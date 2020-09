Importante herramienta

La denuncia, clave en la lucha contra los actos violentos

“La cultura de la denuncia es básica para hacer frente a la violencia contra las mujeres; no se pueden generar condiciones para la prevención de este problema si no se denuncia y se hace uso de las herramientas legales que, por ley, tienen las mujeres a su alcance para hacer valer sus derechos”, señaló el maestro Hernán Magaña Simá, titular de la materia “Elementos del Delito y Práctica Procesal Constitucional”, que imparte en la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac Mayab.

Magaña Sima destacó que una de las herramientas más valiosas y confiables para aquellas mujeres víctimas de violencia son las órdenes de protección establecidas en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del estado de Yucatán, en cuyo artículo 42 se señala que las órdenes de protección son las medidas personalísimas e intransferibles que tienen por objetivo prevenir, impedir o interrumpir los actos de violencia contra las mujeres.

Entrevistado vía telefónica por el Diario, el catedrático explica las características de estas órdenes de protección las cuales pueden ser otorgadas en su carácter de emergencia por el ministerio público desde el instante mismo en que la víctima o su representante legal, interpone la denuncia ante esta autoridad.

“Las órdenes de protección existen, son claras, precisas, protegen a la víctima, para acceder a ella hay que denunciar, y el principal problema hoy día es que muchas mujeres no quieren hacerlo, desconocen que la ley está de su lado, que hay herramientas para protegerlas, pero tienen que tomar la decisión de denunciar y seguir el debido proceso para continuar gozando del beneficio que le brinda una orden de protección cautelar o una orden de protección definitiva”.

En lo que va de 2020, de enero a Junio, se han emitido en Yucatán menos de la mitad de las órdenes de protección de emergencia que las otorgadas en promedio en el mismo período del año inmediato anterior, según revela las cifras del micro sitio informativo “Protección a mujeres y personas víctimas de violencia de Poder Judicial del Estado de Yucatán”.

En este micro sitio se señala que en los seis primeros meses del año se han emitido 35 de estas órdenes mientras que en todo 2019 fueron 144 las otorgadas.

La estadística, que abarca desde 2014, deja en claro una constante baja en la emisión de las órdenes de protección de emergencia desde 2015, cuando se registró el pico más alto con 283; en los años subsecuentes las órdenes han sido 209, 207, 179 y 144, respectivamente. Incluso las ordenes otorgadas en lo que va del presente año, son menos que las 51 que emitió el Poder Judicial del Estado durante todo 2014.

En el micrositio existe información relacionada con el sustento legal, proceso y estadísticas sobre las órdenes de protección que los jueces del Poder Judicial otorgan a las mujeres, pero también a cualquier integrante de la familia que puede estar en riesgo o padeciendo algún tipo de violencia.

Ahí se explica que las órdenes de protección podrán darse solo por los jueces de control, orales familiares y mixtos en el estado con competencia en el territorio donde resida la víctima, para lo cual las víctimas podrán concurrir directamente ante los jueces de control en materia penal y los juzgados de oralidad familiar, aun sin que exista un proceso jurisdiccional previo.

Las órdenes de protección son las medidas personalísimas e intransferibles que tienen por objetivo prevenir, impedir o interrumpir los actos de violencia contra las mujeres y se clasifican en de emergencia, cautelares y definitivas y pueden consistir en auxilio policíaco de reacción inmediata a favor de la víctima, con autorización expresa de ingreso al domicilio donde se localice o se encuentre en el momento de solicitar el auxilio.

Conductas

Las ordenes prevén el desalojo inmediato del agresor del domicilio conyugal o donde habite la víctima, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aun en los casos de arrendamiento; la prohibición al agresor de acercarse al domicilio, lugar de trabajo, de estudios o cualquier otro que frecuente la víctima.

Además de la prohibición al agresor de amenazar o cometer, personalmente o a través de otra persona, cualquiera de los tipos de violencia mencionados en el artículo 6 de esta ley.

También incluye la prohibición al agresor de intimidar, molestar, llamar por teléfono o comunicarse con la víctima, directa o indirectamente, y permite el acceso al domicilio en común de autoridades policíacas o de personas que auxilien a la víctima a tomar sus pertenencias personales y las de sus hijos, así como que evita el reingreso de la víctima al domicilio, una vez que se salvaguarde su seguridad y la de sus hijos.

Incluso se establece la retención y guarda de armas de fuego o de cualquier objeto utilizado para amenazar o agredir a la víctima, independientemente de su uso o de si se encuentran registradas conforme a la normatividad en la materia.

Otras contemplaciones son el embargo preventivo de bienes del agresor, que deberá inscribirse con carácter temporal en el Registro Público de la Propiedad, a efecto de garantizar las obligaciones alimentarias.

Además, el inventario de bienes muebles e inmuebles de propiedad común, incluyendo los implementos de trabajo de la víctima.

