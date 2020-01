“Imagen muy negativa” de Mauricio Vila tras el enfrentamiento, opina analista

“Va a continuar creciendo la ola de inconformidad”

El doctor en Sociología y presidente del Cuerpo Académico de Procesos Políticos, Instituciones y Cultura Política de la Uady, Othón Baños Ramírez, considera que la “represión policíaca” contra los manifestantes el domingo afecta y genera una imagen muy negativa al gobernador Mauricio Vila Dosal.

“Por supuesto que sí le afectan esos hechos”, reitera. “Le crea una imagen muy negativa y demuestra que no tiene simpatía por las manifestaciones ciudadanas. Eso es lo que ocasiona una represión a una manifestación. Hemos visto varias protestas donde no se ve que estén dispuestos a escuchar y resolver las demandas”.

“La actitud de este gobierno es de ignorar las demandas, da la impresión que el gobierno quiere que solitas desaparezcan, pero eso aumenta la inconformidad como se está viendo”.

Te puede interesar: Accidentado informe de Mauricio Vila

En su opinión, la acción policíaca contra los manifestantes también cambia la perspectiva de los ciudadanos, “porque quienes lo consideraban (al gobernador) ‘buena onda’, lo elogiaban por sus acciones positivas y porque le invierte mucho dinero a la seguridad pública para la protección de los ciudadanos, pueden cuestionar ahora que arma y equipa muy bien a su policía, pero en algún momento la puede usar en contra”.

Movimiento legítimo

¿Fue un movimiento legítimo o político?

“Es legítimo. Allí está la molestia por el reemplacamiento, que es un impuesto de más y que enoja porque causa problemas a la economía familiar”, responde. “El gobierno está elevando los derechos y los impuesto y eso genera desacuerdos, por lo tanto la demanda ciudadana es legítima de protestar. En redes sociales se ve mucho descontento por ese motivo y no creo que sea un movimiento manipulado por algún partido político o por agitadores profesionales”.

“Fue una convocatoria abierta en redes sociales y la gente responde, así son ahora las movilizaciones, ya no son movimientos de amigos o de políticos. Llega y participa a quien le interese el motivo de la protesta”, afirma.

“Aun si se colaran los partidos políticos que quieran aprovechar el lema ‘a río revuelto, ganancia de pescadores’, pero no ellos lo organizan, no los del liderazgo”.

Advierte que la ola de inconformidad va a seguir creciendo en el gobierno de Vila Dosal porque cada vez más sectores de la población no están viendo bien el desempeño del gobernador. Por un lado alaba y por otro lado mueve las cosas e ignora las demandas. “Una cosa dice en su discurso y otra demuestra en los hechos”.

“Me imagino que va a cambiar a raíz de este acontecimiento porque los yucatecos no van a soportar más tiempo. Si no hace algo (el gobernador), si no endereza el rumbo va a seguir creciendo la inconformidad”.

¿Pone en riesgo la carrera política del gobernador?

“No necesariamente de forma inmediata, pero si continúa en este tenor de no atender la demanda de estas movilizaciones y manda a la policía a reprimir, a la larga le va a costar muchos votos”, dice Baños Ramírez.

“En momentos de molestia, hay gente que toma decisiones y hay que ser realistas, el gobernador tiene que ver que, por un lado, lo aplauden y lo consiente, pero también tiene que saber que en una democracia siempre habrá descontento. Eso lo tiene que entender así y lo debe de atender”.

“Si tuviera mayor oficio político podría sobrellevar estas protestas en forma calmada, y si atendiera las causas del descontento, no tendría tantas protestas”.

El entrevistado afirma que cualquier político sabe ahora que la gente no se queda con los brazos cruzados y quiere que le resuelvan sus problemas, entonces, en vez de que los ignoren, les deben de dar una solución a sus quejas.— JOAQUÍN CHAN CAAMAL

Manifestación e incidente Consideraciones

El doctor en Sociología Othón Baños Ramírez opina del incidente del domingo pasado.

Versión “difícil de creer”

Para él es difícil creer la versión de los “agitadores profesionales”, como lo señalan el gobernador y la secretaria de Gobierno. “Siempre en cada protesta masiva la gente tiene que buscar cómo seguir hacia su objetivo y por ello los manifestantes quisieron romper el cerco policiaco”, dice.

No las debe menospreciar

“En los vídeos y fotografías pude ver que no son 200, 300 ó 400 los inconformes, que no solo eran hombres, sino que había mujeres y jóvenes; había de todo y el gobierno no debe menospreciar este tipo de manifestaciones. Lo que debe hacer el gobernador es atender esa demanda social...”.

Síguenos en Google Noticias