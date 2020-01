Iepac: Es inviable un referéndum para frenar el reemplacamiento

Reemplacamiento es por mandato de ley

La Ley de Participación Ciudadana no sería viable, no es el camino para tratar de evitar la aplicación del reemplacamiento en este año por tratarse de un mandato de ley... y en estos casos no aplica el referéndum, el plebiscito o la iniciativa popular para frenarlo, expresó María del Mar Trejo Pérez, consejera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac).

“La Ley de Participación Ciudadana es un excelente mecanismo para dar seguimiento a las obras relevantes programadas por las autoridades municipales y estatales, proponer iniciativas de ley como la que los jóvenes de la Uady presentaron ante el Iepac en diciembre pasado y realizar referéndums, pero de acuerdo con las disposiciones legales, no son materia las de carácter tributario, fiscal y financiero”, explicó.

El pasado martes informamos, por declaraciones del analista político Juan Pablo Galicia Nahuat, que para tratar de frenar el reemplacamiento sería mejor recurrir a la Ley de Participación Ciudadana para que, a través del referéndum, la población se manifieste contra estas medidas y el gobierno dé marcha atrás en su aplicación.

Entrevistada al respecto, como integrante de la Comisión de Participación Ciudadana del Iepac, María del Mar Trejo recordó que esta ley considera el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular para conocer la voluntad de la ciudadanía sobre obras y acciones del gobierno, y sus resultados son vinculatorios: si la mayoría no está de acuerdo, se desecha.

La consejera explicó que a través del referéndum se puede recabar la opinión de los ciudadanos sobre el contenido total o parcial de las reformas a la Constitución, así como de la creación, derogación o reformas a las leyes o decretos, que acuerde el Poder Legislativo. De los ayuntamientos, cuando se trate del Bando de Policía y Gobierno, y los reglamentos municipales. Pero, continuó, según el artículo 48 de dicha ley, no son materia de referéndum las disposiciones de carácter tributario, fiscal y financiero; Las referentes a la organización y funcionamiento de los Poderes del Estado u organismos autónomos; así como, las relativas al Gobierno y la Administración Pública Municipal; Las reservadas de la Federación; y las adecuaciones a la Constitución, provenientes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes federales.

El caso del reemplacamiento cae en lo fiscal y financiero, además de ser el cumplimiento de un mandato de ley, por eso no sería aplicable.— D.D.M.

Políticas y actos

Su artículo 17 también establece que no son materia de plebiscito las políticas públicas y los actos gubernamentales que realice la autoridad por ministerio de ley o mandato de la autoridad, y el nombramiento o destitución de los servidores públicos del gobierno y de los municipios.

