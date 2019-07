Impacto negativo para tres grupos aeroportuarios

Exhibe la retórica oficial

Las hipotéticas pérdidas millonarias de tres corporativos aeroportuarios que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por el anuncio de que se reubicaría la terminal aérea de Mérida, como parte del proyecto del Tren Maya, son los efectos colaterales negativos de una mala planeación pública del gobierno federal, considera el maestro Gabriel Alejandro Rodríguez Cedillo, catedrático de la Facultad de Economía de la Uady.

El coordinador de la Licenciatura en Comercio Internacional en la institución universitaria interpreta con tres escenarios la información que dio a conocer ayer el periódico “El Economista”, que los grupos aeroportuarios que participan en la BMV perdieron más de 7,925 millones de pesos en valor de mercado el viernes pasado, después de la noticia de que el Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur) reubicaría el aeropuerto de Mérida en una medida alterna al plan del Tren Maya.

Como informamos, el miércoles 26 pasado Rogelio Jiménez Pons, titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), anunció durante un evento en Cancún que trabajan en un proyecto que implica mover el Aeropuerto Internacional de Mérida hacia el sur de la ciudad, lo que permitiría que la estación del Tren Maya quede enlazada con la nueva terminal aérea.

De acuerdo con datos de la BMV, “El Economista” afirma que Asur fue la emisora más afectada al perder 4.17% de su valor, a 311.09 pesos por papel, equivalente a una pérdida de 3,754 millones de pesos en capitalización bursátil. También indica que resultaron perjudicados los grupos aeroportuarios del Centro Norte, que acumuló una pérdida de 1,644 millones de pesos, o 3.92%, a 117.92 pesos por papel; y del Pacífico, que retrocedió 2.58%, o 2,527 millones de pesos, para finalizar la última sesión bursátil de la semana pasada en 199.88 pesos por cada título.

El maestro Rodríguez Cedillo explica que en términos financieros hay una pérdida contable, pero no real en dinero de los tres corporativos, se trata de una estimación de lo que podrían perder si se concreta el proyecto de construir un nuevo aeropuerto meridano que forme parte de la propuesta del gobierno federal para operar el Tren Maya en una ruta que abarcaría cinco estados del sureste nacional: Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas.

“El anuncio de las estimaciones de pérdidas de los tres grupos aeroportuarios que cotizan en la BMV demuestra que hay una mala planeación económica de la infraestructura o de la inversión pública, y corrobora que el proyecto del Tren Maya no tiene factibilidad financiera, independientemente del impacto ambiental y ecológico que ocasionaría llevar al cabo ese plan federal”, reitera el maestro en Administración Tributaria.

“Con esa ocurrencia, del anuncio de Jiménez Pons, los grupos aeroportuarios que cotizan en la Bolsa estimaron las pérdidas en puntos, pero es una proyección, ya que siguen operando, funcionando”, apunta el profesor.

El maestro Rodríguez Cedillo refiere que hay tres posibles respuestas ante la noticia que dio a conocer “El Economista” sobre las afectaciones financieras para los corporativos aeroportuarios que cotizan en la BMV.

“Una primera interpretación es que los mercados financieros se basan en expectativas, posibilidades de acuerdo a las variables que se controlan. Por ejemplo, si el gobierno federal dice que operará el Tren Maya es porque ya hay estudios concretos que permiten a los corporativos descontar los valores de sus proyecciones financieras, de sus decisiones de inversión, y ante las expectativas del gobierno ajustan su capital para estar acorde a la dinámica del cambio”, señala el académico.

Un segundo análisis del experto en economía es que el gobierno, independientemente de la filiación política, “sigue siendo un gran dinamizador de la lógica económica. Si el gobierno anuncia que mañana se cambia el aeropuerto de Mérida, puede mover todo el sistema productivo”.

“Otra interpretación al anuncio y sus reacciones denotan que el gobierno todavía tiene la capacidad de ‘sacudir el polvo’ del sistema económico para reactivar la economía nacional”, dice.

Y una tercera explicación que aporta el especialista en Finanzas Públicas es que el impacto de ambas noticias revela que hay una falta de planeación económica del gobierno federal.

“El sistema financiero de México se mantuvo, lo captaron bien, cuando se dio a conocer el proyecto del Tren Maya, pero con el anuncio de readecuar aeropuertos, como el de Mérida, evidencia una falta de previsión oficial, lo que impacta de manera negativa muy fuerte en las expectativas del sistema financiero nacional”.

Y apunta que lo que resienten los tres grupos aeroportuarios no es la reubicación del aeropuerto de Mérida, sino la falta de planeación económica previa que no hizo el gobierno federal. Exhibe la retórica oficial que impacta en los mercados financieros, porque no está basado en un plan tangible ni estudios técnicos o financieros que indiquen que se concretará ese proyecto que anunció Jiménez Pons”, concluye el académico universitario.— Carlos Fernando Cámara Gutiérrez

Promoción del gobierno federal

El maestro Gabriel Rodríguez Cedillo, profesor de la Uady, se refiere a un anuncio oficial.

Mantener la esperanza

Los anuncios de funcionarios federales de, por ejemplo, reubicar el aeropuerto de Mérida como parte del plan del Tren Maya, en opinión del académico de la Facultad de Economía de la Uady, obedece a que el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el primer año que ganó la elección, quiere mantener la esperanza, y trata de que haya una fuerte inversión pública para conservar la expectativa de que hay acciones para que el país crezca.

Otras prioridades

“El Presidente no debe olvidar que la sociedad votó para combatir la corrupción, hallar la paz y acabar con la carestía de la vida”.