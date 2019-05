Impulsan inversión local en el Tren

La CMIC habla de una reunión con el titular del plan

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) pidió al gobierno federal que en el proyecto del Tren Maya se aplique una política pública de participación de empresas locales y regionales, y que sea igual para los planes en otras regiones, a fin de fortalecernos en cada parte del país, informó ayer en esta ciudad su líder nacional, Eduardo Ramírez Leal.

“Hoy pedimos también al gobierno que abra los esquemas para la participación privada, pero no endeudando a los municipios y Estados, hay que tener cuidado. Que sean a través de unas fuentes reales de repago que se generen estas inversiones y así fortalecemos muchísimo las cadenas productivas”, añadió.

El presidente nacional de la CMIC llegó ayer a Mérida para participar en la inauguración de la 22a. edición anual de la Expo Construcción, y encabezar la reunión de dirigentes de esa cámara en la región sur-sureste del país.

Entrevistado al término del recorrido por la exposición, el constructor informó que se reunieron recientemente con el arquitecto Rogelio Jiménez Pons, quien tiene a su cargo el proyecto del Tren Maya, y éste les informó que pretenden realizarlo por medio de APPS, de modo que sacarán siete paquetes que requerirán una inversión de alrededor de $150,000 millones.

Es “una cantidad muy importante para la generación de empleos y trabajo en la zona, y pues aquí en Quintana Roo, Tabasco, Yucatán, Campeche todos están muy entusiasmados por participar”, agregó.

“Le pedimos al arquitecto que en este proyecto se ponga una política pública de participación de empresas locales y regionales, para fortalecernos en cada parte del país. Aparte esa es la política del presidente de la República. Fortalecer las empresas es muy importante, tenemos hoy alrededor del 4% de empresas grandes o muy grandes en la industria de la construcción, pero en todos los sectores económicos también”, añadió.

El dirigente precisó que los constructores no son financieros, pero sí participan en la ejecución de las obras y por el tiempo que duran, se benefician y fortalecen en todas las regiones las cadenas de valores.

“¿Qué tenemos que hacer?, pues cumplir lo que está pidiendo el presidente: vamos generando oportunidades para que las medianas, pequeñas y microempresas se fortalezcan con estas inversiones. Hay que incluir contenido nacional, por si fueran empresas financieras las que van a participar en ese proyecto, para que vayan de la mano con empresas de aquí, de sus estados, donde se requiere generar empleo”, dijo.

Ramírez Leal añadió que en el caso del Tren Maya todavía están en los proyectos ejecutivos, por eso piden desde ahora que se hagan las revisiones de todas las viabilidades. Si es la ambiental, financiera, social y constructiva, que tenga todos los aspectos constructivos suficientes con todos los impactos que pudiera generar la construcción de estos, y les aseguran que están hechos o se están haciendo y que todos cumplen perfectamente.

“Nosotros tenemos que confiar en el Ejecutivo, generar confianza y si hay, como nos lo dijo, mucha confianza por algunos extranjeros por invertir en esto (el proyecto del Tren), que ya nos habían dicho que no era tan rentable, pues bueno, busquemos el esquema que sí dé oportunidad para el desarrollo turístico comercial y social de esta zona”.

En torno a la opinión del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, quien calificó este proyecto como “un elefante blanco que no concluirá” por no ser viable económicamente y causaría graves daños a la ecología, el líder de los constructores dijo que no está de acuerdo.

“Generar una controversia de alguien que ya no está ejerciendo algún cargo, creo que no tiene ningún caso, creo que tenemos que avocarnos a darle certidumbre a los proyectos, pidiendo que cumplan todos los proyectos ejecutivos, que verifiquen perfectamente el impacto social”, consideró.— David Domínguez Massa

El constructor añadió que se debe buscar darle la viabilidad económica, y que les den oportunidad a todas las regiones de crecer. Esto es lo que se pide aquí en Yucatán, pero igual en Tijuana, y en todas partes del país, “pedimos que las inversiones sean estratégicas, que nos den oportunidad de vivir mejor”.

Al referirse al panorama nacional, el dirigente comentó que tienen confianza en lo que esperan se viene en materia de infraestructura en el país, aunque los datos en inversión para ese rubro, por lo menos del sector público anunciado en el presupuesto, prácticamente es muy parecido a lo que estaba en el 2018, que eran alrededor de 600,000 millones de pesos. “Esto representa grandes oportunidades para la generación de empleos en todo el país, pero necesitamos que se reactive”, expresó, y agregó que excepto la SCT, donde los recursos fluyen para las obras, en las demás áreas de obras públicas se ven muy lentos.

El constructor precisó que, por ejemplo, si se viera el gasto de manera lineal dividido entre 12 (por los 12 meses del año) deberían de llevar ya entre el 45 y 50% del ejercicio de los recursos, pero solo llevan entre un 17 y 18%; sin embargo, entendien que es un nuevo gobierno y hay que confiar en que la política que está marcando el presidente del país, sea para fortalecer las regiones.

