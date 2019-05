Impulso en tres campos

Nuevo convenio de la Asociación Scouts y la Uady

El rector de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), José de Jesús Wiliams, y el presidente nacional de la Asociación Scouts de México, A.C., Francisco Javier Macías Valadez Treviño, firmaron ayer un convenio general de colaboración académica para establecer las bases generales de colaboración académica entre las partes a fin de desarrollar actividades conjuntas en los campos de la docencia, la investigación y la difusión de la cultura que sean de interés común para las mismas.

La firma tuvo lugar en el salón de los rectores del edificio central de la Uady y fungieron como testigos el director general de desarrollo académico de la Uady, Carlos Estrada Pinto, y el presidente de la provincia Yucatán de la asociación scouts de México Ac, Raúl Alfonso Rebolledo Alcocer.

Aunque las estructuras y planes conjuntos de trabajo aún deben definirse, el rector destacó que el acercamiento entre la Uady y los scouts de México crea vínculos muy fuertes en materia educativa para los jóvenes que forman parte del movimiento escultista en nuestro país.

En su turno, el presidente nacional de los scouts enfatizó que hoy día hay 48,000 scouts de todas las ramas en el país, de los cuales 2,000 se encuentran en la provincia Yucatán, de las más consolidadas y de mayor crecimiento en el país.

También reconoció que el acuerdo permite a los integrantes de este movimiento tener un acercamiento más estrecho con la Uady y todos aquellos programas de investigación educación y cultura en los que trabaja.

El movimiento escultista mundial tiene unos 50 millones de integrantes; en México hace 15 años llegaron a haber hasta 70,000 afiliados, el objetivo es que en año y medio lleguen a 100,000 en todo el país.

El presidente scout explicó que la disminución de la membresía fue resultado de factores como la creciente violencia en algunas entidades del país, las actividades extra escolares de carácter deportivo, artístico y cultural generalizadas por las instituciones educativas y el desarrollo de las tecnologías que restaron interés a los jóvenes por salir al encuentro con la naturaleza y el escultismo en sí.— Emanuel Rincón Becerra

“El escultismo es una de las alternativas educativas no formales más valiosas que los jóvenes pueden encontrar, no somos personas que salen a jugar los domingos al parque, no, somos un movimiento que fortalece en identidad, valores, ética y amor a la naturaleza a nuestros jóvenes y contar hoy día con el apoyo de la Uady es algo que sin duda traerá beneficio a toda la comunidad.

En Yucatán existen hoy día 2,000 escultistas de 3,000 que llegaron a ser hace 19 años. Hoy la meta es que para dentro de año y medio la provincia Yucatán tenga poro lo menos 2,500 miembros gracias a convenios como el suscrito con la Uady. En Yucatán, por lo menos 300 escultistas cursan estudios de nivel superior .

El presidente scout entregó al rector Williams la pañoleta nacional del escultismo, signo que lo acredita como miembro honorario del movimiento scout en México.

