Impacto para el usuario

Gobernador pide paciencia ante los cambios de rutas

De acuerdo con el mapa de reubicación de paraderos que presentó Aref Karam, autobuses y combis de las rutas del poniente tendrán sus paraderos sobre la calle 66, de la 65 a la 59; los del Sur, sobre la 71, de la 68 a la 52; los del Oriente, sobre la 50, de la 71 a la 55, y Norte, sobre la 55, de la 64 a la 52.

En todas estas rutas habrá zona de bajada antes de que las unidades lleguen a los paraderos a fin de evitar la aglomeración entre quienes bajan y suben.

Como parte complementaria a la reubicación de paraderos fuera del Centro, el gobierno del Estado determinó calles principales peatonales donde solo caminará la gente y que tendrá como equipamiento urbano árboles en macetas. También habrá calles semipeatonales con un solo carril para vehículos motorizados y ampliación de zonas peatonales delimitadas con hileras de árboles ornamentales que proyecten sombra; habrá calles de “tránsito calmado” donde el límite de la velocidad será 30 kilómetros por hora, que igual tendrán delimitación arborizada, y calles exclusivas para autobuses del transporte público.

Se informó que la Policía Municipal tendrá a su cargo el control de las vialidades y zonas peatonales, pero el gobierno del Estado desplegará numeroso grupo de hombres y mujeres de chaleco verde que orientará a los usuarios sobre los sitios donde quedaron los paraderos y también exhortarán a que se use correctamente el cubrebocas, careta para mayor protección y gel antibacterial, tal como lo hacen ahora los colaboradores de los Amigos de la Salud.

El gobernador fue el más entusiasmado con este plan de movilidad porque es una intervención integral y articulada que ayudará a tener un equilibrio entre un Centro Histórico seguro para la salud de todos, moderno y de vanguardia, y un Centro Histórico que mantenga su actividad comercial que permita la generación de ingresos de muchas familias.

A su decir, esto está bien pensado para no afectar la vitalidad y el dinamismo que hacen tan especial y único el Centro Histórico de Mérida, que seguirá siendo preservado como eje de la actividad econóica y cultural de la capital del estado, y donde los yucatecos y visitantes regresarán a convivir cuanto se supere la pandemia.

Impacto

Vila Dosal dijo que sabe que estas medidas traerán consigo un cambio que impactará en las costumbres y, de manera particular, en la forma en que la gente se desplaza por el Centro Histórico, y que seguramente en algunos casos costará trabajo la adaptación a estas nuevas medidas. Sin embargo, pidió paciencia y solidaridad ante estos cambios y que tengan la seguridad que estos esfuerzos de su gobierno son para cuidar la salud de todos.

Tenemos que hacer a un lado los intereses personales, tenemos que hacer a un lado los intereses económicos, tenemos que hacer a un lado los intereses políticos para que esto funcione, señaló.

Si alguien espera que la primera semana, que el primer mes de este cambio de paraderos no sea un caos está totalmente equivocado: habrá caos, habrá desorden, habrá desinformación. Habrá gente que lleva 20 años tomando un paradero en el mismo lugar y ahora será cambiado de lugar y le va a generar molestias porque todo cambio genera resistencias. Cuidado con la tentación de que, por algún interés personal, económico o político, salgamos al tercer día decir que esto no funciona.

Aquí están los que más conocen de transporte público en Yucatán, aquí están los expertos en movilidad y este plan de movilidad, si pasa el tiempo que necesita, estoy seguro que va a funcionar para disminuir el riesgo de contagio en el Centro Histórico y que también va a mejorar sustancialmente la dinámica del Centro Histórico y del transporte público en la ciudad, reiteró.

No seamos mezquinos, hoy día no está en juego dinero, hoy día no están en juego elecciones, hoy día lo que está en juego es la vida de muchas personas. Eso requiere nuestro máximo compromiso, la máxima visión para sacar adelante al estado en la peor pandemia que ha vivido el mundo en los últimos 100 años.

El plan de movilidad lo presentó en el Centro Internacional de Congresos el director del Imdut, pero solo leyó los lineamientos y mostró mapas. No especificó el número y cuáles de las calles serán exclusivamente peatonales, las que serán semipeatonales, las de “tránsito calmado” y de uso exclusivo para el transporte público, ni de dónde obtendrán árboles y macetas divisorias.

Cuando el reportero del Diario quiso entrevistarlo para aclarar estas dudas, Aref Karam, quien ha desairado a diputados locales, salió de prisa por una puerta privada del CIC sin decir nada y copado por sus colaboradores, quienes argumentaron: “No va a decir nada”. Y así fue.— Joaquín Chan Caamal