También la entrega, uso y goce de vehículos, objetos de uso personal, documentos de identidad y demás bienes muebles de la víctima o sus hijos, que se encuentren o no en el inmueble que sirva de domicilio de la víctima, independientemente del propietario de aquellos.

Asimismo, incluye la custodia de los hijos a la víctima o a la persona que el juez designe. La suspensión temporal al agresor, del régimen de visita y convivencia con sus descendientes y la entrega de alimentos provisionales a su favor y de sus hijos.

Las órdenes de protección podrán otorgarse solo por los jueces y tribunales penales o familiares en el estado con competencia en el territorio donde resida la víctima, para lo cual las víctimas podrán concurrir directamente ante los jueces de control en materia penal y los juzgados de oralidad familiar, aun sin que exista un proceso jurisdiccional previo.

Cuando exista conflicto de competencias y se trate de órdenes de emergencia, los jueces o fiscales del Ministerio Público podrán otorgarlas, en cuyo caso deberán notificar al juez competente a la brevedad.

Para el caso de órdenes de protección que dependen de un proceso jurisdiccional, serán competentes las autoridades que lo sean de aquél.

Las órdenes de protección pueden ser solicitadas por la víctima, su representante legal o el Ministerio Público.

En caso de que la víctima se encuentre impedida física o psicológicamente, podrán solicitarla quienes ejerzan la patria potestad o tutela, la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia o cualquiera que tenga conocimiento de los hechos.

La solicitud para el otorgamiento de las órdenes de protección podrá ser oral o escrita, y deberá incluir: el nombre y dirección de la víctima y el agresor; la descripción de la relación y del tipo de violencia, la o las órdenes que se solicitan, el señalamiento de si existen órdenes previas de esa u otra naturaleza, las evidencias con las que cuenta al momento de hacer la solicitud.

Órdenes de emergencia

Las órdenes de emergencia son las órdenes de protección otorgadas por la autoridad jurisdiccional que, por la naturaleza de las condiciones de la víctima, se requieren expedir con urgencia. Y son independientes de cualquier tipo de proceso jurisdiccional y se sujetarán a lo siguiente:

Las órdenes de emergencia tendrán una temporalidad no mayor de setenta y dos horas y deberán expedirse dentro de las ocho horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generan.

Las órdenes de emergencia podrán prorrogarse por la autoridad jurisdiccional, cuando la víctima, su representante legal o el Ministerio Público soliciten una orden de protección cautelar o definitiva, y hasta en tanto no se determinen éstas.

Cuando la víctima, su representante legal o el Ministerio Público, en su caso, soliciten a la autoridad jurisdiccional prórroga para solicitar una orden cautelar, acompañarán su solicitud con la demanda respectiva en materia familiar o la solicitud de audiencia de formulación de imputación, los cuales incluirán la solicitud de imposición de una orden cautelar.

El juez, una vez recibida la solicitud de prórroga, la autorizará sin mayor trámite y proveerá lo necesario para que en un plazo que no exceda de diez días, contados a partir de la prórroga, se otorgue o rechace la orden cautelar respectiva. El juez podrá acortar los plazos señalados en la ley procesal para poder expedir la orden cautelar en el plazo establecido en este párrafo.

En materia penal, los solicitantes de la prórroga no podrán, bajo ninguna circunstancia, describir hechos o hacer solicitudes que impliquen que el juez de control tenga un conocimiento del caso previo a la audiencia. Será causa de responsabilidad del fiscal, solicitar la prórroga de la orden de urgencia y no solicitar la orden cautelar en la audiencia respectiva.

Cuando se pretenda el otorgamiento de la orden definitiva sin la pretensión de un proceso jurisdiccional, el solicitante deberá señalarlo así al juez al momento de solicitar la orden de emergencia, la cual resolverá en términos de este artículo, y citará a la audiencia a que se refiere el artículo 54 de esta ley para resolver sobre la procedencia de la orden de protección definitiva.

El juez o tribunal decidirá la procedencia o no de la orden de emergencia en audiencia privada con el solicitante, para lo cual será suficiente la solicitud y las evidencias ofrecidas en esta. En ningún caso será necesario el desahogo de pruebas periciales o de cualquier otra naturaleza que impliquen una victimización secundaria de la víctima o una demora o aplazamiento en el otorgamiento de la orden.

Órdenes Cautelares y Definitiva

Las órdenes cautelares son las órdenes de protección que otorgue el juez o tribunal en el marco de un proceso jurisdiccional. Las órdenes de protección cautelares se considerarán medidas cautelares en el proceso penal y medidas de protección en el proceso familiar, por lo que se regularán de conformidad con las leyes respectivas.

Las órdenes de naturaleza cautelar no podrán tener una duración mayor a la del proceso del cual derivan y en materia penal, no podrán otorgarse si no se ha vinculado a proceso.

Las órdenes definitivas son las órdenes de protección que otorga el juez o tribunal al momento de dictar sentencia, o bien de forma autónoma a un proceso jurisdiccional.

