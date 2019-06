Ignoran las exhortaciones de los diputados

Esta Legislatura ya emitió 28 para varias autoridades

La actual LXII Legislatura del Estado es la que más exhortaciones ha hecho a otras autoridades, con un total de 28 en menos de doce meses. Sin embargo, de poco han servido: los aludidos no les hacen caso o al menos después de que se emitieron y publicaron en el Diario Oficial del Gobierno del Estado estos llamados a alcaldes, funcionarios estatales e instancias federales, no se ha informado de sus resultados.

De las 28 exhortaciones que hizo esta Legislatura, solo 10 las presentaron la diputada del PRI Lila Frías Castillo y el del PRD Alejandro Cuevas Mena, y de 13 de esas “invitaciones o peticiones” ocho están dirigidas a los 106 alcaldes de la entidad y cuatro a determinados presidentes municipales del interior del estado.

Por cierto hay dudas sobre si en realidad llegaron las notificaciones a cada alcalde, porque hasta hace poco se informó en el Congreso que no tenían recursos para hacerlo. Incluso eso retrasó los avisos para que sesionen y decidan si aprueban o no la revocación de mandato, proceso que aún no concluyen.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Tan solo en el primero periodo ordinario de sesiones de este primer año se presentaron 15 exhortaciones, en el segundo fueron 10 y en lo que va del tercero, que se inició a mediados del pasado mes de mayo, ya llevan tres.

