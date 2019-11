Impulsa la Segey el sistema abierto de estos estudios

Facilidades para cursar la prepa

A fin de acercar opciones de enseñanza a todas las personas, así como garantizar la conclusión de niveles académicos para que mejoren sus expectativas de vida, la Secretaría de Educación (Segey) impulsa el Sistema de Preparatoria Abierta, dirigido a quienes desean cursar este nivel de manera no escolarizada.

Dicha opción tiene tres áreas: Físico Matemática, Humanidades y Ciencias Administrativas y Sociales, constituidas por 33 asignaturas, 17 del tronco común y 16 que varían en función de la especialidad que se cursa. Actualmente, más de cinco mil alumnas y alumnos usan esta alternativa en cuando menos un servicio.

Por su naturaleza, no se tienen períodos establecidos de inscripción, por lo que se puede acceder en cualquier momento durante todo el año, excepto en los periodos de receso de diciembre y Semana Santa indicados por la Segey. Para esto, están habilitadas las sedes de información en Peto, Valladolid, Tizimín, Progreso, Umán y Mérida, refiere un boletín.

Uno de los usuarios de este esquema es Ángel Nava, quien lleva un año estudiando y gracias a ello, ha podido continuar con sus estudios de una manera accesible y cómoda para sus horarios. “Los maestros están preparados para instruir de manera personalizada a los estudiantes”, opinó.

“Hay jóvenes y adultos en las aulas y los maestros nos atienden bien a todos, nos orientan y nos ayudan a continuar con los contenidos”, refirió el joven que pretende terminar la preparatoria de esta manera.

Diana Janet Parra Manzano, dueña de una pequeña empresa de transportes turísticos, asiste a sus 46 años a la preparatoria abierta, pues tiene la intención de posteriormente estudiar una licenciatura y afirma que por su trabajo, los horarios le parecen muy flexibles.

“Yo dejé de estudiar desde hace 20 años y nunca pensé a estas alturas de mi vida que la prepa abierta me iba a hacer falta; yo revalidé algunas materias y ahora solo me faltan tres para que me den mi certificado de terminación de estudios”.

Ambos reiteraron que han tenido apoyo en las asesorías que toman en diversas materias y recomiendan los servicios bajo esta modalidad.

Más informes de los requisitos y la cuota única de inscripción al teléfono 999 913-43-61, extensión 207

Segey

En el sistema no hay examen de admisión o límite de edad y hay asesorías personalizadas.

Válidos en todo el país

Otro beneficio es que los estudios son válidos en todo el país, pues el Plan Modular está alineado a la Reforma Integral de Educación Media Superior.

Libros digitales disponibles

Se cuenta con un acervo de libros digitales que se descargan de manera gratuita.