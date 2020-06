Impugnarían reducción del presupuesto

“Es facultad del Legislativo ajustar los presupuestos”

En caso de que el Instituto Electoral del Estado decida pedir que le reduzcan su presupuesto este año, como consecuencia de una “petición” del gobierno del Estado, el PRD impugnará en los tribunales, advirtió ayer Alejandro Cuevas Mena, diputado y líder estatal de ese partido.

“Y si los demás órganos autónomos a los cuales también se ‘les pidió una reducción presupuestal’ acatan el señalamiento, serán objeto de una investigación y posible denuncia”, agregó el legislador, quien también es presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública y Anticorrupción.

“En verdad lamento mucho que algunos consejeros electorales actúen como empleados del gobierno del Estado, cuando deberían ser los primeros en demostrar su autonomía; el consejo al que pertenecen es un órgano autónomo, no dependen del gobierno”, puntualizó.

Cuevas Mena añadió que, además, el Instituto Electoral estatal “no tiene facultad para disminuirse ni aumentarse el presupuesto, en todo caso esa es facultad del Poder Legislativo del Estado. Si lo consideran necesario, que le soliciten al Congreso un reajuste a su presupuesto, no tienen por qué pedir al Ejecutivo que se los quite, que se los disminuya”.

El origen

Las observaciones del legis-lador perredista son en respuesta a la columna “Plaza Grande”, publicada en el Diario, que señalaba que “tras el rechazo en el Congreso del Estado a la solicitud de autorización para contratar un crédito de más de $1,700 millones, funcionarios del gobierno del Estado estarían hablando con los titulares de los órganos descentralizados, como el Sistema Anticorrupción y los institutos Electoral y de Acceso a la Información, el mismo Tribunal Electoral y otros más, para pedirles que se hagan un ‘harakiri económico’, y que le soliciten al mismo gobierno que les reduzca su presupuesto de este año ‘en solidaridad por la contingencia’”.

Al respecto Cuevas Mena declaró que además de haberse enterado de esa situación por la columna, el pasado jueves le informó su representante ante el Instituto Electoral que pretenden sesionar el próximo lunes en el Consejo, convocados por su presidenta consejera, María de Lourdes Rosas Moya (hermana de la secretaria de Finanzas, Olga Rosas Moya), precisamente para cumplir con esa orden o “petición” del gobierno del Estado.

El diputado y dirigente estatal del PRD consideró que sería algo ilegal que el consejo electoral decida reducirse su presupuesto, sobre todo en este año cuando inicia el proceso electoral, ante lo cual llevaría el caso al Tribunal Electoral del Estado y presentaría una impugnación contra esa disposición.

El líder perredista dijo que, según entiende, no todos los consejeros están de acuerdo con acatar esta disposición, pues ni siquiera saben a dónde irán a parar esos recursos a los que unos quieren renunciar. “Pero además, como legislador, y más como presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública y Anticorrupción, y sabedor de que esto mismo se lo han pedido a todos los órganos autónomos, les recuerdo que los ajustes presupuestales corresponden al Congreso, no al Ejecutivo”.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Petición a los organismos Consideraciones

El diputado Alejandro Cuevas Mena, del PRD, habló de una publicación del Diario.

”Se pierde transparencia”

Recordó que precisamente por eso cuando el Ejecutivo amplió su presupuesto recientemente con un crédito por 1,500 millones de pesos, solicitó al Congreso le aprueben las reformas y ajustes a su Ley de Presupuesto del Estado.

Los órganos autónomos, dijo, no pueden por decisión propia decir que ya no quieren determinado presupuesto y que se los quite el Ejecutivo, empezando porque de ser así lo que devuelvan se convertirían en recursos de libre disposición, el gobierno haría con ese dinero lo que quisiera sin informarlo, se pierde la transparencia.

Llamado al Ejecutivo estatal

“Los recursos que voluntariamente a la fuerza se descontarían se vuelven de libre disposición, y no se sabe a dónde irán a parar, por eso hago un llamado al Ejecutivo estatal a evitar que la Comisión de Vigilancia solicite de manera pronta, expedita y clara se haga una auditoría de los ingresos a los órganos autónomos y presente las denuncias que correspondan. Pedir a órganos autónomos que pidan descuentos a su presupuesto es una forma opaca de actuar...” puntualizó el legislador.