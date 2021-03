Impactaría en las campañas

El Iepac aprueba la ampliación del plazo de registros

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) aprobó ayer la ampliación de dos días más, o sea, hasta el miércoles 31 próximo para el registro de candidatos y candidatas.

La consejera electoral Alejandra Pacheco Puente indicó que la ampliación del plazo podría retrasar el inició de las campañas.

“Al ampliarse los plazos para el registro de candidatos, los partidos que decidan irse hasta el último día deben tomar en cuenta que todavía faltará que se revisen las propuestas, sobre todo que cumplan con los nuevos lineamientos de paridad de género, lo cual les puede llevar hasta poco después de la fecha señalada para arrancar las campañas (9 de abril)”, apuntó.

“Deben recordar los partidos que hasta que el consejo electoral no les aprueben sus registros de candidatos no podrán iniciar sus respectivas campañas y todo dependerá de qué tanto cumplan con todos los requisitos de ley y que no sea necesario hacerles observaciones que deban corregir”.

Sobre las causas de la ampliación del plazo se recordó que, previo al inicio del registro de candidatos, Fuerza por México solicitó la prórroga para atender lo requerido en la sentencia del tribunal electoral del Poder Judicial sobre el principio de paridad de género.— David Domínguez Massa

Cabe recordar que en el actual Proceso Electoral participan 11 partidos políticos en la renovación de 106 alcaldías, 106 sindicaturas, 581 regidurías, 15 diputaciones por mayoría relativa, y 10 por representación proporcional.

Viable

En atención a la solicitud de prórroga, con la cual se manifestaron a favor los partidos políticos en reuniones de trabajo, el Iepac —a través del Sistema de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral— consultó la viabilidad de ajustar el plazo y ayer en sesión extraordinaria se aprobó la ampliación.