Las órdenes definitivas se sujetarán a lo siguiente: Podrán ser permanentes o estar sujetas al plazo que determine el juez o tribunal. Solo son susceptibles de otorgarse como órdenes definitivas las establecidas en las fracciones IIIIII, IV y V del artículo 45. Las órdenes definitivas que se otorguen como parte de una sentencia o resolución que ponga fin al proceso se ajustarán a los plazos y formalidades del proceso respectivo.

La autoridad jurisdiccional a quien se le haya solicitado el otorgamiento de una orden de protección definitiva con autonomía a un proceso deberá convocar a una audiencia que deberá tener lugar en un plazo no inferior a veinte ni superior a treinta días, contados a partir de la solicitud.

La presunta víctima deberá señalar en su solicitud los medios de prueba que pretende desahogar en la audiencia.

El juez notificará la convocatoria de la audiencia a la presunta víctima y al presunto agresor en un plazo de cinco días, contados a partir de la solicitud.

El presunto agresor podrá ofrecer medios de prueba por escrito, los cuales deberán ser notificados a la presunta víctima con una anticipación no menor a cinco días a la fecha en que se celebrará la audiencia.

Esta audiencia será oral y se llevará a cabo por las autoridades jurisdiccionales y con las reglas y procedimientos que establecen las leyes procesales penales y familiares para el juicio oral y la audiencia principal, respectivamente. En esta misma audiencia, las partes podrán solicitar la exclusión de determinados medios de prueba, de conformidad con las leyes procesales aplicables. Será responsabilidad de las partes, la presentación de sus medios de prueba, incluyendo los testigos o peritos que haya ofrecido.

Las órdenes definitivas solo podrán ser revocadas por una autoridad jurisdiccional, en audiencia oral que se llevará a cabo de conformidad a las disposiciones establecidas en las fracciones IV, V, VI, VII y VIII de este artículo. Tanto la víctima como el agresor estarán legitimados para solicitar la revocación a que se refiere esta fracción.

A donde recurrir

El Poder Judicial del Estado cuenta con una línea de orientación vía telefónica para mujeres y toda persona que pueda estar en riesgo o en situación de violencia, como parte de los diversos servicios que se brindan en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, al igual que otras instituciones del estado y a nivel federal, que también han puesto diversos servicios en práctica.

Debe precisarse que los Juzgados de Oralidad Familiar, los de Control del Sistema Penal y los Mixtos del interior del estado, todos los días del año, atienden en todo momento las solicitudes de órdenes de protección de emergencia para mujeres y personas que pueden estar en riesgo o sufren violencia.

La línea telefónica orientativa complementa los servicios antes mencionados, brindando atención informativa general a través del número (999)3924627, en un horario de 08:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes, y su función primordial es resolver dudas relacionadas con los mecanismos de apoyo para mujeres y todas aquellas personas en riesgo o en situación de violencia, ya que también proporciona la información requerida para solicitar órdenes de protección ante los Jueces del Poder Judicial.

Tanto por la vía telefónica de atención como en este micrositio de internet, las personas pueden recibir orientación sobre: ¿qué es una orden de protección?, ¿cuáles son las órdenes de protección?, ¿quiénes las emiten?, ¿qué Juzgado se encuentra de guardia y el rol de éstos?, ¿dónde se ubican los Juzgados que las emiten?, ¿cuáles son los números telefónicos de emergencia?, entre otras.

El Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia Contra las Mujeres, creado en 2010, lleva desde entonces estadísticas a nivel nacional y estado por estado de la situación de la violencia y agresiones contra las mujeres.

Registros

Para Yucatán se reporta un histórico, desde 2010, de 21,897 casos; en 19,772 casos el agresor es un hombre y en 459 una mujer. En 2,058 casos no se estableció el sexo del agresor y se han emitido 1,673 órdenes de protección (de emergencia, cautelares y definitivas).

En más de 20,000 casos la violencia ha sido familiar y el segundo tipo es comunitaria, muy contados son los casos de violencia laboral e institucional.

Las principales expresiones de violencia en Yucatán son psicológica, física y económica, en ese orden y en menor grado patrimonial y sexual. Aunque hay casos en que pueden haber dos o más tipos de violencia ejercida contra la mujer.— Emanuel Rincón Becerra

Tribunales Contacto

El Poder Judicial del Estado cuenta con una línea de orientación para mujeres.

Atención

El número es 9993-92-46-27, se atiende en un horario de 8 a 15 horas, de lunes a viernes, y su función primordial es resolver dudas relacionadas con los mecanismos de apoyo para mujeres.

Otras instancias

Hay números telefónicos de instituciones de gobierno de emergencia que pueden apoyar en casos de violencia: el Instituto Municipal de la Mujer (800)-45-55-76-72 y 9999-23-09-73; el Centro de Justicia para las Mujeres (Cejum) 9992-25-86-97; y la Semujeres al 9999-23-37-11 y 9999-23-37-19, vía Facebook mediante un inbox.