en los casos de las denuncias nos los mostraron para que estemos enterados de las bajas”, señaló. “No había manera de revisar a más de 63,000 inscritos. El mecanismo de inscripción digital garantizaba un alto porcentaje de éxito, y se sabía del riesgo, y eso es lo que estaríamos cuidando, y la denuncia ciudadana funcionó con la publicación de las listas porque con base en ello la gente denunció. Era imposible revisar uno por uno, no iba a alcanzar el tiempo porque la gente necesita el apoyo, pero le agregamos varios filtros, nos escucharon, tomaron en cuenta nuestras opiniones y sugerencias para mejorar el proceso”.

¿Están satisfechos con los resultados de su labor?

“Sí lo estamos. Vimos un trabajo colegiado, adecuado, profesional, de gente decente, bien intencionada, de gente que cuestionó de manera estricta para que el proceso salga bien”, afirmó. “No entramos con la intención de llevar la contraria, siempre en pro para que salga bien, que llegue el recurso a quien lo necesite, quedamos satisfechos, nos enteramos y nos informaron los ‘colados’ y la gente infiltrada que puso su nombre y quiso que le dieran el dinero. La gran mayoría resultó beneficiada, se dio el apoyo a los que lo necesitaban, y si sigue habiendo algún ‘colado’ porque queda un segundo pago, se están revisando y la ciudadanía puede colaborar señalando a quienes no lo necesitan. Si alguno recibió en forma irregular el primer pago, se le puede denunciar porque firmaron bajo protesta de decir verdad, si alguien mintió, lo pueden denunciar ante alguna autoridad correspondiente. Puede tener problemas quien haya recibido el dinero sin necesitarlo. Sabemos que muchos casos se comprobaron y los bajaron antes y no le entregaron el apoyo, rescataron el recurso para asignar a otra persona que sí lo necesita”.

“Aquí en este programa social cuenta mucho la honestidad y qué bueno que la ciudadanía denunció a los ‘colados’. Después de las primeras denuncias no he escuchado otras, si salen más en esta segunda fase del pago de mayo, son bienvenidas”.

¿A qué atribuye los errores denunciados por los ciudadanos de personas que no necesitaban el apoyo?

“No tengo la menor idea, muchos están molestos por la gente que no debe estar en el programa y otros estamos sorprendidos porque sabemos que hay gente que tiene recursos y se inscribió en la lista. No tengo las causas del por qué llegaron algunos nombres de gente pudiente, nunca me lo hubiera imaginado. Lo bueno es que los bajaron, tal vez el gobierno está averiguando cómo es que llegaron a las listas y lo sabremos porque la labor del comité ciudadano no ha terminado, está vigente, y esperemos que nos sigan informando, nosotros seguiremos ayudando como lo estamos haciendo”.

¿Quiénes revisaron las listas?

“La revisión la hizo el comité interno de las dependencias (subsecretaría del Trabajo, IYEM, Contraloría estatal, AAFY, Subsecretaría de Tecnologías de la Información y la Secretaría de Administración y Finanzas). Es trabajo difícil, complicado por los miles de inscritos. Ayudó mucho la Subsecretaría de Tecnologías de la Información para establecer el diseño de cómo sería el proceso digital y la Contraloría está pendiente de la ejecución del programa. Sabíamos que el error sería mínimo y quienes quedaron en la lista fueron la gran mayoría de gente que necesita el apoyo económico. Si hubo algún funcionario que incurrió en alguna anomalía, que se proceda, pero nosotros pusimos condiciones y el gobierno aceptó, y creo que hay transparencia en este programa.

¿Qué sugiere para mejorar el proceso en un futuro?

“Si hubiera más tiempo en otra ocasión, ya se podrían diseñar otros mecanismos, no lo tengo en mente, pero pudiera tener otros candados, más filtros, que sea algo más presencial y documental, que sea algo físico y no todo sea electrónico”, dijo. “Se optó por lo digital porque ahora con el confinamiento no es recomendable crear filas de 60 mil personas, y ahora que muchos se quedan sin trabajo, creo que ya serían más de 100 mil personas sin trabajo, lo que ocasionaría problemas por la concentración de gente. Si fuera en otro contexto diferente a la pandemia, una de las cosas que podría mejorar es que sea presencial la inscripción”, consideró.

Dijo que el comité de funcionarios sigue la revisión de las listas porque falta un pago más en el mes de mayo y pidió a la ciudadanía que si detectan nuevos casos de gente inscrita que no tiene necesidad del apoyo “que lo balconeen” en las redes sociales, como lo hicieron en la primera fase, porque incurren en algo incorrecto y quitan la oportunidad de apoyo a quien de verdad lo necesita.

El Diario entrevistó al también integrante del Comité Ciudadano del programa Seguro de Desempleo, maestro Miguel Ángel Baquedano Pérez, rector de la Universidad Marista, cuyas declaraciones daremos a conocer en otra entrega.— Joaquín Chan Caamal

